|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 15.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marcela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. augusta 2025
Slovenská pošta zavádza samoobslužné kiosky. Služby vybavíte rýchlejšie a bez pomoci pracovníka
Tagy: Služby
Slovenská pošta spustila pilotný projekt samoobslužných kioskov na vybraných pobočkách, ktoré zákazníkom umožnia využívať vybrané finančné služby rýchlo, ...
Zdieľať
15.8.2025 (SITA.sk) - Slovenská pošta spustila pilotný projekt samoobslužných kioskov na vybraných pobočkách, ktoré zákazníkom umožnia využívať vybrané finančné služby rýchlo, jednoducho a bez čakania. Informovala o tom spoločnosť v tlačovej správe.
V kioskoch môžu zákazníci realizovať rýchly vklad a výber hotovosti, úhradu ePoukazu či úhradu faktúr cez Pay by square, a to buď hotovosťou alebo kartou podľa preferencie. Práca s kioskom je intuitívna a nevyžaduje asistenciu pracovníka pošty.
„Pilotný projekt kioskov predstavuje ďalší spôsob, ako Slovenská pošta mení tradície na inovácie a ukazuje, ako môže vyzerať budúcnosť poštových služieb. Takýmito technológiami dochádza k rýchlejšiemu vybaveniu zákazníka a ku skvalitneniu užívateľského zážitku,“ uviedla pošta.
Kiosky sú v rámci pilotného projektu rozmiestnené na piatich pobočkách v mestách Bratislava (Námestie SNP 35 a Mlynské nivy 5A – Stanica Nivy), Košice (Humenská 4), Štúrovo (Hlavná 60) a Žilina (Sládkovičova 14). Projekt bude testovaný v reálnych podmienkach a jeho vyhodnotenie ukáže, ako sa bude koncept ďalej rozvíjať.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta zavádza samoobslužné kiosky. Služby vybavíte rýchlejšie a bez pomoci pracovníka © SITA Všetky práva vyhradené.
V kioskoch môžu zákazníci realizovať rýchly vklad a výber hotovosti, úhradu ePoukazu či úhradu faktúr cez Pay by square, a to buď hotovosťou alebo kartou podľa preferencie. Práca s kioskom je intuitívna a nevyžaduje asistenciu pracovníka pošty.
„Pilotný projekt kioskov predstavuje ďalší spôsob, ako Slovenská pošta mení tradície na inovácie a ukazuje, ako môže vyzerať budúcnosť poštových služieb. Takýmito technológiami dochádza k rýchlejšiemu vybaveniu zákazníka a ku skvalitneniu užívateľského zážitku,“ uviedla pošta.
Kiosky sú v rámci pilotného projektu rozmiestnené na piatich pobočkách v mestách Bratislava (Námestie SNP 35 a Mlynské nivy 5A – Stanica Nivy), Košice (Humenská 4), Štúrovo (Hlavná 60) a Žilina (Sládkovičova 14). Projekt bude testovaný v reálnych podmienkach a jeho vyhodnotenie ukáže, ako sa bude koncept ďalej rozvíjať.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta zavádza samoobslužné kiosky. Služby vybavíte rýchlejšie a bez pomoci pracovníka © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Služby
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Policajti majú k dispozícii vynovené pracoviská odborov kriminalistickej techniky, rekonštrukcia vyšla na 11 miliónov eur – VIDEO, FOTO
Policajti majú k dispozícii vynovené pracoviská odborov kriminalistickej techniky, rekonštrukcia vyšla na 11 miliónov eur – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Týchto 5 turistických výletov v Dolnom Rakúsku si v letnom počasí najviac užijete
Týchto 5 turistických výletov v Dolnom Rakúsku si v letnom počasí najviac užijete