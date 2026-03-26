 Z domova

26. marca 2026

Fica už vyšetruje polícia. Liberáli na neho podali najväčšie trestné oznámenie v histórii, pridali sa tisíce ľudí – FOTO


Tagy: Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Premiér Slovenskej republiky Trestné oznámenie

Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) už vyšetruje polícia. Na sociálnej sieti o tom ...



678f5b4581dc3486277295 676x451 26.3.2026 (SITA.sk) - Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) už vyšetruje polícia. Na sociálnej sieti o tom informoval predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling, ktorý pred mesiacom podal na premiéra trestné oznámenie za vlastizradu a ďalšie trestné činy. Pripomenul, že k trestnému oznámeniu sa okrem členov SaS pridalo aj viac ako 13-tisíc ľudí.

Najväčšie trestné oznámenie v histórii


"Išlo tak o najväčšie trestné oznámenie v histórii," podotkol líder SaS. Ako priblížil, trestné oznámenie išlo z Generálnej prokuratúry SR na krajskú prokuratúru a teraz na políciu.

"Som presvedčený, že Robert Fico je podozrivý zo závažných trestných činov, preto oceňujem, že tak prokuratúra ako aj polícia v tejto veci konajú a nezamietli ju pod koberec," uzavrel Gröhling.

Vlastizrada aj ďalšie trestné činy


SaS podala na premiéra trestné oznámenie za vlastizradu a ďalšie trestné činy. Liberáli trestné oznámenie podali ešte vo februári pre rozhodnutie premiéra o vypnutí núdzových dodávok elektriny pre Ukrajinu. Podozrenia sa konkrétne týkajú možného zneužitia právomoci verejného činiteľa, vlastizrady, neľudskosti, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a tiež teroristického útoku.

Exministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíkova (SaS) sa domnieva, že Fico ani nemal oprávnenie rozhodovať o zastavení dodávok. Došlo tak podľa k nej k zneužitiu právomoci. Vyjadrenia premiéra sa jej súčasne javili akoby v koordinácií s tým, čo hovorí Rusko, čo je podľa Kolíkovej potrebné preveriť.

Liberáli tak majú podozrenie, že išlo o koordináciu s cudzou mocou proti záujmom Slovenska. Zároveň sa poslankyňa pýta, či rozhodnutím predsedu vlády nedôjde k porušeniu záväzkov zo strany Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS).


Zdroj: SITA.sk - Fica už vyšetruje polícia. Liberáli na neho podali najväčšie trestné oznámenie v histórii, pridali sa tisíce ľudí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

