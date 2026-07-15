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15. júla 2026

Výbuch pri manipulácii s propánovými fľašami pri Trenčíne zranil dvoch ľudí. Jedného prevážal do nemocnice vrtuľník – VIDEO


Tagy: Hasiči Polícia Požiar propán-butánové fľaše Výbuch

K udalosti došlo len deň po tom, ako došlo k výbuchu a požiaru v dôsledku úniku propán - butánu vo výrobnej hale v Piešťanoch. K výbuchu a ...



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sni mka obrazovky 2026 07 15 o 14.02.58 676x458 15.7.2026 (SITA.sk) - K udalosti došlo len deň po tom, ako došlo k výbuchu a požiaru v dôsledku úniku propán – butánu vo výrobnej hale v Piešťanoch.


K výbuchu a následnému požiaru došlo v stredu dopoludnia pri manipulácii s ohňom v blízkosti propánových fliaš v jednej z firiem v obci Drietoma v okrese Trenčín. Dve osoby utrpeli pri tejto udalosti zranenia, jedna z nich bola transportovaná vrtuľníkom záchrannej zdravotnej služby do nemocnice.

„Na mieste zasahujú príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí miesto udalosti zabezpečujú. Policajti zároveň vykonávajú potrebné procesné úkony s cieľom riadne objasniť všetky okolnosti udalosti,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková. Zároveň ubezpečila verejnosť, že žiadne nebezpečenstvo v súvislosti s touto udalosťou už nehrozí.

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K udalosti došlo len deň po tom, ako došlo k výbuchu a požiaru v dôsledku úniku propán – butánu vo výrobnej hale v Piešťanoch. V utorok sa tu zranila jedna osoba, ďalších 130 zamestnancov spoločnosti bolo evakuovaných.

Počas požiaru vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch bolo v stredu krátko po 11:30 evakuovaných približne 130 zamestnancov. Požiar vznikol v dôsledku úniku propán-butánu a jeho následnému vznieteniu.


Zdroj: SITA.sk - Výbuch pri manipulácii s propánovými fľašami pri Trenčíne zranil dvoch ľudí. Jedného prevážal do nemocnice vrtuľník – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hasiči Polícia Požiar propán-butánové fľaše Výbuch
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