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28. októbra 2026

Policajt Sabota od čurillovcov čelí návrhu na obžalovanie, vyšetroval advokáta Paru v kauze Kaifáš


Tagy: Advokát akcia Kaifáš Čurillovci marenie spravodlivosti verejný činiteľ zneužívanie právomoci

Obhajca policajta Peter Kubina sa podľa portálu s návrhom na podanie obžaloby nestotožňuje a naopak podal návrh na zastavenie trestného stíhania jeho klienta. Vyšetrovateľ policajnej inšpekcie navrhol ...



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bp_6623 scaled 1 676x451 28.10.2026 (SITA.sk) - Obhajca policajta Peter Kubina sa podľa portálu s návrhom na podanie obžaloby nestotožňuje a naopak podal návrh na zastavenie trestného stíhania jeho klienta.


Vyšetrovateľ policajnej inšpekcie navrhol podať obžalobu na policajta Milana Sabotu z tímu okolo Jána Čurillu. Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk s tým, že Sabota je stíhaný pre zneužitie právomoci verejného činiteľa a marenie spravodlivosti. Prípad sa týka advokáta Mareka Paru, ktorého Sabota obvinil v kauze Kaifáš.

Kubina sa s návrhom nestotožňuje


Podľa znenia obvinenia mal policajt Sabota vytvoriť materiálne a formálne podmienky pre väzobné trestné stíhanie Mareka Paru. Vytýkajú mu tiež, že najprv zastavil stíhanie Paru pre krivé obvinenie, ktoré sa odvíjalo od trestného oznámenia prokurátora Vasiľa Špirka. Vzápätí však advokáta Paru - prakticky na rovnakom základe a za selektívneho použitia dôkazov - obvinil zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny," uviedli Aktuality.

Obhajca policajta Peter Kubina sa podľa portálu s návrhom na podanie obžaloby nestotožňuje a naopak podal návrh na zastavenie trestného stíhania jeho klienta. O oboch návrhoch teraz rozhodne dozorujúca prokurátorka bratislavskej krajskej prokuratúry.

Zrušené obvinenie sa týkalo Špirka


Medzičasom zrušené obvinenie Mareka Paru sa podľa spravodajského portálu týkalo údajnej diskreditácie prokurátora vtedajšej špeciálnej prokuratúry Vasiľa Špirka. „Cieľom malo byť odstavenie prokurátora od politicky citlivých prípadov. V priebehu vyšetrovania vyšlo najavo, že Špirka mali dokonca sledovať," pripomenuli Aktuality.sk.

V septembri 2022 prokurátor podal na advokáta obžalobu, na súde sa však prípad začal komplikovať. „Najprv Špecializovaný trestný súd a neskôr aj najvyšší súd obžalobu na advokáta Paru odmietli," doplnil portál s tým, že v januári 2025 Parovi nakoniec právoplatne zrušili obvinenie s odôvodnením, že skutok sa nestal.


Zdroj: SITA.sk - Policajt Sabota od čurillovcov čelí návrhu na obžalovanie, vyšetroval advokáta Paru v kauze Kaifáš © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Advokát akcia Kaifáš Čurillovci marenie spravodlivosti verejný činiteľ zneužívanie právomoci
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