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25. augusta 2026
Prešov predá väčšinový podiel v Tatrane za 1,4 milióna eur. Klub má prejsť ozdravením – VIDEO
Tagy: Mestské zastupiteľstvo Mestské zastupiteľstvo v Prešove Predaj akcií predseda Prešovského samosprávneho kraja Primátor mesta Prešov PSK Prešovský samosprávny kraj
Tieto prostriedky budú určené na vyrovnanie záväzkov klubu. Prešovskí mestskí poslanci schválili na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva predaj 109 akcií spoločnosti
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25.8.2026 (SITA.sk) - Tieto prostriedky budú určené na vyrovnanie záväzkov klubu.
Prešovskí mestskí poslanci schválili na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva predaj 109 akcií spoločnosti FC Tatran Prešov, ktoré predstavujú 94,78-percentný podiel mesta vo futbalovom klube, družstvu Tatran rescue capital za kúpnu cenu 1,4 milióna eur. Tieto prostriedky budú určené na vyrovnanie záväzkov klubu.
Poslanci zároveň schválili podmienky, za ktorých môže FC Tatran vydať emisiu dlhopisov, ktoré majú poslúžiť na lacnejšie financovanie predčasného splatenia záväzkov pri spätnom odkúpení akcií klubu mestom po jeho ozdravení.
Kúpou dlhopisov plánuje klubu pomôcť aj Prešovský samosprávny kraj (PSK), ak to odsúhlasia krajskí poslanci. Rozhodnutie o predaji majoritného balíka akcií nadväzuje na druhú obchodnú verejnú súťaž mesta na vstup strategického investora do finančne problémového klubu.
Po neúspešnej snahe nájsť investora klubu sa do súťaže zameranej na jeho ozdravenie prihlásili dve subjekty – spoločnosť JL Capital Partners a družstvo Tatran rescue capital. Odborná hodnotiaca komisia odporučila schváliť ponuku družstva, ktoré za akcie ponúklo 1,4 milióna eur.
Mestské zastupiteľstvo rozhodlo až na tretí pokus, keď prvé zasadnutie 17. augusta nebolo uznášaniaschopné. Rokovanie o týždeň neskôr pri tomto bode prerušili a napokon rozhodli o deň neskôr. Za návrh napokon hlasovalo desať zo 16 prítomných poslancov, piati boli proti a jeden sa zdržal.
Mesto má podľa schválených podmienok použiť celú sumu získanú z predaja akcií na kapitálový fond FC Tatran Prešov. Peniaze majú byť následne použité výlučne na úhradu záväzkov klubu. Súčasťou schválenej transakcie je zároveň mechanizmus spätného nadobudnutia akcií.
„Schválili sme predaj približne 95 percent spoločnosti súkromnému vlastníkovi, ktorý za peniaze, ktoré pošle mestu, dostane väčšinový podiel. Mesto Prešov sa v zmluve zaviazalo, že tieto prostriedky budú vložené do Tatrana na odstránenie dlhu a po splnení podmienok má právo požiadať si späť akcie už ozdravenej spoločnosti,“ uviedol primátor Prešova a predseda predstavenstva FC Tatran Prešov František Oľha.
Mesto môže za splnenia stanovených podmienok uplatniť call opciu najneskôr do 31. októbra 2026. Rovnakú možnosť spätného prevodu akcií má za stanovených podmienok aj nový akcionár prostredníctvom put opcie.
Cena spätného prevodu má pozostávať z pôvodnej kúpnej ceny 1,4 milióna eur a opčnej prémie v maximálnej výške okolo 367 500 eur. Mesto má tieto záväzky splácať v pravidelných štvrťročných splátkach počas najviac 24 mesiacov, pričom prvá splátka môže byť splatná najskôr v prvom štvrťroku 2027.
Podľa Oľhu je cieľom transakcie klub finančne ozdraviť a následne vytvoriť priestor na jeho návrat pod mesto a rokovania s prípadným dlhodobým športovým investorom. Rokovania s potenciálnymi záujemcami chce mesto podľa primátora začať už na jeseň.
„Dnes je dôležité, že FC Tatran dostáva finančnú injekciu vo výške 1,4 milióna eur a je tu pripravený plán záchrany,“ dodal viceprimátor Prešova a výkonný riaditeľ zodpovedný za prevádzkovú a ekonomickú zložku FC Tatran Prešov Martin Ďurišin.
Mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo odvolanie doterajších členov predstavenstva a dozornej rady FC Tatran Prešov a zvolilo nových zástupcov mesta. V predstavenstve má mesto naďalej zastupovať primátor František Oľha, členmi dozornej rady sa stali Marek Číž ako zástupca fanúšikovskej skupiny Ultras Tatran 1898 a mestskí poslanci Richard Dubovický a Pavel Hagyari.
Nový investor má podľa schváleného modelu získať dve miesta v orgánoch spoločnosti. Predseda družstva Tatran rescue capital Martin Korbel uviedol, že jeho úlohou bude spoločne s jeho tímom predovšetkým finančné ozdravenie klubu, rokovanie s veriteľmi a vytvorenie podmienok pre vstup dlhodobého investora.
„Vnímam rozhodnutie poslancov ako určitú zodpovednosť a rešpekt voči najstaršiemu futbalovému klubu na Slovensku. Naša úloha je teraz priniesť to ozdravenie, zaplatiť faktúry, nevyplatené mzdy, hráčske odmeny, rokovanie s veriteľmi a vrátiť klub mestu ozdravený. Je to tvrdá drina a ide sa do roboty,“ skonštatoval prešovský podnikateľ, ktorý podľa vlastných slov zatiaľ nechystá zmeny v športovej činnosti klubu.
„Moja misia je iná, nie vstupovať do športovej stránky,“ reagoval na otázku SITA Korbel. Poslanci zároveň schválili podmienky, za ktorých môže FC Tatran Prešov vydať prvú emisiu dlhopisov v celkovej menovitej hodnote do dvoch miliónov eur, s maximálnou splatnosťou dva roky a pevným úrokovým výnosom najviac dve percentá ročne.
Ak sa do 30 dní od vydania prvej emisie nepodarí upísať jej celú hodnotu, klub môže za stanovených podmienok vydať druhú emisiu do rovnakej celkovej menovitej hodnoty.
Jej úrokový výnos má byť stanovený podľa štandardného trhového oceňovania. Za takýto návrh hlasovalo 16 zo 17 prítomných poslancov. Tento nástroj súvisí aj s avizovanou pomocou Prešovského samosprávneho kraja.
Predseda PSK Milan Majerský podľa predstaviteľov mesta deklaroval pripravenosť investovať 500-tisíc eur do dlhopisov Tatrana. O definitívnom zapojení kraja však ešte musí rozhodnúť jeho zastupiteľstvo. Rokovať o tom by sa malo na zasadnutí na budúci pondelok.
„V prípade, žeby sa PSK rozhodlo do budúcna kúpiť tieto dlhopisy, malo by to byť v čase, keď bude spoločnosť opäť mestská, tak by sme práve takouto finančnou pomocou, za ktorú som veľmi vďačný, by sme vedeli predčasne splatiť ponuku pri vrátení akcií spoločnosti reprezentovanej pánom Korbelom. Prinieslo by to zníženie úrokov na polovičnú mieru,“ vysvetlil Oľha. Záujem o dlhopisy by podľa neho mohli mať aj ďalší investori či fanúšikovia klubu.
Ako reagovalo vedenie futbalového klubu FC Tatran Prešov, v nasledujúcom období bude potrebné dokončiť všetky právne a zmluvné úkony a zabezpečiť, aby boli finančné prostriedky určené na stabilizáciu spoločnosti použité v súlade so schválenými podmienkami.
Prioritou bude vyrovnanie existujúcich záväzkov, stabilizácia vzťahov s hráčmi, zamestnancami a obchodnými partnermi a vytvorenie transparentného systému riadenia a kontroly klubu.
„Schválenie vstupu investora samo o sebe ešte nič automaticky nevyriešilo, no predstavuje kľúčový prvý krok a začiatok ozdravného procesu, na ktorom budeme odteraz intenzívne pracovať. V najbližšom období sa sústredíme na riešenie kľúčových úloh v spolupráci s mestom a investičným partnerom,“ uviedol prezident klubu Martin Dupkala.
FC Tatran Prešov sa nachádza v nepriaznivej finančnej situácii. Podľa údajov predložených mestu vykazoval klub k 31. júlu záporné vlastné imanie približne 1,06 milióna eur, záväzky vo výške 1,34 milióna eur a priebežnú stratu za rok 2026 takmer 352-tisíc eur. Reálne prehodnotené krátkodobé neuhradené záväzky predstavovali 940-tisíc eur, z čoho takmer 890-tisíc eur bolo po lehote splatnosti.
Zdroj: SITA.sk - Prešov predá väčšinový podiel v Tatrane za 1,4 milióna eur. Klub má prejsť ozdravením – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prešovskí mestskí poslanci schválili na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva predaj 109 akcií spoločnosti FC Tatran Prešov, ktoré predstavujú 94,78-percentný podiel mesta vo futbalovom klube, družstvu Tatran rescue capital za kúpnu cenu 1,4 milióna eur. Tieto prostriedky budú určené na vyrovnanie záväzkov klubu.
Predaj majoritného balíka
Poslanci zároveň schválili podmienky, za ktorých môže FC Tatran vydať emisiu dlhopisov, ktoré majú poslúžiť na lacnejšie financovanie predčasného splatenia záväzkov pri spätnom odkúpení akcií klubu mestom po jeho ozdravení.
Kúpou dlhopisov plánuje klubu pomôcť aj Prešovský samosprávny kraj (PSK), ak to odsúhlasia krajskí poslanci. Rozhodnutie o predaji majoritného balíka akcií nadväzuje na druhú obchodnú verejnú súťaž mesta na vstup strategického investora do finančne problémového klubu.
Po neúspešnej snahe nájsť investora klubu sa do súťaže zameranej na jeho ozdravenie prihlásili dve subjekty – spoločnosť JL Capital Partners a družstvo Tatran rescue capital. Odborná hodnotiaca komisia odporučila schváliť ponuku družstva, ktoré za akcie ponúklo 1,4 milióna eur.
Kapitálový fond FC Tatran Prešov
Mestské zastupiteľstvo rozhodlo až na tretí pokus, keď prvé zasadnutie 17. augusta nebolo uznášaniaschopné. Rokovanie o týždeň neskôr pri tomto bode prerušili a napokon rozhodli o deň neskôr. Za návrh napokon hlasovalo desať zo 16 prítomných poslancov, piati boli proti a jeden sa zdržal.
Mesto má podľa schválených podmienok použiť celú sumu získanú z predaja akcií na kapitálový fond FC Tatran Prešov. Peniaze majú byť následne použité výlučne na úhradu záväzkov klubu. Súčasťou schválenej transakcie je zároveň mechanizmus spätného nadobudnutia akcií.
Splácanie výdavkov zo strany mesta
„Schválili sme predaj približne 95 percent spoločnosti súkromnému vlastníkovi, ktorý za peniaze, ktoré pošle mestu, dostane väčšinový podiel. Mesto Prešov sa v zmluve zaviazalo, že tieto prostriedky budú vložené do Tatrana na odstránenie dlhu a po splnení podmienok má právo požiadať si späť akcie už ozdravenej spoločnosti,“ uviedol primátor Prešova a predseda predstavenstva FC Tatran Prešov František Oľha.
Mesto môže za splnenia stanovených podmienok uplatniť call opciu najneskôr do 31. októbra 2026. Rovnakú možnosť spätného prevodu akcií má za stanovených podmienok aj nový akcionár prostredníctvom put opcie.
Cena spätného prevodu má pozostávať z pôvodnej kúpnej ceny 1,4 milióna eur a opčnej prémie v maximálnej výške okolo 367 500 eur. Mesto má tieto záväzky splácať v pravidelných štvrťročných splátkach počas najviac 24 mesiacov, pričom prvá splátka môže byť splatná najskôr v prvom štvrťroku 2027.
Odvolanie doterajších členov
Podľa Oľhu je cieľom transakcie klub finančne ozdraviť a následne vytvoriť priestor na jeho návrat pod mesto a rokovania s prípadným dlhodobým športovým investorom. Rokovania s potenciálnymi záujemcami chce mesto podľa primátora začať už na jeseň.
„Dnes je dôležité, že FC Tatran dostáva finančnú injekciu vo výške 1,4 milióna eur a je tu pripravený plán záchrany,“ dodal viceprimátor Prešova a výkonný riaditeľ zodpovedný za prevádzkovú a ekonomickú zložku FC Tatran Prešov Martin Ďurišin.
Mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo odvolanie doterajších členov predstavenstva a dozornej rady FC Tatran Prešov a zvolilo nových zástupcov mesta. V predstavenstve má mesto naďalej zastupovať primátor František Oľha, členmi dozornej rady sa stali Marek Číž ako zástupca fanúšikovskej skupiny Ultras Tatran 1898 a mestskí poslanci Richard Dubovický a Pavel Hagyari.
Zmeny v športovej činnosti klubu
Nový investor má podľa schváleného modelu získať dve miesta v orgánoch spoločnosti. Predseda družstva Tatran rescue capital Martin Korbel uviedol, že jeho úlohou bude spoločne s jeho tímom predovšetkým finančné ozdravenie klubu, rokovanie s veriteľmi a vytvorenie podmienok pre vstup dlhodobého investora.
„Vnímam rozhodnutie poslancov ako určitú zodpovednosť a rešpekt voči najstaršiemu futbalovému klubu na Slovensku. Naša úloha je teraz priniesť to ozdravenie, zaplatiť faktúry, nevyplatené mzdy, hráčske odmeny, rokovanie s veriteľmi a vrátiť klub mestu ozdravený. Je to tvrdá drina a ide sa do roboty,“ skonštatoval prešovský podnikateľ, ktorý podľa vlastných slov zatiaľ nechystá zmeny v športovej činnosti klubu.
„Moja misia je iná, nie vstupovať do športovej stránky,“ reagoval na otázku SITA Korbel. Poslanci zároveň schválili podmienky, za ktorých môže FC Tatran Prešov vydať prvú emisiu dlhopisov v celkovej menovitej hodnote do dvoch miliónov eur, s maximálnou splatnosťou dva roky a pevným úrokovým výnosom najviac dve percentá ročne.
Definitívne zapojenie kraja
Ak sa do 30 dní od vydania prvej emisie nepodarí upísať jej celú hodnotu, klub môže za stanovených podmienok vydať druhú emisiu do rovnakej celkovej menovitej hodnoty.
Jej úrokový výnos má byť stanovený podľa štandardného trhového oceňovania. Za takýto návrh hlasovalo 16 zo 17 prítomných poslancov. Tento nástroj súvisí aj s avizovanou pomocou Prešovského samosprávneho kraja.
Predseda PSK Milan Majerský podľa predstaviteľov mesta deklaroval pripravenosť investovať 500-tisíc eur do dlhopisov Tatrana. O definitívnom zapojení kraja však ešte musí rozhodnúť jeho zastupiteľstvo. Rokovať o tom by sa malo na zasadnutí na budúci pondelok.
„V prípade, žeby sa PSK rozhodlo do budúcna kúpiť tieto dlhopisy, malo by to byť v čase, keď bude spoločnosť opäť mestská, tak by sme práve takouto finančnou pomocou, za ktorú som veľmi vďačný, by sme vedeli predčasne splatiť ponuku pri vrátení akcií spoločnosti reprezentovanej pánom Korbelom. Prinieslo by to zníženie úrokov na polovičnú mieru,“ vysvetlil Oľha. Záujem o dlhopisy by podľa neho mohli mať aj ďalší investori či fanúšikovia klubu.
Záporné vlastné imanie a záväzky
Ako reagovalo vedenie futbalového klubu FC Tatran Prešov, v nasledujúcom období bude potrebné dokončiť všetky právne a zmluvné úkony a zabezpečiť, aby boli finančné prostriedky určené na stabilizáciu spoločnosti použité v súlade so schválenými podmienkami.
Prioritou bude vyrovnanie existujúcich záväzkov, stabilizácia vzťahov s hráčmi, zamestnancami a obchodnými partnermi a vytvorenie transparentného systému riadenia a kontroly klubu.
„Schválenie vstupu investora samo o sebe ešte nič automaticky nevyriešilo, no predstavuje kľúčový prvý krok a začiatok ozdravného procesu, na ktorom budeme odteraz intenzívne pracovať. V najbližšom období sa sústredíme na riešenie kľúčových úloh v spolupráci s mestom a investičným partnerom,“ uviedol prezident klubu Martin Dupkala.
FC Tatran Prešov sa nachádza v nepriaznivej finančnej situácii. Podľa údajov predložených mestu vykazoval klub k 31. júlu záporné vlastné imanie približne 1,06 milióna eur, záväzky vo výške 1,34 milióna eur a priebežnú stratu za rok 2026 takmer 352-tisíc eur. Reálne prehodnotené krátkodobé neuhradené záväzky predstavovali 940-tisíc eur, z čoho takmer 890-tisíc eur bolo po lehote splatnosti.
Zdroj: SITA.sk - Prešov predá väčšinový podiel v Tatrane za 1,4 milióna eur. Klub má prejsť ozdravením – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Mestské zastupiteľstvo Mestské zastupiteľstvo v Prešove Predaj akcií predseda Prešovského samosprávneho kraja Primátor mesta Prešov PSK Prešovský samosprávny kraj
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