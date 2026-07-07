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Slováci chcú čerstvú slovenskú hydinu. COOP Jednota a HYZA ju dostávajú na pulty spravidla do 24 hodín od výroby
Pre viac ako 70 % zákazníkov je čerstvosť rozhodujúcim kritériom pri kúpe hydinového mäsa. Potvrdzuje to aj najnovší reprezentatívny prieskum realizovaný pre spoločnosti COOP Jednota Slovensko ...
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7.7.2026 (SITA.sk) - Pre viac ako 70 % zákazníkov je čerstvosť rozhodujúcim kritériom pri kúpe hydinového mäsa.
Potvrdzuje to aj najnovší reprezentatívny prieskum realizovaný pre spoločnosti COOP Jednota Slovensko a HYZA*. Na potreby moderného zákazníka reagujú COOP Jednota Slovensko a HYZA jedinečným modelom priamych závozov bez distribučného centra. Vďaka krátkemu dodávateľskému reťazcu a dôslednému zachovaniu chladového režimu sa čerstvá slovenská hydina dostáva na pulty COOP Jednota spravidla do 24 hodín od výroby.
COOP Jednota je najväčšia domáca maloobchodná sieť na Slovensku, v ktorej slovenské výrobky dlhodobo tvoria viac ako 70 % celkového predaja. Už viac ako 150 rokov prostredníctvom jedinečného družstevného modelu podnikania podporuje slovenských výrobcov, rozvoj regiónov a dostupnosť kvalitných slovenských potravín vo všetkých kútoch krajiny. Dlhodobo spolupracuje s približne 1 300 lokálnymi dodávateľmi, viac ako 90 % výrobkov vlastných značiek pochádza od slovenských dodávateľov.
"Podpora slovenskej výroby potravín je samotnou podstatou nášho podnikania. Ak chceme zvyšovať podiel slovenských výrobkov na pultoch, musíme posilňovať aj ekonomickú stabilitu domácich producentov a vytvárať im dlhodobé, férové a predvídateľné podmienky. Práve hydina je dobrým príkladom toho, že na Slovensku dokážeme vyrobiť dostatočné množstvo kvalitných potravín a zároveň neustále zvyšovať kvalitatívny štandard sortimentu. Spolupráca so spoločnosťou HYZA ukazuje, ako môže dlhodobé partnerstvo medzi obchodom a domácim výrobcom prinášať hodnotu zákazníkom, producentom aj maloobchodu," hovorí Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko.
Dlhodobé úsilie COOP Jednota zároveň potvrdzuje aj každoročný prieskum Potravinárskej komory Slovenska, podľa ktorého patrí sieť medzi obchodné reťazce s najvyšším podielom slovenských výrobkov na pultoch.
Viac ako 70 % zákazníkov považuje čerstvosť za rozhodujúce kritérium pri kúpe hydinového mäsa*. Na tieto očakávania reagujú COOP Jednota a HYZA jedinečným modelom spolupráce, ktorý spája krátky dodávateľský reťazec, priame závozy bez distribučného centra a dôsledné zachovanie chladového reťazca. Vďaka tomu sa čerstvá slovenská hydina dostáva na pulty predajní COOP Jednota spravidla do 24 hodín od výroby.
"Dlhodobé partnerstvo s COOP Jednota nám umožňuje prinášať zákazníkom nielen čerstvú slovenskú hydinu, ale aj istotu jej pôvodu a kvality. V spoločnosti HYZA staviame na princípe z poľa na vidličku, vďaka ktorému máme pod kontrolou celý proces – od výroby krmiva, cez chov hydiny a spracovanie až po dodanie produktu na pulty predajní. Len tak dokážeme garantovať vysoký štandard kvality, bezpečnosti aj plnú dohľadateľnosť našich výrobkov," hovorí Jiří Šavrda, generálny riaditeľ spoločnosti HYZA.
Výsledky reprezentatívneho prieskumu potvrdzujú, že hydina patrí medzi najobľúbenejšie druhy mäsa slovenských domácností. Viac ako polovica zákazníkov aktívne uprednostňuje hydinu slovenského pôvodu a takmer každý druhý Slovák ju počas leta kupuje častejšie. Najčastejšími dôvodmi sú grilovanie (45,9 %), príprava ľahších jedál (39,2 %) a letných receptov či šalátov (44,6 %)*.
Prieskum zároveň ukázal, že pri hydine nerozhoduje len cena. Spotrebitelia čoraz väčší dôraz kladú na čerstvosť, kvalitu, slovenský pôvod a dôveryhodnosť výrobcu, čo potvrdzuje aj rastúci záujem o čerstvú hydinu v predajniach COOP Jednota.
"Výsledky prieskumu potvrdzujú to, čo dlhodobo vidíme aj na našich pultoch. Zákazníci čoraz viac vyhľadávajú čerstvú hydinu slovenského pôvodu a pri jej výbere kladú dôraz na kvalitu. Rastúci dopyt po čerstvej hydine potvrdzujú aj naše predajné dáta. Práve preto je pre nás dôležité budovať partnerstvá, ktoré nám umožňujú prinášať zákazníkom čerstvé slovenské výrobky v čo najvyššej kvalite každý deň," hovorí Renáta Peťovská, riaditeľka sekcie obchodu a rozvoja maloobchodnej siete COOP Jednota Slovensko.
Vyvrcholením dlhodobej spolupráce spoločností COOP Jednota a HYZA je uvedenie BCC kurčaťa – produktovej novinky, ktorá prináša nový štandard kvality na slovenský trh. BCC (Better Chicken Commitment) je medzinárodne uznávaný štandard pre chov a spracovanie hydiny zameraný na vyšší welfare zvierat. HYZA však zašla ešte ďalej a popri splnení prísnych medzinárodných štandardov prináša aj 100 % slovenský pôvod, plnú dohľadateľnosť, kontrolu celého procesu od farmy až po pult, moderné šetrné spracovanie a prírodnú podporu zdravia zvierat.
"Naším cieľom nebolo vytvoriť len nový produkt, ale posunúť kvalitu slovenského hydinového mäsa na novú úroveň. BCC kurča je výsledkom dlhodobých investícií do welfare, moderných technológií a transparentnosti. Veríme, že zákazníkom prinesieme produkt, pri ktorom budú mať istotu nielen slovenského pôvodu, ale aj spôsobu jeho chovu, spracovania a cesty na pult predajne," uzatvára Jiří Šavrda, generálny riaditeľ spoločnosti HYZA.
BCC kurča bude od 09.07.2026 dostupné exkluzívne vo vybraných predajniach najväčšej domácej obchodnej siete COOP Jednota.
*Prieskum realizovaný v spolupráci s prieskumnou agentúrou MNFORCE na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov, v júni 2026.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slováci chcú čerstvú slovenskú hydinu. COOP Jednota a HYZA ju dostávajú na pulty spravidla do 24 hodín od výroby © SITA Všetky práva vyhradené.
Potvrdzuje to aj najnovší reprezentatívny prieskum realizovaný pre spoločnosti COOP Jednota Slovensko a HYZA*. Na potreby moderného zákazníka reagujú COOP Jednota Slovensko a HYZA jedinečným modelom priamych závozov bez distribučného centra. Vďaka krátkemu dodávateľskému reťazcu a dôslednému zachovaniu chladového režimu sa čerstvá slovenská hydina dostáva na pulty COOP Jednota spravidla do 24 hodín od výroby.
Najväčšia domáca sieť stráži podiel slovenských potravín v nákupnom košíku
COOP Jednota je najväčšia domáca maloobchodná sieť na Slovensku, v ktorej slovenské výrobky dlhodobo tvoria viac ako 70 % celkového predaja. Už viac ako 150 rokov prostredníctvom jedinečného družstevného modelu podnikania podporuje slovenských výrobcov, rozvoj regiónov a dostupnosť kvalitných slovenských potravín vo všetkých kútoch krajiny. Dlhodobo spolupracuje s približne 1 300 lokálnymi dodávateľmi, viac ako 90 % výrobkov vlastných značiek pochádza od slovenských dodávateľov.
"Podpora slovenskej výroby potravín je samotnou podstatou nášho podnikania. Ak chceme zvyšovať podiel slovenských výrobkov na pultoch, musíme posilňovať aj ekonomickú stabilitu domácich producentov a vytvárať im dlhodobé, férové a predvídateľné podmienky. Práve hydina je dobrým príkladom toho, že na Slovensku dokážeme vyrobiť dostatočné množstvo kvalitných potravín a zároveň neustále zvyšovať kvalitatívny štandard sortimentu. Spolupráca so spoločnosťou HYZA ukazuje, ako môže dlhodobé partnerstvo medzi obchodom a domácim výrobcom prinášať hodnotu zákazníkom, producentom aj maloobchodu," hovorí Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko.
Dlhodobé úsilie COOP Jednota zároveň potvrdzuje aj každoročný prieskum Potravinárskej komory Slovenska, podľa ktorého patrí sieť medzi obchodné reťazce s najvyšším podielom slovenských výrobkov na pultoch.
Z poľa na vidličku: s dôrazom na slovenskú kvalitu a čerstvosť
Viac ako 70 % zákazníkov považuje čerstvosť za rozhodujúce kritérium pri kúpe hydinového mäsa*. Na tieto očakávania reagujú COOP Jednota a HYZA jedinečným modelom spolupráce, ktorý spája krátky dodávateľský reťazec, priame závozy bez distribučného centra a dôsledné zachovanie chladového reťazca. Vďaka tomu sa čerstvá slovenská hydina dostáva na pulty predajní COOP Jednota spravidla do 24 hodín od výroby.
"Dlhodobé partnerstvo s COOP Jednota nám umožňuje prinášať zákazníkom nielen čerstvú slovenskú hydinu, ale aj istotu jej pôvodu a kvality. V spoločnosti HYZA staviame na princípe z poľa na vidličku, vďaka ktorému máme pod kontrolou celý proces – od výroby krmiva, cez chov hydiny a spracovanie až po dodanie produktu na pulty predajní. Len tak dokážeme garantovať vysoký štandard kvality, bezpečnosti aj plnú dohľadateľnosť našich výrobkov," hovorí Jiří Šavrda, generálny riaditeľ spoločnosti HYZA.
Hydina si upevňuje pozíciu v nákupnom košíku Slovákov
Výsledky reprezentatívneho prieskumu potvrdzujú, že hydina patrí medzi najobľúbenejšie druhy mäsa slovenských domácností. Viac ako polovica zákazníkov aktívne uprednostňuje hydinu slovenského pôvodu a takmer každý druhý Slovák ju počas leta kupuje častejšie. Najčastejšími dôvodmi sú grilovanie (45,9 %), príprava ľahších jedál (39,2 %) a letných receptov či šalátov (44,6 %)*.
Prieskum zároveň ukázal, že pri hydine nerozhoduje len cena. Spotrebitelia čoraz väčší dôraz kladú na čerstvosť, kvalitu, slovenský pôvod a dôveryhodnosť výrobcu, čo potvrdzuje aj rastúci záujem o čerstvú hydinu v predajniach COOP Jednota.
"Výsledky prieskumu potvrdzujú to, čo dlhodobo vidíme aj na našich pultoch. Zákazníci čoraz viac vyhľadávajú čerstvú hydinu slovenského pôvodu a pri jej výbere kladú dôraz na kvalitu. Rastúci dopyt po čerstvej hydine potvrdzujú aj naše predajné dáta. Práve preto je pre nás dôležité budovať partnerstvá, ktoré nám umožňujú prinášať zákazníkom čerstvé slovenské výrobky v čo najvyššej kvalite každý deň," hovorí Renáta Peťovská, riaditeľka sekcie obchodu a rozvoja maloobchodnej siete COOP Jednota Slovensko.
BCC kurča: nový štandard slovenskej hydiny na pultoch
Vyvrcholením dlhodobej spolupráce spoločností COOP Jednota a HYZA je uvedenie BCC kurčaťa – produktovej novinky, ktorá prináša nový štandard kvality na slovenský trh. BCC (Better Chicken Commitment) je medzinárodne uznávaný štandard pre chov a spracovanie hydiny zameraný na vyšší welfare zvierat. HYZA však zašla ešte ďalej a popri splnení prísnych medzinárodných štandardov prináša aj 100 % slovenský pôvod, plnú dohľadateľnosť, kontrolu celého procesu od farmy až po pult, moderné šetrné spracovanie a prírodnú podporu zdravia zvierat.
"Naším cieľom nebolo vytvoriť len nový produkt, ale posunúť kvalitu slovenského hydinového mäsa na novú úroveň. BCC kurča je výsledkom dlhodobých investícií do welfare, moderných technológií a transparentnosti. Veríme, že zákazníkom prinesieme produkt, pri ktorom budú mať istotu nielen slovenského pôvodu, ale aj spôsobu jeho chovu, spracovania a cesty na pult predajne," uzatvára Jiří Šavrda, generálny riaditeľ spoločnosti HYZA.
BCC kurča bude od 09.07.2026 dostupné exkluzívne vo vybraných predajniach najväčšej domácej obchodnej siete COOP Jednota.
*Prieskum realizovaný v spolupráci s prieskumnou agentúrou MNFORCE na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov, v júni 2026.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slováci chcú čerstvú slovenskú hydinu. COOP Jednota a HYZA ju dostávajú na pulty spravidla do 24 hodín od výroby © SITA Všetky práva vyhradené.
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