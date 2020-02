V hotelovom bazéne sa takmer utopil malý chlapec, okolo neho pritom bola aspoň desiatka ľudí (video)

Topiace dieťa si nikto nevšimol

Dieťa sa podarilo oživiť

14.2.2020 (Webnoviny.sk) - V americkom meste Livonia v štáte Michigan sa v hotelovom bazéne takmer utopil dvojročný chlapec, ktorého napokon zachránili dve zdravotné sestry mimo služby, deväťročné dievča a jej stará mama.Prípad sa stal 24. januára, polícia o ňom však informovala až teraz na sociálnej sieti Facebook a zverejnila aj video z bezpečnostnej kamery.Na záberoch je možné vidieť, že okolo dieťaťa bola asi desiatka ľudí, no nikto z nich si nevšimol, že sa topí."Skúšal plávať, skúšal sa dostať do vzpriamenej polohy. Okolo neho sa hrali ľudia. Myslím si, že bol v bezvedomí," uviedol zástupca polície Ron Taig.Deväťročné dievča videlo ležať nehybné telo na dne bazéna a privolalo starú mamu, ktorá kričala, aby privolali pomoc a skočila do bazéna, z ktorého vytiahla chlapca.V tom čase sa na mieste nenachádzal plavčík, na čo upozorňovala tabuľa pri bazéne. Dieťa bolo pod hladinou približne štyri minúty.Dve ženy, ktoré boli v hoteli na konferencii zdravotných sestier, podali chlapcovi prvú pomoc a oživili ho. Dieťa následne hospitalizovali a v rovnaký deň aj prepustili.Prípad vyšetruje polícia, ktorá vyzvala rodičov, aby dávali pozor na svoje deti. Štyroch ľudí, ktorí prispeli k záchrane chlapca, nominovali na Livonia Police Department Exceptional Service Award, čo je najvyššie civilné ocenenie tamojšej polície.National Drowning Prevention Alliance upozornila, že utopenie je najčastejšou príčinou náhodnej smrti u detí vo veku od jedného do štyroch rokov, pričom až v 88 percentách prípadov je pri dieťati aspoň jeden dospelý.