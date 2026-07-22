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22. júla 2026

Potvrdenie, že Slovensko bolo terčom útoku elitnej ruskej hekerskej skupiny, predstavuje podľa Demokratov vážny bezpečnostný incident


Tagy: Bezpečnostná rada Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kybernetické útoky

Demokrati vyzývajú vládu, aby bezodkladne koordinovala ďalší postup s partnermi v NATO a Európskej únii. Opozičné



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6537a11157413658449533 scaled 1 e1756994922321 676x440 22.7.2026 (SITA.sk) - Demokrati vyzývajú vládu, aby bezodkladne koordinovala ďalší postup s partnermi v NATO a Európskej únii.


Opozičné Progresívne Slovensko, Za ľudí i mimoparlamentní Demokrati vyzývajú predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), aby zvolal bezpečnostnú radu. Dôvodom sú kybernetické aktivity Ruskej federácie na Slovensku.

Útok mal smerovať na kritickú infraštruktúru, zbrojársky priemysel, energetiku a automobilový priemysel. Potvrdenie slovenskej diplomacie, že Slovensko bolo terčom útoku elitnej ruskej hekerskej skupiny, predstavuje podľa Demokratov vážny bezpečnostný incident. Ide podľa nich o útok na bezpečnosť štátu, nie o bežný kybernetický incident.

Demokrati vyzývajú vládu, aby bezodkladne koordinovala ďalší postup s partnermi v NATO a Európskej únii. Kybernetické útoky vedené štátom podporovanými skupinami si vyžadujú spoločnú a koordinovanú odpoveď spojencov.

Raši neeviduje požiadavku na mimoriadne rokovanie


Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) neeviduje žiadnu oficiálnu požiadavku na zvolanie mimoriadneho rokovania parlamentu pre kybernetické aktivity Ruskej federácie.

„Kybernetické útoky sa dejú v stovkách, každý deň, všade na Slovensku. Sú to útoky na všetky inštitúcie, nie sú to len útoky z Ruska, ale z celého sveta. Niekedy sa ťažko identifikujú,“ povedal Raši.

Považuje za dôležité, aby kybernetické útoky boli včas zachytené a aby nespôsobovali následky. „Pre mňa je toto podstatné, aká má byť reakcia, to je už v kompetencii príslušného ministerstva,“ dodal.

Smutné a nebezpečné zároveň


Vyjadrenie predsedu Národnej rady Rašiho kritizoval opozičný poslanec Ľubomír Galko (Demokrati).

"Vyjadrenie predsedu Národnej rady Rašiho, že, citujem : Kybernetické útoky sa dejú v stovkách, každý deň, všade na Slovensku. Sú to útoky na všetky inštitúcie, nie sú to len útoky z Ruska, ale z celého sveta. Niekedy sa ťažko identifikujú..." k zisteniam o bezprecedentnej pätnásť rokov trvajúcej intenzívnej ruskej kybernetickej špionáži a sabotáži kritickej infraštruktúry v členských štátoch EÚ vrátane Slovenska, je smutným svedectvom toho, čo za šialencov máme vo vedení našej vlasti," vyhlásil Galko.

"Buďto tento človek a jemu podobní sú tak strašní diletanti, že nevedia, o čo tu vlastne ide a čo sa tu deje a to je smutné a nebezpečné zároveň alebo to, naopak, veľmi dobre vedia a podporujú to a to je potom už úplná katastrofa," zamýšľal sa ďalej Galko.

Opozičný politik sľubuje, že ako člen Zahraničného výboru aj Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva sa týmto zisteniam bude dôsledne v parlamente venovať.


Zdroj: SITA.sk - Potvrdenie, že Slovensko bolo terčom útoku elitnej ruskej hekerskej skupiny, predstavuje podľa Demokratov vážny bezpečnostný incident © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bezpečnostná rada Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kybernetické útoky
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