Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 31.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Aurélia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

31. októbra 2025

Policajti chytili muža, ktorý má na svedomí znefunkčnenie viacerých železničných priecestí v Bratislave – VIDEO


Tagy: Krádež Krimi

Policajti zadržali muža, ktorý má na svedomí znefunkčnenie viacerých železničných priecestí v Bratislave. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, v ...



Zdieľať
6437ba6b351ff906963506 676x451 31.10.2025 (SITA.sk) - Policajti zadržali muža, ktorý má na svedomí znefunkčnenie viacerých železničných priecestí v Bratislave. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, v priebehu uplynulých dní boli pre krádež káblov znefunkčnené priecestia na Ivanskej a Vrakunskej ceste, čo spôsobilo komplikácie v cestnej a železničnej premávke.

Policajti Odboru železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave od prijatia prvého oznámenia venovali objasneniu týchto skutkov náležitú pozornosť. V rámci vyšetrovania vykonali množstvo úkonov, pričom prepátravaním a monitorovaním okolia týchto úsekov sa zaoberali v denných ale aj nočných hodinách.

— Michal Szeiff, policajný hovorca

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Čo sa stalo?


V stredu 29 októbra došlo znova k znefunkčneniu železničných priecestí v uvedenom úseku a zároveň prijali policajti informáciu, že v blízkosti Martinského cintorína na násypoch pri železnici sa nachádza osoba manipulujúca s káblami. Policajti preverili toto oznámenia, pričom v uvedenom úseku spozorovali muža, ktorý v blízkosti železničného násypu pílil hrubý čierny kábel. Keď zbadal policajtov, kábel aj pílku odložil.

Policajti však v jeho bezprostrednej blízkosti našli viacero kusov čerstvo odpílených káblov, pričom zakrátko sa na miesto dostavil ďalší muž, ktorý policajtom uviedol, že ho na miesto zavolal muž s pílkou – jeho kamarát, ktorý ho požiadal aby mu doniesol väčšie množstvo tašiek. Nakoľko muž nevedel policajtom hodnoverne preukázať pôvod káblov ani dôvod, prečo má pri sebe náradie na pílenie a tašky, vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania protiprávneho konania. Policajti na mieste muža s pílkou obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie.

Po vykonaní potrebných úkonov vzniesol poverený policajt Odboru železničnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave obvinenie z trestného činu krádeže a z trestného činu poškodzovania všeobecne prospešného zariadenia 38-ročnému Viliamovi R. z Bratislavy. Po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený v cele policajného zaistenia a bol spracovaný aj podnet k väzobnému stíhaniu obvineného.




Zdroj: SITA.sk - Policajti chytili muža, ktorý má na svedomí znefunkčnenie viacerých železničných priecestí v Bratislave – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krádež Krimi
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovenské cesty majú nový hit. Záujem o SUV Dongfeng MAGE prekonáva očakávania, výrobca predlžuje špeciálnu akciu
<< predchádzajúci článok
Pellegrini vystúpil na zasadnutí UNESCO, vyzval na návrat k hodnotám mieru, dialógu a porozumenia – VIDEO, FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 