 15.8.2025
15. augusta 2025

Slovenská pošta zavádza samoobslužné kiosky. Služby vybavíte rýchlejšie a bez pomoci pracovníka


Slovenská pošta spustila pilotný projekt samoobslužných kioskov na vybraných pobočkách, ktoré zákazníkom umožnia využívať vybrané finančné služby rýchlo, ...



posta 676x451 15.8.2025 (SITA.sk) - Slovenská pošta spustila pilotný projekt samoobslužných kioskov na vybraných pobočkách, ktoré zákazníkom umožnia využívať vybrané finančné služby rýchlo, jednoducho a bez čakania. Informovala o tom spoločnosť v tlačovej správe.


V kioskoch môžu zákazníci realizovať rýchly vklad a výber hotovosti, úhradu ePoukazu či úhradu faktúr cez Pay by square, a to buď hotovosťou alebo kartou podľa preferencie. Práca s kioskom je intuitívna a nevyžaduje asistenciu pracovníka pošty.

„Pilotný projekt kioskov predstavuje ďalší spôsob, ako Slovenská pošta mení tradície na inovácie a ukazuje, ako môže vyzerať budúcnosť poštových služieb. Takýmito technológiami dochádza k rýchlejšiemu vybaveniu zákazníka a ku skvalitneniu užívateľského zážitku,“ uviedla pošta.

Kiosky sú v rámci pilotného projektu rozmiestnené na piatich pobočkách v mestách Bratislava (Námestie SNP 35 a Mlynské nivy 5A – Stanica Nivy), Košice (Humenská 4), Štúrovo (Hlavná 60) a Žilina (Sládkovičova 14). Projekt bude testovaný v reálnych podmienkach a jeho vyhodnotenie ukáže, ako sa bude koncept ďalej rozvíjať.

Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta zavádza samoobslužné kiosky. Služby vybavíte rýchlejšie a bez pomoci pracovníka © SITA Všetky práva vyhradené.

