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22. októbra 2026
Žilinka vypočul Huliaka pre tvrdenia o rozkrádaní štátneho majetku. Minister nemá priame informácie
Tagy: Generálny prokurátor SR Minister športu a cestovného ruchu Prokurátor Generálnej prokuratúry Prokuratúra Trestná činnosť Trestné oznámenie Výsluch
Minister pritom uviedol, že vychádzal z informáií z médii a sociálnych sietí a podľa vlastných slov nemá žiadne priame informácie o konkrétnej trestnej činnosti. Prokurátor
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22.10.2026 (SITA.sk) - Minister pritom uviedol, že vychádzal z informáií z médii a sociálnych sietí a podľa vlastných slov nemá žiadne priame informácie o konkrétnej trestnej činnosti.
Prokurátor Generálnej prokuratúry SR vypočul ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka na základe jeho tvrdení o rozsiahlom rozkrádaní štátneho majetku. Informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka. Huliak však podľa neho na výsluchu neuviedol žiadne relevantné skutočnosti.
„Pán minister bol vypočutý predovšetkým k tvrdeniam: ,Tu sa naozaj 40 percent majetku rozkradne a 60 zle prerozdelí. A môže mi vravieť kto chce, čo chce, vidím to na dennom správaní svojich partnerov,” citoval Žilinka Huliaka.
Minister pritom uviedol, že vychádzal z informácií z médií a sociálnych sietí a podľa vlastných slov nemá žiadne priame informácie o konkrétnej trestnej činnosti. Prokurátor sa zároveň Huliaka pýtal, koho tým myslel, keď hovoril o jeho partneroch.
„Pán minister odpovedal, že týmito partnermi myslel svojich kolegov ministrov, na ktorých kauzy je priamo dotazovný novinármi na denno-dennej báze,“ uviedol Žilinka. Na otázku, na základe čoho Huliak hovoril o 40 percentách rozkradnutého majetku minister podľa generálneho prokurátora odpovedal „expresis verbis politická hantýrka“.
Na otázku o jeho vyjadreniach o mafiánskych a nekalých praktikách v športe ako pranie špinavých peňazí alebo korumpovanie zápasov Huliak podľa Žilinku povedal, že len zhrnul medializované informácie domáceho a zahraničného diania v športe a skutky sú zhrnuté v jeho trestných oznámeniach. „Iné konkrétne informácie, okrem tých mediálnych, nemá,“ parafrázoval slová Huliaka Žilinka.
Generálny prokurátor zároveň odmietol tvrdenie ministra, že by prokuratúra nekonala vo veci jeho trestných oznámení. „Orgány prokuratúry konajú v súlade so zákonom ako dozorový orgán,“ vysvetlil Žilinka. Doplnil, že Huliak má ako oznamovateľ možnej trestnej činnosti práva vyplývajúce z Trestného poriadku a tie sa majú uplatňovať v konkrétnom trestnom konaní.
K výrokom ministra o podozreniach z trestnej činnosti v súvislosti so Slovenským futbalovým zväzom sa vyjadrila aj Krajská prokuratúra v Bratislave. V tejto veci podľa vlastných slov začali konať z vlastnej iniciatívy, ešte predtým, ako podal Huliak trestné oznámenie. Minister v tejto veci zatiaľ vypočutý nebol, podľa prokuratúry to však neznamená, že sa vo veci nekoná.
„Rozsah a poradie procesných úkonov, ako aj taktiku vyšetrovania určujú orgány činné v trestnom konaní,“ zdôraznila hovorkyňa KP BA Gabriela Kováčová. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia policajného zboru pod dozorom Krajskej prokuratúry v Bratislave podľa nej vykonáva všetky úkony relevantné pre objasnenie veci.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka vypočul Huliaka pre tvrdenia o rozkrádaní štátneho majetku. Minister nemá priame informácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prokurátor Generálnej prokuratúry SR vypočul ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka na základe jeho tvrdení o rozsiahlom rozkrádaní štátneho majetku. Informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka. Huliak však podľa neho na výsluchu neuviedol žiadne relevantné skutočnosti.
„Pán minister bol vypočutý predovšetkým k tvrdeniam: ,Tu sa naozaj 40 percent majetku rozkradne a 60 zle prerozdelí. A môže mi vravieť kto chce, čo chce, vidím to na dennom správaní svojich partnerov,” citoval Žilinka Huliaka.
Huliak vychádzal z informácií médií a sociálnych sietí
Minister pritom uviedol, že vychádzal z informácií z médií a sociálnych sietí a podľa vlastných slov nemá žiadne priame informácie o konkrétnej trestnej činnosti. Prokurátor sa zároveň Huliaka pýtal, koho tým myslel, keď hovoril o jeho partneroch.
„Pán minister odpovedal, že týmito partnermi myslel svojich kolegov ministrov, na ktorých kauzy je priamo dotazovný novinármi na denno-dennej báze,“ uviedol Žilinka. Na otázku, na základe čoho Huliak hovoril o 40 percentách rozkradnutého majetku minister podľa generálneho prokurátora odpovedal „expresis verbis politická hantýrka“.
Žilinka odmietol tvrdenia o nečinnosti prokuratúry
Na otázku o jeho vyjadreniach o mafiánskych a nekalých praktikách v športe ako pranie špinavých peňazí alebo korumpovanie zápasov Huliak podľa Žilinku povedal, že len zhrnul medializované informácie domáceho a zahraničného diania v športe a skutky sú zhrnuté v jeho trestných oznámeniach. „Iné konkrétne informácie, okrem tých mediálnych, nemá,“ parafrázoval slová Huliaka Žilinka.
Generálny prokurátor zároveň odmietol tvrdenie ministra, že by prokuratúra nekonala vo veci jeho trestných oznámení. „Orgány prokuratúry konajú v súlade so zákonom ako dozorový orgán,“ vysvetlil Žilinka. Doplnil, že Huliak má ako oznamovateľ možnej trestnej činnosti práva vyplývajúce z Trestného poriadku a tie sa majú uplatňovať v konkrétnom trestnom konaní.
K výrokom ministra o podozreniach z trestnej činnosti v súvislosti so Slovenským futbalovým zväzom sa vyjadrila aj Krajská prokuratúra v Bratislave. V tejto veci podľa vlastných slov začali konať z vlastnej iniciatívy, ešte predtým, ako podal Huliak trestné oznámenie. Minister v tejto veci zatiaľ vypočutý nebol, podľa prokuratúry to však neznamená, že sa vo veci nekoná.
„Rozsah a poradie procesných úkonov, ako aj taktiku vyšetrovania určujú orgány činné v trestnom konaní,“ zdôraznila hovorkyňa KP BA Gabriela Kováčová. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia policajného zboru pod dozorom Krajskej prokuratúry v Bratislave podľa nej vykonáva všetky úkony relevantné pre objasnenie veci.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka vypočul Huliaka pre tvrdenia o rozkrádaní štátneho majetku. Minister nemá priame informácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Generálny prokurátor SR Minister športu a cestovného ruchu Prokurátor Generálnej prokuratúry Prokuratúra Trestná činnosť Trestné oznámenie Výsluch
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