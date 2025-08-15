|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 15.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marcela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. augusta 2025
Zelenskyj vyslal na východ krajiny ďalších vojakov pred samitom Trump – Putin
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil, že jeho armáda nasadzuje posily na východ Ukrajiny, kde sa ruské jednotky priblížili k banskému mestu Dobropilľa. „Dnes bolo prijaté rozhodnutie o ...
Zdieľať
15.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil, že jeho armáda nasadzuje posily na východ Ukrajiny, kde sa ruské jednotky priblížili k banskému mestu Dobropilľa. „Dnes bolo prijaté rozhodnutie o ďalšom posilnení tohto a ďalších regiónov v Doneckej oblasti,“ uviedol Zelenskyj vo vyhlásení na sociálnych sieťach niekoľko hodín pred summitom medzi hlavami štátov USA a Ruska.
„Ruská armáda naďalej trpí značnými stratami v snahe zabezpečiť priaznivejšie politické pozície pre ruské vedenie na stretnutí na Aljaške,“ dodal Zelenskyj. Podľa ukrajinského generálneho štábu Moskva od začiatku vojny na Ukrajine stratila už viac ako 1,068 milióna vojakov.
Zelenskyj zároveň amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok vyzval, aby na samite s ruským vodcom Vladimirom Putinom na Aljaške presvedčil Rusko o zastavení invázie. „Je čas ukončiť vojnu a Rusko musí podniknúť potrebné kroky. Spoliehame sa na Ameriku,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj vyslal na východ krajiny ďalších vojakov pred samitom Trump – Putin © SITA Všetky práva vyhradené.
„Ruská armáda naďalej trpí značnými stratami v snahe zabezpečiť priaznivejšie politické pozície pre ruské vedenie na stretnutí na Aljaške,“ dodal Zelenskyj. Podľa ukrajinského generálneho štábu Moskva od začiatku vojny na Ukrajine stratila už viac ako 1,068 milióna vojakov.
Zelenskyj zároveň amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok vyzval, aby na samite s ruským vodcom Vladimirom Putinom na Aljaške presvedčil Rusko o zastavení invázie. „Je čas ukončiť vojnu a Rusko musí podniknúť potrebné kroky. Spoliehame sa na Ameriku,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj vyslal na východ krajiny ďalších vojakov pred samitom Trump – Putin © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Prvý domov pre dvojnohých a štvornohých priateľov – väčšinou sú to mladí ľudia, ktorí si vyberajú šteniatka a mačiatka
Prvý domov pre dvojnohých a štvornohých priateľov – väčšinou sú to mladí ľudia, ktorí si vyberajú šteniatka a mačiatka
<< predchádzajúci článok
Policajti majú k dispozícii vynovené pracoviská odborov kriminalistickej techniky, rekonštrukcia vyšla na 11 miliónov eur – VIDEO, FOTO
Policajti majú k dispozícii vynovené pracoviská odborov kriminalistickej techniky, rekonštrukcia vyšla na 11 miliónov eur – VIDEO, FOTO