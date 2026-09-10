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10. septembra 2026
Policajti kontrolovali cezhraničné vlaky do Česka, v rámci akcie „Podzim“ si posvietili na nelegálnu migráciu – FOTO
Hliadky sprevádzali celkovo 12 spojov na rôznych trasách, pričom kontroly sa zamerali najmä na prevenciu nelegálnej migrácie. Policajný zbor v spolupráci ...
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10.9.2026 (SITA.sk) - Hliadky sprevádzali celkovo 12 spojov na rôznych trasách, pričom kontroly sa zamerali najmä na prevenciu nelegálnej migrácie.
Policajný zbor v spolupráci s Políciou Českej republiky vykonal v stredu 9. septembra policajnú akciu „Podzim“, ktorá bola zameraná na kontroly vo vlakoch osobnej prepravy na slovensko-českom pohraničí. Ako v tejto súvislosti informovalo Prezídium Policajného zboru, počas akcie policajti sprevádzali vlaky na trase medzi železničnými stanicami Břeclav a Kúty, a na trase medzi Čadcou a železničnými stanicami Navsí a Třinec centrum v Českej republike. Celkovo vykonali príslušníci polície 12 sprevádzaní vlakov a skontrolovali 181 osôb.
„Kontroly boli zamerané najmä na odhaľovanie prípadov nelegálnej migrácie a ďalšej protiprávnej činnosti. Počas akcie nebol zistený žiadny prípad nelegálnej migrácie ani inej protiprávnej činnosti,“ uviedli policajti. Doplnili, že medzinárodná spolupráca policajných zborov je dôležitou súčasťou zabezpečovania bezpečnosti v prihraničných oblastiach.
Zdroj: SITA.sk - Policajti kontrolovali cezhraničné vlaky do Česka, v rámci akcie „Podzim“ si posvietili na nelegálnu migráciu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajný zbor v spolupráci s Políciou Českej republiky vykonal v stredu 9. septembra policajnú akciu „Podzim“, ktorá bola zameraná na kontroly vo vlakoch osobnej prepravy na slovensko-českom pohraničí. Ako v tejto súvislosti informovalo Prezídium Policajného zboru, počas akcie policajti sprevádzali vlaky na trase medzi železničnými stanicami Břeclav a Kúty, a na trase medzi Čadcou a železničnými stanicami Navsí a Třinec centrum v Českej republike. Celkovo vykonali príslušníci polície 12 sprevádzaní vlakov a skontrolovali 181 osôb.
„Kontroly boli zamerané najmä na odhaľovanie prípadov nelegálnej migrácie a ďalšej protiprávnej činnosti. Počas akcie nebol zistený žiadny prípad nelegálnej migrácie ani inej protiprávnej činnosti,“ uviedli policajti. Doplnili, že medzinárodná spolupráca policajných zborov je dôležitou súčasťou zabezpečovania bezpečnosti v prihraničných oblastiach.
Zdroj: SITA.sk - Policajti kontrolovali cezhraničné vlaky do Česka, v rámci akcie „Podzim“ si posvietili na nelegálnu migráciu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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