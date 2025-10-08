Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

08. októbra 2025

Tragická dopravná nehoda v okrese Brezno si po čelnej zrážke vozidiel vyžiadala šesť mŕtvych


Čelná zrážka dvoch osobných vozidiel na ceste medzi Heľpou a Závadkou nad Hronom v okrese Brezno mala v stredu večer mimoriadne tragické následky. Podľa banskobystrickej krajskej polície je z miesta hlásených ...



441490809_843878464441128_7088731075755926495_n 676x451 8.10.2025 (SITA.sk) - Čelná zrážka dvoch osobných vozidiel na ceste medzi Heľpou a Závadkou nad Hronom v okrese Brezno mala v stredu večer mimoriadne tragické následky. Podľa banskobystrickej krajskej polície je z miesta hlásených šesť obetí a jedna zranená osoba, ktorá bola prevezená do nemocnice.


Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby vyslalo k nehode tri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Polícia miesto nehody dokumentuje, cesta I/66 je momentálne úplne neprejazdná. Viac informácií k tejto tragickej udalosti poskytne neskôr.


Zdroj: SITA.sk - Tragická dopravná nehoda v okrese Brezno si po čelnej zrážke vozidiel vyžiadala šesť mŕtvych © SITA Všetky práva vyhradené.

