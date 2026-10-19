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19. októbra 2026

Policajt Svítok zo skupiny čurillovcov nemá žiadnu funkciu, nevykonáva štátnu službu a nemá ani služobný príjem


Tagy: Čurillovci hovorca ministerstva vnútra rozhodnutie súdu Úrad na ochranu oznamovateľov

Ministerstvo vnútra rešpektuje rozsudok Správneho súdu v Banskej Bystrici, ktorým bol zrušený personálny rozkaz o ustanovení policajta Juraja Svítka do funkcie.



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justicia sudy 676x412 19.10.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra rešpektuje rozsudok Správneho súdu v Banskej Bystrici, ktorým bol zrušený personálny rozkaz o ustanovení policajta Juraja Svítka do funkcie.


Ministerstvo vnútra rešpektuje rozsudok Správneho súdu v Banskej Bystrici, ktorým bol zrušený personálny rozkaz o ustanovení policajta Juraja Svítka do funkcie v rámci OR PZ v Bánovciach nad Bebravou, aj rozsudok Správneho súdu v Bratislave o zrušení personálneho rozkazu o jeho preložení na inú funkciu.

V zmysle uvedených rozsudkov nie je aktuálne podľa ministerstva vnútra možné zaradiť ho na akúkoľvek existujúcu funkciu bez toho, aby samotný Svítok alebo Úrad na ochranu oznamovateľov nevyslovili s takýmto postupom predchádzajúci súhlas.

Nárok na služobný príjem


Nadobudnutím právoplatnosti uvedených rozsudkov mu zaniklo zaradenie na OR PZ v Bánovciach nad Bebravou a prestal vykonávať doterajšie služobné činnosti. Súčasne funkcia, ktorú zastával v roku 2023 v rámci Úradu inšpekčnej služby, taktiež zanikla.

„V snahe zabezpečiť realizáciu rozsudkov bol už v predchádzajúcom období proaktívne vyzvaný pplk. JUDr. Svítok na vyjadrenie súhlasu s jeho zaradením do existujúcej funkcie, pričom udelenie takéhoto súhlasu výslovne odmietol. Následkom právoplatných rozsudkov v spojení s neudelením súhlasu zo strany menovaného nastal taký právny stav, že menovaný nie je zaradený na žiadnej funkcii, nevykonáva štátnu službu, a preto mu ani nemôže patriť služobný príjem,“ informoval hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.

Personálne riešenie vzniknutej situácie


Aby bolo možné bezprecedentnú situáciu znemožňujúcu výkon štátnej služby policajta vyriešiť, bola podľa ministerstva vnútra Úradu na ochranu oznamovateľov predložená v zmysle záverov predmetných rozsudkov žiadosť o udelenie súhlasu s personálnym riešením vzniknutej situácie.

„Očakávame, že Úrad na ochranu oznamovateľov bude postupovať v súlade so zákonom a o žiadosti rozhodne bezodkladne, aby sa predišlo ďalším negatívnym dôsledkom pre výkon štátnej služby aj pre profesionálne a sociálne postavenie pplk. JUDr. Svítka,“ dodal Matej Neumann.

Policajt Juraj Svítok zo skupiny policajtov tzv. čurillovcov sa mal podľa rozhodnutia súdu vrátiť na policajnú inšpekciu. Pred niekoľkými dňami sa prišiel prihlásiť do práce na Úrad inšpekčnej služby, no jeho šéf Branislav Zurian ho poslal domov s vysvetlením, že pre neho nemá miesto.


Zdroj: SITA.sk - Policajt Svítok zo skupiny čurillovcov nemá žiadnu funkciu, nevykonáva štátnu službu a nemá ani služobný príjem © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čurillovci hovorca ministerstva vnútra rozhodnutie súdu Úrad na ochranu oznamovateľov
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