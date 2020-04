Policajti v marci evidovali päťdesiat prípadov domáceho násilia, menej ako vo februári

Kontaktovať môžu tiesňovú linku 158, prípadne môžu podnet nahlásiť aj osobne na najbližšom policajnom útvare.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.4.2020 - Policajti v marci zaevidovali 50 prípadov domáceho násilia, spadajúcich pod trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby, čo je o trinásť menej ako vo februári. Nízky počet nahlásených prípadov týraných žien však neznamená, že sa ich nedeje oveľa viac.Ako uviedla 1.viceprezidentka Policajného zboru (PZ) Jana Maškarová vo videu na sociálnej sieti, na prvý pohľad nemalo obmedzenie pohybu v súvislosti s pandémiou vplyv na zvýšenie trestnej činnosti páchanej predovšetkým na ženách. Sú to však „len čísla“ a neznamená to, že takýchto prípadov nie je viac. Nie sú však oznámené.Opätovne tak viceprezidentka vyzvala všetky ženy, aby sa nebáli obrátiť na políciu. Rovnako apelovala na ich príbuzných, známych alebo susedov, ktorí si ako prví môžu všimnúť náznaky domáceho násilia.„Polícia je povinná prijať a preveriť každé oznámenie domáceho násilia, to platí aj v čase vyhlásenia núdzového alebo mimoriadneho stavu. Moji kolegovia budú každý prípad vyhodnocovať individuálne v súlade s platnou legislatívou. K obetiam domáceho násilia policajti pristupujú obzvlášť citlivo a empaticky,“ uviedla Maškarová.Policajti pri ohlásení prípadu poskytnú obetiam zažívajúcim domáce násilie potrebné informácie a aktuálny zoznam organizácií, na ktoré sa môžu obrátiť.