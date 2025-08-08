Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 8.8.2025
 Zo zahraničia

08. augusta 2025

Policajné auto po čelnej zrážke odletelo na chodník a zrazilo chodca, je v kritickom stave



V českom meste Opava sa v piatok popoludní stala vážna dopravná nehoda. Policajné vozidlo so zapnutým majákom sa tam zrazilo s protiidúcim vozidlom. Náraz policajné auto navyše odhodil na chodník, kde vážne ...



gettyimages 1291088693 676x380 8.8.2025 (SITA.sk) - V českom meste Opava sa v piatok popoludní stala vážna dopravná nehoda. Policajné vozidlo so zapnutým majákom sa tam zrazilo s protiidúcim vozidlom. Náraz policajné auto navyše odhodil na chodník, kde vážne zranilo chodca. Záchranári museli transportovať do nemocnice päť ľudí.


Nehoda sa stala na križovatke v centre mesta. „Na základe doteraz zistených informácií sa v smere z centra mesta zrazilo služobné vozidlo v policajných farbách, ktoré išlo so zapnutým majákom, a osobný automobil Volkswagen," uviedol hovorca polície Jan Segsulka.

K akému prípadu sa vozidlo ponáhľalo, policajti nespresnili. Po zrážke však policajné auto odhodilo mimo vozovku, kde zrazilo okoloidúceho. „Pri nehode bolo zranených niekoľko osôb. Dychové skúšky na prítomnosť alkoholu boli u oboch vodičov negatívne," dodal Segsulka.

Najhoršie dopadol zrazený chodec. „Má ťažké zranenie hlavy a horných končatín a záchranka ho musela transportovať do ostravskej fakultnej nemocnice," povedala pre TN.cz hovorkyňa záchranárov Jana Šedovičová. Ďalších štyroch zranených, vrátane dvoch policajtov, podľa hovorkyne previezli do opavskej nemocnice na úrazovú ambulanciu.



Zdroj: SITA.sk - Policajné auto po čelnej zrážke odletelo na chodník a zrazilo chodca, je v kritickom stave © SITA Všetky práva vyhradené.

