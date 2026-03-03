|
Utorok 3.3.2026
Meniny má Bohumil, Bohumila
03. marca 2026
Prví ľudia z Jordánska sú na ceste domov, privezie ich lietadlo Spartan. O pomoc požiadalo už vyše 5 000 Slovákov – FOTO
Prví ľudia z Jordánska sú na ceste domov. Informovalo o tom ministerstvo obrany. "Práve vezieme prvých našich občanov z Izraela ...
Zdieľať
3.3.2026 (SITA.sk) - Prví ľudia z Jordánska sú na ceste domov. Informovalo o tom ministerstvo obrany. "Práve vezieme prvých našich občanov z Izraela a Jordánska bezpečne domov vojenským špeciálom Spartan C-27J," uviedlo ministerstvo, ktoré spolupracuje s ministerstvom zahraničných vecí a ministerstvom vnútra na repatriačných letoch.
"Bezpečnosť každého jedného človeka a návrat k tým, ktorí ich s láskou očakávajú na Slovensku, sú našou prioritou," uzavrel rezort obrany.
Rezort diplomacie informoval , že o pomoc s návratom na Slovensko požiadalo prostredníctvom dobrovoľnej registrácie už viac ako 5 000 Sloveniek a Slovákov, ktorí sa nachádzajú na Blízkom východe alebo v okolitých krajinách zasiahnutých aktuálnou vojenskou eskaláciou. Najviac registrovaných slovenských občanov je v Spojených arabských emirátoch, kde sa do systému prihlásilo 3 010 ľudí.
Ďalších 775 Slovákov a Sloveniek eviduje rezort diplomacie na Maldivách, 488 v Ománe a 352 v Katare. V Jordánsku je registrovaných 219 osôb, v Izraeli 133 a v Tanzánii 97. Menšie počty hlásia Kuvajt (48), Saudská Arábia (11), Libanon (7) a Bahrajn (3). V Iráne aktuálne nie je evidovaný žiadny občan SR. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí zároveň upozorňuje, že skutočný počet Slovákov v regióne môže byť vyšší, keďže nie všetci využili možnosť dobrovoľnej registrácie.
"Apelujem na všetkých našich občanov, ktorí sa ocitli v tejto náročnej situácii, aby kontaktovali naše Medzinárodné operačné krízové centrum. Monitorujeme všetkých prihlásených a budeme ich informovať o ďalšom postupe," uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.
Väčšina vzdušného priestoru v regióne je podľa jeho slov naďalej uzatvorená, čo výrazne komplikuje leteckú dopravu. Slovensko už vysiela do oblasti vládne špeciály rezortov obrany a vnútra. Prvé evakuačné lety majú v najbližších hodinách priviezť občanov z jordánskych miest Akaba a Ammán, pričom ďalšie lety sú naplánované počas celého týždňa. Minister však priznal, že nie je možné zabezpečiť okamžitú evakuáciu všetkých občanov zo všetkých destinácií.
"Množstvá sú v tisíckach a vzdušný priestor je uzatvorený. Rokujeme preto o možnostiach komerčných letov, akonáhle to bezpečnostná situácia dovolí," dodal.
Slovenská diplomacia koordinuje postup aj s partnermi v regióne. Blanár telefonoval s ministrami zahraničných vecí Egypta a Jordánska, ktorých požiadal o urýchlené schválenie preletov slovenských lietadiel. O situácii rokoval aj s českým ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom, s ktorým sa dohodol na koordinácii evakuácie. Krajiny v prípade voľných kapacít vzájomne ponúknu miesta svojim občanom.
"Ponúkame pomoc súčasne ďalším partnerom, ktorí nás o to požiadajú. Slovenská republika má skúsenosti z minulosti pri kooperácii v rámci humanitárnych alebo evakuačných letov. Máme vybudovaný overený systém a keďže pomáhame aj občanom iných štátov EÚ, môžeme žiadať Úniu o refundáciu časti našich nákladov," dodal Blanár.
Diplomati SR v zasiahnutých oblastiach Blízkeho východu zostávajú v plnej pohotovosti a naďalej poskytujú podporu slovenským občanom. V reakcii na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu rozhodol minister zahraničných vecí Juraj Blanár o evakuácii pracovníkov slovenskej ambasády v Teheráne do azerbajdžanského Baku a zároveň o dočasnom uzavretí Slovenského inštitútu v Jeruzaleme.
Ministerstvo naďalej apeluje, aby sa občania SR zaevidovali do systému dobrovoľnej registrácie slovenskej diplomacie na webstránke i.mzv.sk/registracia alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka. V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Núdzová linka slovenskej diplomacie je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni vo všetkých časových pásmach po celom svete.
