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07. júla 2026

Policajti odkláňajú dopravu na D1 Janovník, z cisterny nákladného auta unikla chemická látka


Tagy: Čerpacia stanica Diaľnica D1 Únik chemikálie

Podľa polície je situácia pod kontrolou a obyvateľstvu nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Na čerpacej stanici Slovnaft na diaľnici D1 Janovník došlo ...



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titulka pr 676x451 7.7.2026 (SITA.sk) - Podľa polície je situácia pod kontrolou a obyvateľstvu nehrozí žiadne nebezpečenstvo.


Na čerpacej stanici Slovnaft na diaľnici D1 Janovník došlo počas nočných hodín k úniku chemickej látky z cisterny nákladného motorového vozidla. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, podľa polície je situácia pod kontrolou a obyvateľstvu nehrozí žiadne nebezpečenstvo.

Čerpacia stanica aj odpočívadlo sú až do odvolania uzatvorené. Výjazd na Novú Polhoru je uzavretý a doprava je odkláňaná hliadkou Policajného zboru,” uviedli policajti. Na vodičov apelujú, aby rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek.


Zdroj: SITA.sk - Policajti odkláňajú dopravu na D1 Janovník, z cisterny nákladného auta unikla chemická látka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čerpacia stanica Diaľnica D1 Únik chemikálie
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