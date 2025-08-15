|
Piatok 15.8.2025
Meniny má Marcela
Denník - Správy
15. augusta 2025
Policajti majú k dispozícii vynovené pracoviská odborov kriminalistickej techniky, rekonštrukcia vyšla na 11 miliónov eur – VIDEO, FOTO
Polícia má k dispozícii štyri zrekonštruované a technicky vybavené regionálne pracoviská odborov kriminalistickej techniky, konkrétne v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a ...
15.8.2025 (SITA.sk) - Polícia má k dispozícii štyri zrekonštruované a technicky vybavené regionálne pracoviská odborov kriminalistickej techniky, konkrétne v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach. Ako ďalej informovalo Ministerstvo vnútra SR, celková investícia presiahla 11 miliónov eur a bola financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Kriminalistickí technici sú špecializovaní odborníci, ktorí na mieste činu vyhľadávajú, dokumentujú a zabezpečujú fyzické dôkazy pre trestné konania. Ich práca si podľa ministerstva vnútra vyžaduje multidisciplinárne vedomosti – od forenznej fotografie cez fyzikálne a chemické metódy až po ovládanie špičkovej techniky. Modernizácia regionálnych pracovísk im poskytuje prostriedky, ktoré zvyšujú presnosť, efektivitu a bezpečnosť ich práce.
„Chceme, aby slovenskí kriminalistickí technici patrili medzi európsku špičku. Moderné vybavenie im umožní dokumentovať miesta činu v 3D priestore, pracovať s forenznými svetelnými zdrojmi, laserovými skenermi či špecializovanými miniponorkami. To všetko zvyšuje šancu odhaliť pravdu a priniesť spravodlivosť,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Najväčšia investícia podľa rezortu vnútra smerovala do pracoviska odboru kriminalistickej techniky Východ v Košiciach. Investície zahŕňali stavebné úpravy, laboratórne vybavenie, špeciálne výjazdové vozidlá s mobilným laboratóriom, kriminalistickú techniku, 3D dokumentačné systémy, výpočtovú techniku aj špecializované vzdelávanie. Okrem výkonu služby bude pracovisko slúžiť aj ako vzdelávacie centrum pre kriminalistických technikov z celého Slovenska. Rekonštruované priestory podľa ministerstva vnútra umožnia školenia, zdieľanie skúseností a jednotný prenos know-how.
