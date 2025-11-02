|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 2.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Dnes je Pamiatka zosnulých
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. novembra 2025
Policajný pes Max pomohol so zadržaním trojice zlodejov, a to iba párkrát zaštekal – FOTO
Tagy: Krimi
K zadržaniu troch mužov, ktorí sa v noci pokúšali kradnúť v areáli bývalého závodu Petrochema Dubová (okres Brezno), výrazne prispel policajný pes Max zo služobnej kynológie v Brezne. Trojicu vo veku 24, 26 a ...
Zdieľať
2.11.2025 (SITA.sk) - K zadržaniu troch mužov, ktorí sa v noci pokúšali kradnúť v areáli bývalého závodu Petrochema Dubová (okres Brezno), výrazne prispel policajný pes Max zo služobnej kynológie v Brezne. Trojicu vo veku 24, 26 a 28 rokov odhalila policajná hliadka z Podbrezovej v spolupráci s breznianskym psovodom krátko pred polnocou.
Policajti si pri objekte všimli pohyb svetiel vo vnútri haly a po preskočení oplotenia vyzvali podozrivých, aby vyšli von. Keď výzvy zostali bez odozvy, do akcie nastúpil policajný pes Max. „Max si svoju robotu urobil fantasticky, párkrát zaštekal a už sa z tmy ozýval krik a ponuky na mierové rokovanie,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.
Zakrátko z objektu vyšla trojica mužov, ktorých policajti zadržali. V prípade začala polícia trestné stíhanie pre prečin krádeže.
Zdroj: SITA.sk - Policajný pes Max pomohol so zadržaním trojice zlodejov, a to iba párkrát zaštekal – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajti si pri objekte všimli pohyb svetiel vo vnútri haly a po preskočení oplotenia vyzvali podozrivých, aby vyšli von. Keď výzvy zostali bez odozvy, do akcie nastúpil policajný pes Max. „Max si svoju robotu urobil fantasticky, párkrát zaštekal a už sa z tmy ozýval krik a ponuky na mierové rokovanie,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.
Zakrátko z objektu vyšla trojica mužov, ktorých policajti zadržali. V prípade začala polícia trestné stíhanie pre prečin krádeže.
Zdroj: SITA.sk - Policajný pes Max pomohol so zadržaním trojice zlodejov, a to iba párkrát zaštekal – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Krimi
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
RSF: Fico patrí k najväčší ohováračom médií, Orbán k najhorším umlčovateľom informácií
RSF: Fico patrí k najväčší ohováračom médií, Orbán k najhorším umlčovateľom informácií