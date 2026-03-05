Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

05. marca 2026

Policajti rozbehli akciu „Justín“, zameraná je na korupciu v oblasti daňovej kontroly


Tagy: daňové kontroly Korupcia Policajná akcia

Vo štvrtok od skorých ranných hodín vykonáva protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite



5.3.2026 (SITA.sk) - Vo štvrtok od skorých ranných hodín vykonáva protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru na území Bratislavského kraja policajnú akciu s krycím názvom "Justín".


Zameraná je na páchanie korupčnej trestnej činnosti v oblasti daňovej kontroly. Ako v tejto súvislosti policajné prezídium informovalo, akcia prebieha v súčinnosti s Finančnou správou SR.

"Viac informácií poskytneme, keď to procesná situácia umožní," uviedla polícia.


Zdroj: SITA.sk - Policajti rozbehli akciu „Justín“, zameraná je na korupciu v oblasti daňovej kontroly © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Pellegrini rozhodol, ako potrestá Pavla Gašpara. Nehodu podľa spisu nezavinil, dostane však zrážku zo mzdy – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Veľkonočné trhy v barokovej atmosfére

