Projekt Vystrihaj sa Slovensko štartuje 9. ročník – Kvalitná parochňa môže stáť stovky eur, pacientkam s rakovinou vracia stratené sebavedomie
Onkologické pacientky si však často jej kúpu dovoliť nemôžu. V rámci projektu Vystrihaj sa Slovensko, ktorý aj tento rok podporujú obľúbené značky Pantene a 101 Drogéria, poputuje 50 centov z každého ...
21.8.2025 (SITA.sk) - Onkologické pacientky si však často jej kúpu dovoliť nemôžu. V rámci projektu Vystrihaj sa Slovensko, ktorý aj tento rok podporujú obľúbené značky Pantene a 101 Drogéria, poputuje 50 centov z každého predaného produktu Pantene práve na pomoc onkologickým pacientkam, ktorým už viac ako 35 rokov pomáha občianske združenie Liga proti rakovine.
Strata vlasov sa niekomu môže zdať len ako kozmetická banalita. Strata "koruny krásy" je však často psychologickou hranicou náročného boja so zákerným ochorením. Liečbu rakoviny často sprevádza práve strata vlasov, no kúpa parochne môže byť pre pacientky likvidačná položka. "Cena parochní začína na sume 150 eur, no tie kvalitnejšie stoja niekoľko stovák eur, pričom príspevok od štátu je na úrovni 50 eur. Každý rok pribúda okolo 3 000 žien, ktoré trpia rakovinou prsníka. Tie najčastejšie podstupujú chemoterapiu, no samozrejme nielen tie," prezrádza Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.
Nájsť zdravé vlasy pre výrobu parochní však nie je jednoduché. Zaujímavosťou je fakt, že vlasy na výrobu parochne pre ženu môže darovať aj muž, prípadne dieťa, ak sú vlasy v požadovanej dĺžke a kvalite. Darované vlasy využíva Liga proti rakovine dvoma rôznymi spôsobmi – na výrobu parochní zo živých vlasov alebo ich odpredaj a následný nákup už hotových parochní z umelých či živých vlasov.
V rámci projektu Vystrihaj sa Slovensko sa s podporou značky Pantene a 101 Drogéria organizuje už 9. ročník spoločnej kampane. Podporiť túto myšlienku môžete kúpou produktov Pantene v predajniach 101 Drogéria aj tento rok v termíne od 1. augusta do 30. septembra 2025. Z každého zakúpeného produktu daruje značka Pantene 50 centov Lige proti rakovine na výrobu alebo kúpu parochní pre onkologické pacientky. Celkovo sa v tejto zbierke za 8 ročníkov vyzbieralo už viac ako 80 000 eur.
"Na tejto kampani už deväť rokov spolupracujeme so značkou Pantene a 101 Drogéria. My sa naozaj veľmi tešíme, že sa každý rok podarí vyzbierať krásnu sumu a spotrebitelia náš projekt podporia tým, že si zakúpia produkt Pantene," hovorí Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.
Rakovina si síce nevyberá, lekári a odborníci však už roky upozorňujú na dôležitosť samotnej prevencie, pravidelné zdravotné prehliadky a potrebu účasti na skríningoch, ktoré môžu rakovinu odhaliť už v jej zárodku a zabrániť tak najnáročnejším liečebným zákrokom, spôsobujúcim i stratu vlasov.
"Dôležitý je zdravý životný štýl, pohyb, stránenie sa alkoholu a cigaretám, či ochrana pred UV žiarením. A potom je tu sekundárna prevencia – to, čo pre nás môže urobiť lekár. Rozlišujeme takzvaný oportúnny skríning, ktorý pacient absolvuje z vlastnej vôle a sleduje si preventívne svoj stav. K dispozícii máme aj druhý, štátom riadený skríning, kedy pacientov pozývajú zdravotné poisťovne na skríning rakoviny krčka maternice, prsníka, hrubého čreva a konečníka," zdôrazňuje Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.
Viac o bezplatnej pomoci Ligy proti rakovine na: www.lpr.sk
Viac o projekte Vystrihaj sa Slovensko na: www.vystrihajsaslovensko.sk
Zdroj: SITA.sk - Projekt Vystrihaj sa Slovensko štartuje 9. ročník – Kvalitná parochňa môže stáť stovky eur, pacientkam s rakovinou vracia stratené sebavedomie © SITA Všetky práva vyhradené.
