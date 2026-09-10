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10. septembra 2026
Raši chce umožniť skrátenie volebného obdobia referendom, vyzýva opozíciu na podporu zmeny Ústavy
Tagy: Opozícia Predčasné voľby Predseda parlamentu Referendum Ústava Slovenskej republiky Ústava SR Zmena ústavy
Predseda parlamentu tvrdí, že referendum musí byť skutočným nástrojom demokracie a ľudia by mali mať možnosť odvolať vládu, ktorá ich sklamala. Na ústavnú zmenu však potrebuje aj hlasy ...
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10.9.2026 (SITA.sk) - Predseda parlamentu tvrdí, že referendum musí byť skutočným nástrojom demokracie a ľudia by mali mať možnosť odvolať vládu, ktorá ich sklamala. Na ústavnú zmenu však potrebuje aj hlasy opozície.
Predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Burda doručil predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu zápisnicu o výsledkoch júlového referenda, pričom tá preukazuje, že na podnet opozície sme absolvovali referendum, na ktorom sa zúčastnil historický najnižší počet voličov.
Ako Raši v tejto súvislosti zdôraznil, referendum si zaslúži byť skutočným nástrojom demokracie a má slúžiť aj na to, aby ľudia mohli skrátiť volebné obdobie vlády, ktorá ich maximálne sklamala. Je to však potrebné zakotviť do Ústavy SR, v čom môže pomôcť aj opozícia.
„Všetci predstavitelia opozície, ktorí sa domáhali referenda o predčasných voľbách, majú obrovskú šancu raz a navždy to zmeniť a urobiť konkrétny skutok namiesto prázdnych rečí. A tým skutkom je podpora aktuálneho návrhu Hlasu-SD, aby sa referendom mohlo predčasne ukončiť volebné obdobie akejkoľvek vlády. Je to zmena ústavy, takže bez opozície sa presadiť nedá,“ zdôraznil Raši. Doplnil, že bude veľmi pozorne sledovať, ako sa k tomuto návrhu opozícia už na najbližšej schôdzi parlamentu postaví. „A či je pripravená dať ľuďom právo nielen moc politikom dávať, ale im ju aj vziať,“ dodal Raši.
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) už začiatkom júla avizoval, že navrhne zmenu Ústavy SR, ktorá umožní skrátiť volebné obdobie parlamentu, a tým aj vlády, referendom. Podľa neho by to však nemalo byť možné po prvom roku vlády ani v poslednom roku vlády.
„A dáme tam aj podmienku, aby zber podpisov musel byť urobený do šiestich mesiacov, aby niekto nerobil tri roky to, že len zbiera podpisy,“ povedal Raši. Doplnil, že návrh predloží aj opozícii ako férovú ponuku. „Dajme to do našej ústavy a bude jasné, že keď sa ľudia rozhodnú naozaj za jasných podmienok - aby sa to nezneužívalo, aby túto možnosť ľudia mali,“ skonštatoval Raši.
Zdroj: SITA.sk - Raši chce umožniť skrátenie volebného obdobia referendom, vyzýva opozíciu na podporu zmeny Ústavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Burda doručil predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu zápisnicu o výsledkoch júlového referenda, pričom tá preukazuje, že na podnet opozície sme absolvovali referendum, na ktorom sa zúčastnil historický najnižší počet voličov.
Ako Raši v tejto súvislosti zdôraznil, referendum si zaslúži byť skutočným nástrojom demokracie a má slúžiť aj na to, aby ľudia mohli skrátiť volebné obdobie vlády, ktorá ich maximálne sklamala. Je to však potrebné zakotviť do Ústavy SR, v čom môže pomôcť aj opozícia.
„Všetci predstavitelia opozície, ktorí sa domáhali referenda o predčasných voľbách, majú obrovskú šancu raz a navždy to zmeniť a urobiť konkrétny skutok namiesto prázdnych rečí. A tým skutkom je podpora aktuálneho návrhu Hlasu-SD, aby sa referendom mohlo predčasne ukončiť volebné obdobie akejkoľvek vlády. Je to zmena ústavy, takže bez opozície sa presadiť nedá,“ zdôraznil Raši. Doplnil, že bude veľmi pozorne sledovať, ako sa k tomuto návrhu opozícia už na najbližšej schôdzi parlamentu postaví. „A či je pripravená dať ľuďom právo nielen moc politikom dávať, ale im ju aj vziať,“ dodal Raši.
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) už začiatkom júla avizoval, že navrhne zmenu Ústavy SR, ktorá umožní skrátiť volebné obdobie parlamentu, a tým aj vlády, referendom. Podľa neho by to však nemalo byť možné po prvom roku vlády ani v poslednom roku vlády.
„A dáme tam aj podmienku, aby zber podpisov musel byť urobený do šiestich mesiacov, aby niekto nerobil tri roky to, že len zbiera podpisy,“ povedal Raši. Doplnil, že návrh predloží aj opozícii ako férovú ponuku. „Dajme to do našej ústavy a bude jasné, že keď sa ľudia rozhodnú naozaj za jasných podmienok - aby sa to nezneužívalo, aby túto možnosť ľudia mali,“ skonštatoval Raši.
Zdroj: SITA.sk - Raši chce umožniť skrátenie volebného obdobia referendom, vyzýva opozíciu na podporu zmeny Ústavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Opozícia Predčasné voľby Predseda parlamentu Referendum Ústava Slovenskej republiky Ústava SR Zmena ústavy
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