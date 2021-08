Ministerstvo práce bude od septembra do konca roka vyplácať prvú pomoc, v auguste s peniazmi nerátajte

V auguste sa peniaze nebudú vyplácať

Výška príspevkov sa môže zmeniť

10.8.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) bude od septembra do konca roka vyplácať prvú pomoc. Rezort tak reflektuje na zmenu COVID automatu, ktorú v utorok schválila vláda SR na svojom online rokovaní.„Zmena aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 sa odzrkadlí na úprave podmienok vyplácania príspevkov pre oprávnených žiadateľov, ku ktorým pristupujeme od 1. septembra tohto roka,“ informovalo ministerstvo.Prvú pomoc za mesiac júl tohto roku budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácať bezo zmien. Za mesiac august sa prvá pomoc vyplácať nebude.„Od septembra do decembra tohto roka rezort práce pokračuje v podpore udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov. V praxi to znamená vyplácanie pôvodnej schémy prvá pomoc okrem opatrenia 3B,“ vysvetlilo ministerstvo.V prípade, že sa epidemická situácia na Slovensku zhorší, vláda SR môže prijať uznesenie, ktorým stanoví vyplácanie vyšších príspevkov.„Bližšie informácie pre žiadateľov o príspevky z projektu Prvá pomoc budú zverejnené na stránke pomahameludom.sk,“ konštatoval rezort práce.