 24hod.sk    Z domova

03. novembra 2025

Policajt, ktorý riešil nehodu šéfa SIS Gašpara, náhle končí v Policajnom zbore, tvrdia Demokrati


Policajt, ktorý riešil nehodu šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara, náhle končí v




c1a8445 676x458 3.11.2025 (SITA.sk) - Policajt, ktorý riešil nehodu šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara, náhle končí v Policajnom zbore (PZ). Tvrdí to mimoparlamentná strana Demokrati.


Predseda strany Jaroslav Naď uviedol, že podľa ich informácií policajt dopravného oddelenia z Nitry končí v tomto mesiaci službu v Policajnom zbore. Dôvod odchodu do civilu má byť podľa Demokratov v priamej súvislosti s nehodou šéfa SIS.

Podľa našich informácií je policajt pod obrovským tlakom a ako čestný príslušník PZ SR sa nechce podpisovať pod klamstvá a zahmlievanie, ktoré od začiatku Gašparovu nehodu sprevádzajú. Chcem povzbudiť a vyzvať všetkých slušných policajtov, aby neohli svoj chrbát pred nečestnými podliakmi, ktorí sú, podčiarkujem, len dočasne vo svojich funkciách," vyhlásil Naď.


Zdroj: SITA.sk - Policajt, ktorý riešil nehodu šéfa SIS Gašpara, náhle končí v Policajnom zbore, tvrdia Demokrati © SITA Všetky práva vyhradené.

