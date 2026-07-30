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30. júla 2026

Z japonského obchodného centra zničeného výbuchom po zemetrasení zachránili všetkých 25 mačiek


Tagy: Mačky Obete Záchrana Zemetrasenie v Japonsku

Zvieratá zostali po evakuácii uväznené v kaviarni pre mačky. Ich záchrana vyvolala na sociálnych sieťach vlnu radosti aj diskusiu. Všetkých 25 mačiek, ktoré po silnom zemetrasení a následnom výbuchu ...



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gettyimages 1445794194 676x451 30.7.2026 (SITA.sk) - Zvieratá zostali po evakuácii uväznené v kaviarni pre mačky. Ich záchrana vyvolala na sociálnych sieťach vlnu radosti aj diskusiu.


Všetkých 25 mačiek, ktoré po silnom zemetrasení a následnom výbuchu zostali uväznené v obchodnom centre Aeon v japonskom meste Kašima, sa podarilo zachrániť.

Oznámil to vo štvrtok prevádzkovateľ mačacej kaviarne Cat Cafe MOFF, pričom správa vyvolala na sociálnych sieťach veľký ohlas.

Unikajúci plyn


Mačky sa nachádzali na prízemí obchodného centra, keď región v utorok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,1.

Po evakuácii budovy sa zamestnanci pokúsili zvieratá vyzdvihnúť, no museli ustúpiť po mohutnom výbuchu, ktorý podľa úradov pravdepodobne spôsobil unikajúci plyn. Pri katastrofe zahynulo podľa úradov najmenej 34 ľudí.

Mačky v Hirošime


Na druhý deň sa manažérovi kaviarne so súhlasom hasičov, polície a prevádzkovateľa obchodného centra podarilo vstúpiť do budovy a všetky mačky bezpečne zachrániť.

Ešte v ten večer ich previezli do ďalšej prevádzky spoločnosti v Hirošime. „Po príchode sme každej mačke poskytli individuálnu starostlivosť,“ uviedol prevádzkovateľ. Dodal, že zvieratá sú v poriadku a „trávia čas pokojne a bez známok stresu“.

Búrka na sociálnych sieťach


Príbeh záchrany mačiek si na sociálnych sieťach získal milióny zobrazení. Kým mnohí používatelia vyjadrovali radosť nad ich záchranou, ďalší upozorňovali, že pozornosť by sa mala sústreďovať predovšetkým na obete tragédie, pri ktorej zahynuli desiatky ľudí.


Zdroj: SITA.sk - Z japonského obchodného centra zničeného výbuchom po zemetrasení zachránili všetkých 25 mačiek © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mačky Obete Záchrana Zemetrasenie v Japonsku
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