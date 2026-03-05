|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 5.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Fridrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. marca 2026
Policajti rozbehli akciu „Justín“, zameraná je na korupciu v oblasti daňovej kontroly
Vo štvrtok od skorých ranných hodín vykonáva protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite
Zdieľať
5.3.2026 (SITA.sk) - Vo štvrtok od skorých ranných hodín vykonáva protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru na území Bratislavského kraja policajnú akciu s krycím názvom "Justín".
Zameraná je na páchanie korupčnej trestnej činnosti v oblasti daňovej kontroly. Ako v tejto súvislosti policajné prezídium informovalo, akcia prebieha v súčinnosti s Finančnou správou SR.
"Viac informácií poskytneme, keď to procesná situácia umožní," uviedla polícia.
Zdroj: SITA.sk - Policajti rozbehli akciu „Justín“, zameraná je na korupciu v oblasti daňovej kontroly © SITA Všetky práva vyhradené.
Zameraná je na páchanie korupčnej trestnej činnosti v oblasti daňovej kontroly. Ako v tejto súvislosti policajné prezídium informovalo, akcia prebieha v súčinnosti s Finančnou správou SR.
"Viac informácií poskytneme, keď to procesná situácia umožní," uviedla polícia.
Zdroj: SITA.sk - Policajti rozbehli akciu „Justín“, zameraná je na korupciu v oblasti daňovej kontroly © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini rozhodol, ako potrestá Pavla Gašpara. Nehodu podľa spisu nezavinil, dostane však zrážku zo mzdy – VIDEO
Pellegrini rozhodol, ako potrestá Pavla Gašpara. Nehodu podľa spisu nezavinil, dostane však zrážku zo mzdy – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Veľkonočné trhy v barokovej atmosfére
Veľkonočné trhy v barokovej atmosfére