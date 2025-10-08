|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 9.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dionýz
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. októbra 2025
Tragická dopravná nehoda v okrese Brezno si po čelnej zrážke vozidiel vyžiadala šesť mŕtvych
Čelná zrážka dvoch osobných vozidiel na ceste medzi Heľpou a Závadkou nad Hronom v okrese Brezno mala v stredu večer mimoriadne tragické následky. Podľa banskobystrickej krajskej polície je z miesta hlásených ...
Zdieľať
8.10.2025 (SITA.sk) - Čelná zrážka dvoch osobných vozidiel na ceste medzi Heľpou a Závadkou nad Hronom v okrese Brezno mala v stredu večer mimoriadne tragické následky. Podľa banskobystrickej krajskej polície je z miesta hlásených šesť obetí a jedna zranená osoba, ktorá bola prevezená do nemocnice.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby vyslalo k nehode tri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Polícia miesto nehody dokumentuje, cesta I/66 je momentálne úplne neprejazdná. Viac informácií k tejto tragickej udalosti poskytne neskôr.
Zdroj: SITA.sk - Tragická dopravná nehoda v okrese Brezno si po čelnej zrážke vozidiel vyžiadala šesť mŕtvych © SITA Všetky práva vyhradené.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby vyslalo k nehode tri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Polícia miesto nehody dokumentuje, cesta I/66 je momentálne úplne neprejazdná. Viac informácií k tejto tragickej udalosti poskytne neskôr.
Zdroj: SITA.sk - Tragická dopravná nehoda v okrese Brezno si po čelnej zrážke vozidiel vyžiadala šesť mŕtvych © SITA Všetky práva vyhradené.
nasledujúci článok >>
Policajti počas akcie Deň bez nehody zadržali 39 vodičských preukazov, prichytili aj opitých vodičov – FOTO
Policajti počas akcie Deň bez nehody zadržali 39 vodičských preukazov, prichytili aj opitých vodičov – FOTO
<< predchádzajúci článok
Ukrajinci v Poprade napadli svojho rodáka pred bytovkou, vyhrážali sa mu zabitím
Ukrajinci v Poprade napadli svojho rodáka pred bytovkou, vyhrážali sa mu zabitím