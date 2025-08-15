Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

15. augusta 2025

Zelenskyj vyslal na východ krajiny ďalších vojakov pred samitom Trump – Putin


Tagy: Aljaška Mierové rokovania vojna na Ukrajine

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil, že jeho armáda nasadzuje posily na východ Ukrajiny, kde sa ruské jednotky priblížili k banskému mestu Dobropilľa. „Dnes bolo prijaté rozhodnutie o ...



russia_ukraine_war_09808 6 676x451 15.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil, že jeho armáda nasadzuje posily na východ Ukrajiny, kde sa ruské jednotky priblížili k banskému mestu Dobropilľa. „Dnes bolo prijaté rozhodnutie o ďalšom posilnení tohto a ďalších regiónov v Doneckej oblasti,“ uviedol Zelenskyj vo vyhlásení na sociálnych sieťach niekoľko hodín pred summitom medzi hlavami štátov USA a Ruska.


Ruská armáda naďalej trpí značnými stratami v snahe zabezpečiť priaznivejšie politické pozície pre ruské vedenie na stretnutí na Aljaške,“ dodal Zelenskyj. Podľa ukrajinského generálneho štábu Moskva od začiatku vojny na Ukrajine stratila už viac ako 1,068 milióna vojakov.

Zelenskyj zároveň amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok vyzval, aby na samite s ruským vodcom Vladimirom Putinom na Aljaške presvedčil Rusko o zastavení invázie. „Je čas ukončiť vojnu a Rusko musí podniknúť potrebné kroky. Spoliehame sa na Ameriku,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.


Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj vyslal na východ krajiny ďalších vojakov pred samitom Trump – Putin © SITA Všetky práva vyhradené.

