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28. októbra 2026
Svetová banka varuje pred prudkým zdražovaním ropy, energií a potravín
Ceny komodít majú tento rok vzrásť o 23 percent. Vojny a klimatický jav El Niño môžu vyvolať ďalšiu potravinovú krízu. Svetová ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Ceny komodít majú tento rok vzrásť o 23 percent. Vojny a klimatický jav El Niño môžu vyvolať ďalšiu potravinovú krízu.
Rastúce náklady na energie a problémy v dodávateľských reťazcoch podľa neho zvyšujú riziko inflácie, potravinovej neistoty a spomalenia hospodárskeho rastu.
Ceny energií majú tento rok stúpnuť o 32 percent. Svetová produkcia ropy sa podľa prognózy zníži o 5,2 percenta, čo predstavuje najväčší pokles za viac ako štyri desaťročia mimo pandémie. Potraviny majú v roku 2026 zdražieť o desať percent a v roku 2027 o ďalších sedem percent.
Prispievajú k tomu vojnové konflikty, drahé palivá a hnojivá aj klimatický jav El Niño, ktorý prináša suchá, záplavy a extrémne horúčavy.
Banka varovala, že súbeh nepriaznivých okolností by mohol vyvolať potravinovú krízu. V takom prípade by ropa Brent mohla v roku 2027 stáť priemerne 105 dolárov za barel a potraviny by boli o 12 percent drahšie oproti základnej prognóze.
Svetová banka už od začiatku vojny proti Iránu poskytla ohrozeným krajinám núdzovú pomoc vo výške 8,7 miliardy dolárov „Prioritou musí byť ochrana najchudobnejších ľudí a podpora nízkopríjmových krajín, ktoré už teraz zápasia s vysokým zadlžením,“ zdôraznil Kose.
Zdroj: SITA.sk - Svetová banka varuje pred prudkým zdražovaním ropy, energií a potravín © SITA Všetky práva vyhradené.
Svetová banka v stredu varovala, že svetové ceny komodít tento rok vzrastú o 23 percent v dôsledku vojny na Blízkom východe, narušenia medzinárodného obchodu a extrémnych prejavov počasia.
Ceny energií sa podľa jej najnovšej prognózy dostanú na štvorročné maximum, pričom výrazne zdražejú aj potraviny. „Komoditné trhy zasahuje niekoľko veľkých otrasov súčasne,“ upozornil zástupca hlavného ekonóma Svetovej banky Ayhan Kose.
Drahá ropa, drahé potraviny
Rastúce náklady na energie a problémy v dodávateľských reťazcoch podľa neho zvyšujú riziko inflácie, potravinovej neistoty a spomalenia hospodárskeho rastu.
Ceny energií majú tento rok stúpnuť o 32 percent. Svetová produkcia ropy sa podľa prognózy zníži o 5,2 percenta, čo predstavuje najväčší pokles za viac ako štyri desaťročia mimo pandémie. Potraviny majú v roku 2026 zdražieť o desať percent a v roku 2027 o ďalších sedem percent.
Prispievajú k tomu vojnové konflikty, drahé palivá a hnojivá aj klimatický jav El Niño, ktorý prináša suchá, záplavy a extrémne horúčavy.
Podpora chudobných krajín
Banka varovala, že súbeh nepriaznivých okolností by mohol vyvolať potravinovú krízu. V takom prípade by ropa Brent mohla v roku 2027 stáť priemerne 105 dolárov za barel a potraviny by boli o 12 percent drahšie oproti základnej prognóze.
Svetová banka už od začiatku vojny proti Iránu poskytla ohrozeným krajinám núdzovú pomoc vo výške 8,7 miliardy dolárov „Prioritou musí byť ochrana najchudobnejších ľudí a podpora nízkopríjmových krajín, ktoré už teraz zápasia s vysokým zadlžením,“ zdôraznil Kose.
Zdroj: SITA.sk - Svetová banka varuje pred prudkým zdražovaním ropy, energií a potravín © SITA Všetky práva vyhradené.
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