Policajný zbor víta iniciatívu Kolíkovej, tvorcovia hoaxov by mali byť za svoje skutky postihovaní

V núdzovom stave je trest vyšší

Osobná previerka ako demotivácia

Trestné stíhanie si vyžaduje znalecké posudky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.12.2021 (Webnoviny.sk) - Policajný zbor víta iniciatívu Ministerstva spravodlivosti SR klasifikovať šírenie nepravdivej informácie ako trestný čin. Polícia to oceňuje aj vzhľadom na to, že ich stránka Hoaxy a podvody – Polícia SR na sociálnej sieti sa venuje boju proti hoaxom a dezinformáciám.Ako agentúre SITA potvrdila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová, polícia má dlhodobo snahu o väčšie postihovanie tvorcov hoaxov, preto spolupracuje a kooperuje aj s inými inštitúciami, hlavne s rezortom spravodlivosti.Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) tento týždeň predstavila novelu Trestného zákona, ktorá sa v súčasnosti nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.Kolíková ozrejmila, že vyrobenie alebo rozšírenie nepravdivej informácie, ktorá je „spôsobilá vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva", ohroziť životy a zdravie, alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri rozhodovaní o závažných otázkach, môže byť potrestané jedným až piatimi rokmi väzenia.V prípade, že má páchateľ osobitný motív, napríklad získať majetkový prospech, trest je tri až osem rokov a v prípade núdzového stavu štyri až desať rokov. Trestným činom bude podľa ministerky aj podnecovanie nenávisti, napríklad pre výkon konkrétneho povolania.Bárdyová poukázala na to, že v súčasnosti je väčšina dezinformácií zameraná na pandémiu koronavírusu a očkovanie.Príslušníci Policajného zboru analyzujú dezinformácie a hoaxy a v prípade, že niektoré z nich vyhodnotia ako možné podozrenie zo spáchania trestného činu, získané informácie o jej autorovi a o predmete jeho správy zašlú na príslušné oddelenie.„Ďalší postup je už potom v kompetencii orgánu činného v trestnom konaní. Aktuálne najrýchlejšou a najefektívnejšou cestou, ako demotivovať ostatných dezinformátorov, je informovanie verejnosti o vykonanej previerke polície pri osobnom styku s autorom dezinformácie," myslí si policajná hovorkyňa.Ak je podľa jej slov začaté trestné stíhanie, môže ísť o dlhší proces, pretože je často nutné požiadať o znalecké posudky, čím sa celý proces predlžuje.„Veríme, že zmenou z dielne rezortu ministerstva spravodlivosti bude možné rýchlejšie a efektívnejšie postihovať páchateľov, a tým ďalších potenciálnych demotivovať," uzavrela Bárdyová.