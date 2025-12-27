|
27. decembra 2025
Policajti boli počas Vianoc vo vysokom nasadení. Preverili viac ako 5 500 udalostí, riešili aj bitky či domáce násilie
Policajti boli počas Vianoc vo vysokom nasadení, preverili viac ako 5 500 udalostí. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru
27.12.2025 (SITA.sk) - Policajti boli počas Vianoc vo vysokom nasadení, preverili viac ako 5 500 udalostí. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Ako spresnil, od 24. do 26. decembra polícia zaznamenala takmer 4 000 volaní na tiesňovú linku. Na základe týchto oznámení, ako aj vlastnej činnosti, policajti preverili spolu 5 517 udalostí.
„Operačné strediská Policajného zboru prijímali počas sviatkov tisíce volaní, pričom značná časť z nich si vyžiadala okamžitý zásah hliadok v teréne. Riešili sme najmä udalosti súvisiace s dopravou, požiarmi, majetkovou a násilnou trestnou činnosťou, ale aj množstvo ďalších oznámení od občanov, ktoré sa týkali narušenia verejného poriadku a občianskeho spolunažívania," priblížili policajti.
V oblasti dopravy preverila polícia viac ako 600 udalostí, pričom dokumentovala 56 dopravných nehôd, vykonala 173 preverení v cestnej premávke, zaevidovala 15 dopravných priestupkov a v deviatich prípadoch zabezpečovala usmerňovanie cestnej premávky.
Počas vianočných dní policajti zároveň preverovali 25 požiarov, z ktorých tri vznikli na motorových vozidlách. V mnohých prípadoch išlo pritom o udalosti spôsobené technickými poruchami alebo neopatrnosťou pri manipulácii s ohňom, vykurovacími telesami či elektrickými spotrebičmi.
„Zaevidovali sme aj 21 prípadov majetkovej trestnej činnosti, ktoré sa týkali najmä krádeží a poškodzovania cudzieho majetku. Okrem toho sme počas sviatkov zaznamenali osem trestných činov, z toho jeden násilný trestný čin a jeden prípad ekonomickej trestnej činnosti. V súvislosti s porušením verejného poriadku sme riešili aj osem prípadov bitiek a ruvačiek, päť prípadov domáceho násilia a jeden prípad výtržníctva," doplnili policajti.
Významnú časť preverovaných udalostí tvorili aj oznámenia týkajúce sa narušenia občianskeho spolunažívania, ktorých bolo evidovaných 507. Polícia riešila aj 126 prípadov rušenia nočného pokoja a takmer 500 nešpecifikovaných udalostí, vrátane preverovania podozrivého správania či asistencie iným zložkám.
„Aj napriek vysokému počtu oznámení sa vianočné sviatky zaobišli bez mimoriadne závažných udalostí," uzavrela polícia.
Tisíce volaní a okamžité zásahy hliadok
