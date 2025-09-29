Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 29.9.2025
 Meniny má Michal, Michaela
 Z domova

29. septembra 2025

Útok zo skrutkovačom aj vyhrážanie zabitím. Dve ženy prežívali peklo, kým nezakročila polícia


Polícia v Prešovskom kraji riešila počas uplynulých dní dva prípady domáceho násilia. V oboch prípadoch skončili podozriví muži v policajnej cele. Ako informovala prešovská krajská policajná ...



Zdieľať
gettyimages 1332523279 e1740408979780 676x448 29.9.2025 (SITA.sk) - Polícia v Prešovskom kraji riešila počas uplynulých dní dva prípady domáceho násilia. V oboch prípadoch skončili podozriví muži v policajnej cele.


Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, zo zločinu nebezpečného vyhrážania obvinila polícia v Stropkove 36-ročného muža z okresu Svidník. Ten mal doma opakovane vulgárne nadávať žene, so skrutkovačom v ruke proti nej zaútočiť a následne od nej požadovať peniaze s tým, že ak mu ich nedá, tak ju prizabije.

„Tieto ataky sa zo strany muža voči žene neboli ojedinelé. Žena sa obávala o svoj život a zdravie,“ uviedla Ligdayová. Policajná hliadka muža cez víkend obmedzila na osobnej slobode a umiestnila do cely policajného zaistenia.

Z trestného činu nebezpečného vyhrážania, v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví, obvinila polícia v Humennom aj 38-ročného muža, ktorý koncom uplynulého týždňa vo svojom byte fyzicky napadol 37-ročnú ženu.

Udieral ju do hlavy, vykrúcal jej prsty a zápästia a vyhrážal sa jej zabitím. V útokoch pokračoval aj nasledujúci deň. „Napadnutá žena utrpela viacero zranení, ktoré si vyžiadajú liečenie,“ skonštatovala policajná hovorkyňa. Muža policajti zadržali, umiestnili do cely a po vykonaní potrebných procesných úkonov mu vzniesli obvinenie.


Zdroj: SITA.sk - Útok zo skrutkovačom aj vyhrážanie zabitím. Dve ženy prežívali peklo, kým nezakročila polícia © SITA Všetky práva vyhradené.

