Policajti rozložili organizovanú skupinu, na predaj drog využívali autá taxislužby (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.2.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti rozložili organizovanú skupinu, ktorá predávala drogy v Trnavskom a Nitrianskom kraji. Špecializovali sa najmä na predaj pervitínu a marihuany v Galante, Seredi a Šali.Ako informovala trnavská krajská polícia, drogy dávali do obehu po vzájomnej dohode a na predaj využívali autá taxi služby.Policajti vykonali súčasne tri domové prehliadky vo všetkých spomínaných mestách a zadržali viacero osôb, zaistili podozrivé látky, peniaze a prostriedky na distribúciu drog.Vyšetrovateľka obvinila troch mužov z okresu Galanta zo závažného drogového zločinu formou organizovanej skupiny. Spracovaný bol aj podnet na ich vzatie do väzby. Do rozhodnutia súdu budú vo väzbe. V prípade dokázania viny im hrozí trest na 10 až 15 rokov.