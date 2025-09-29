|
Pondelok 29.9.2025
Meniny má Michal, Michaela
|Denník - Správy
29. septembra 2025
Útok zo skrutkovačom aj vyhrážanie zabitím. Dve ženy prežívali peklo, kým nezakročila polícia
Polícia v Prešovskom kraji riešila počas uplynulých dní dva prípady domáceho násilia. V oboch prípadoch skončili podozriví muži v policajnej cele. Ako informovala prešovská krajská policajná ...
29.9.2025 (SITA.sk) - Polícia v Prešovskom kraji riešila počas uplynulých dní dva prípady domáceho násilia. V oboch prípadoch skončili podozriví muži v policajnej cele.
Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, zo zločinu nebezpečného vyhrážania obvinila polícia v Stropkove 36-ročného muža z okresu Svidník. Ten mal doma opakovane vulgárne nadávať žene, so skrutkovačom v ruke proti nej zaútočiť a následne od nej požadovať peniaze s tým, že ak mu ich nedá, tak ju prizabije.
„Tieto ataky sa zo strany muža voči žene neboli ojedinelé. Žena sa obávala o svoj život a zdravie,“ uviedla Ligdayová. Policajná hliadka muža cez víkend obmedzila na osobnej slobode a umiestnila do cely policajného zaistenia.
Z trestného činu nebezpečného vyhrážania, v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví, obvinila polícia v Humennom aj 38-ročného muža, ktorý koncom uplynulého týždňa vo svojom byte fyzicky napadol 37-ročnú ženu.
Udieral ju do hlavy, vykrúcal jej prsty a zápästia a vyhrážal sa jej zabitím. V útokoch pokračoval aj nasledujúci deň. „Napadnutá žena utrpela viacero zranení, ktoré si vyžiadajú liečenie,“ skonštatovala policajná hovorkyňa. Muža policajti zadržali, umiestnili do cely a po vykonaní potrebných procesných úkonov mu vzniesli obvinenie.
Zdroj: SITA.sk - Útok zo skrutkovačom aj vyhrážanie zabitím. Dve ženy prežívali peklo, kým nezakročila polícia © SITA Všetky práva vyhradené.
