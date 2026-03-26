 Z domova

26. marca 2026

Policajti dostali 73 nových áut, ministerstvo vnútra vyjdú na takmer 1,75 milióna eur


657829951_18089002271273449_6238891253241146226_n 676x450 26.3.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR pokračuje v modernizácii technického vybavenia bezpečnostných zložiek. Do všetkých krajov prerozdelí 73 nových služobných vozidiel pre Policajný zbor SR za takmer 1,75 milióna eur s DPH. Určené sú pre policajné útvary krajských a okresných riaditeľstiev. Policajtom ich odovzdal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.


Ako informoval oddelenie komunikácie rezortu vnútra, ide o vozidlá typu Kia Ceed SW s benzínovým motorom 1,5 T-GDI a sedemstupňovou automatickou prevodovkou. Výbava Gold + Ledpack zahŕňa moderné bezpečnostné a asistenčné systémy, ktoré majú zvýšiť komfort a bezpečnosť pri výkone služby v nepretržitej prevádzke.

Vozidlá boli obstarané zo štátneho rozpočtu, pričom cena jedného auta vrátane zimnej výbavy a servisu na päť rokov alebo 150-tisíc kilometrov predstavuje 23 862 eur s DPH.

„Je pre mňa dôležité, aby policajti mali pri náročnom výkone služby kvalitné pracovné podmienky. Verím, že nové vozidlá zefektívnia ich službu a zvýšia komfort pri každodennej práci,“ uviedol minister s tým, že moderné vybavenie prispieva k vyššej bezpečnosti zasahujúcich aj občanov.

Rezort vnútra od začiatku roka 2026 odovzdal Policajnému zboru a ďalším útvarom už celkovo 214 vozidiel rôznych typov vrátane modelov značiek Škoda, Kia či Mercedes-Benz, ako aj štvorkoliek s prívesmi. Na obnovu vozového parku nadviazal aj v predchádzajúcich rokoch, keď v roku 2025 pribudlo 615 vozidiel a v roku 2024 ďalších 306. Ministerstvo vnútra deklaruje, že systematická obnova vozového parku bude pokračovať aj naďalej.


Zdroj: SITA.sk - Policajti dostali 73 nových áut, ministerstvo vnútra vyjdú na takmer 1,75 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.

