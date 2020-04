Koronavírus: Na Slovensku pribudli desiatky nakazených a jedna obeť, Matovič siaha po nechcených rýchlotestoch (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

Online (minúta po minúte)

15:38 Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas cez víkend vystríhal Nemcov pred tým, aby si už teraz plánovali letné dovolenky, pretože je veľmi ľahko možné, že sa na ne nedostanú, prípadne sa z nich nedostanú naspäť domov. Ako dodal, cestovné obmedzenia zatiaľ nie sú medzi opatreniami, ktoré sa nemecký kabinet chystá v najbližšej dobe zmierňovať. „V tomto momente nevidím absolútne žiadny dôvod na odvolávanie“ cestovných obmedzení, cituje Maasa spoločnosť Deutsche Welle. Šéf nemeckej diplomacie dodal, že aj ak by Nemecko cestovné obmedzenia zmiernilo, obmedzenia a uzávery, ktoré platia v iných krajinách by nemeckým turistom aj tak neumožnili ísť na zahraničnú dovolenku. Navyše, ak by sa im prípadne aj podarilo niekam vycestovať, nemecká vláda by sa už tentoraz nepostarala o ich prepravu naspäť do vlasti. „Nebudeme schopní robiť v lete nejaký podobný repatriačný program ako ten, ktorý sa teraz skončil a v rámci ktorého sme priviezli naspäť 240-tisíc ľudí,“ povedal Maas. 15:05 Po dohode s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím a ministrom sociálnych vecí Milanom Krajniakom sme sa rozhodli dať rýchlo pretestovať všetkých 40 tisíc zamestnancov DSS. Píše premiér Igor Matovič na sociálnej sieti Facebook.

14:42 Americký akciový trh v piatok posilnil. Smerom nahor ho potiahli finančné, priemyselné a technologické firmy. Investori sa totiž sústreďujú radšej na možnosť opätovného otvorenia ekonomiky ako na nepriaznivé hospodárske údaje. Zároveň sa držali sa niekoľkých lúčov nádeje v oblasti pokroku v boji proti koronavírusu. Patrilo k ním to, že Biely dom zverejnil pravidlá pre jednotlivé štáty pri otváraní ekonomiky, a povzbudzujúca správa o možnom lieku na ochorenie Covid-19. Rast akciového trhu nastal napriek hromadeniu sa údajov ukazujúcich vážne ekonomické a ľudské škody vyplývajúce z pandémie. Vírus spôsobil pokles čínskej ekonomiky v prvom kvartáli o 6,8 percenta a hlavné americké ekonomické indikátory v uplynulom mesiaci klesli najviac za 60 rokov. Index S&P 500 však v piatok stúpol o 2,7 percenta na 2 874,56 bodu, priemyselný Dow Jones posilnil o 3 percenta na 24 242,49 bodu, technologický Nasdaq vzrástol o 1,4 percenta na 8 650,14 bodu a index menších spoločností Russell 2000 si prilepšil o 4,3 percenta na 1 229,10 bodu. V závere týždňa sa výrazne darilo aj európskych akciovým trhom. Index francúzskej burzy CAC 40 posilnil o 3,4 percenta, nemecký index DAX uzavrel vyššie o 3,1 percenta a britský FTSE 100 stúpol o 2,8 percenta. 14:22 Polícia 24 hodín denne 7 dní v týždni stráži aj karanténne centrá.

13:59 S opatreniami na postupné uvoľňovanie ekonomiky, ktoré v pondelok 20. apríla predstaví vláda, budú ľudia spokojní. V politickej relácii O 5 minút 12 to uviedol minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

13:40 Zdravotníkom v prvej línii v Česku vyplatia mimoriandne odmeny.

13:21 Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.

13:00 V Brazílii je podobná situácia ako v Spojených štátoch, kde prezident Donald Trump trvá na čo najrýchlejšom opätovnom naštartovaní ekonomiky a guvernéri niektorých štátov, napríklad newyorský guvernér Andrew Cuomo, mu vzdorujú. Podobne aj brazílsky prezident Jair Bolsonaro trvá na tom, že ekonomiku je treba čím skôr opätovne spustiť na čo najvyššie obrátky a tvrdí, že ekonomická kríza je väčším nebezpečenstvom ako koronavírus, pričom guvernéri viacerých viacerých štátov s tým nesúhlasia a opatrenia proti šíreniu koronavírusu ponechávajú v platnosti.

12:45 Na Slovensku za posledný deň otestovali 3323 ľudí.

12:30 Minister vnútra Roman Mikulec (nom. OĽaNO) v relácii V politike na TA3 ocenil prácu rómskych občianskych hliadok, ktoré ľuďom v osadách vysvetľujú situáciu a potrebu karanténnych opatrení. Na Slovensku máme v súčasnosti uzavretých päť osád. Podľa Mikulca je situácia pokojná, ale zaznamenali aj prípady drobnej trestnej činnosti a pokusy o útek. 12:23 Sulík v relácii V politike na TA3 kritizovali aj nariadenie pre pendlerov, ktorí majú pri vstupe na Slovensko preukazovať najviac mesiac starým negatívnym testom na Covid-19. Podľa Sulíka je takýto test nanič. 12:20 Boj s koronou sa podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) začína sústreďovať na DSS-ky a rómske osady. Okrem iného tiež v relácii V politike na TA3 zopakoval už svoje známe vyhlásenia, že by sa mala začať otvárať obchody a napríklad aj vonkajšie tenisové kurty či golfové ihriská. „Dúfam, že zdravý rozum zvíťazí,“ uviedol. Premiér Matovič je naopak stále v otázke otvárania obchodov a prevádzok zdržanlivý. 12:14 Nové opatrenia pre pendlerov majú platiť od 1. mája, ale premiér Igor Matovič v relácii V politike na TA3 povedal, že sa ešte môže zmeniť alebo spresniť.

12:08 Do domova sociálnych služieb v Pezinku, v ktorom sa nakazilo koronavírusom vyše 60 osôb a šesť už zomrelo, nastúpila v sobotu krízová manažérka. Priviedla so sebou aj ďalší personál. V nemocnici ale ostáva 25 nakazených klientov.

11:58 V karanténnom zariadení v Gabčíkove funguje tri týždne podporné callcentrum pre ubytovaných repatriantov.

Vďaka hasičom vyškoleným do funkcie „peer“ je na infolinke zabezpečená psychologická pomoc a krízová intervencia, repatrianti však riešia aj otázky bežných potrieb. Za 21 dní prevádzky prijali hasiči podľa Zuzany Farkasovej z Prezídia Hasičského a záchranného zboru viac ako dvetisíc telefonátov s priemerným trvaním 3-20 minút.

„K dispozícii sú denne od 9:00 do 21:00, každému telefonátu sa venujú s cieľom maximálne pomôcť. Callcentrum pre repatriantov v Gabčíkove bolo vybudované ako prvé a doposiaľ je jediné svojho druhu na Slovensku,“ dodala Farkasová.

11:31 Pitie alkoholu nechráni pred Covid-19 a môže byť nebezpečné. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

11:16 Z ochorenia Covid-19 sa už na Slovensku vyliečilo 229 ľudí. „Z toho bolo 56 hospitalizovaných v nemocniciach a 173 sa vyliečilo v domácej izolácii,“ informovala Eliášová.

11:08 Bližšie informácie o nových prípadov na Slovensku

Z nových prípadov za uplynulý deň je sedem pacientov z Účelového zoskupenia pre operáciu (OP) Karusel a 25 z Domova sociálnych služieb v Martine.

muž, 33 rokov, okres Bratislava

žena, 44, Bratislava

muž, 25, Brezno

muž, 62, Dolný Kubín

muž, 55, Dunajská Streda

žena, 44, Dunajská Streda

žena, 47, Dunajská Streda

žena, 52, Dunajská Streda

muž, 37, Košice

muž, 28, Liptovský Mikuláš

žena, 26, Liptovský Mikuláš

muž, 53, Martin

žena, 16, Martin

žena, 28, Martin

žena, 34, Martin

žena, 40, Martin

žena, 42, Martin

žena, 46, Martin

žena, 51, Martin

žena, 53, Martin

žena, 55, Martin

žena, 56, Martin

žena, 57, Martin

žena, 61, Martin

dievča, 5, Námestovo

muž, 53, Pezinok

muž, 56, Pezinok

žena, 80, Pezinok

muž, 58, Prievidza

žena, 27 Prievidza

žena, 52, Prievidza

muž, 46, Revúca

muž, 23, Ružomberok

muž, 73, Ružomberok

muž, 75, Stará Ľubovňa

žena, 58, Turčianske Teplice

žena, 58, Tvrdošín

žena, 55, Martin

muž, 42, vyšetrený v Ružomberku

muž, 28, DSS Martin

muž, 40, DSS Martin

muž, 70, DSS Martin

muž, 72, DSS Martin

muž, 74, DSS Martin

muž, 83, DSS Martin

žena, 54, DSS Martin

žena, 61, DSS Martin

žena, 63, DSS Martin

žena, 66, DSS Martin

žena, 70, DSS Martin

žena, 72, DSS Martin

žena, 80, DSS Martin

žena, 81, DSS Martin

žena, 83, DSS Martin

žena, 84, DSS Martin

žena, 86, DSS Martin

žena, 87, DSS Martin

žena, 88, DSS Martin

žena, 88, DSS Martin

žena, 89, DSS Martin

žena, 94, DSS Martin

žena, 94, DSS Martin

žena, vek neznámy, DSS Martin

žena, 44, Košice – okolie, OP Karusel

muž, 21, Revúca, OP Karusel

muž, 54, Revúca, OP Karusel

chlapec, 13, Rimavská Sobota, OP Karusel

muž, 28, Rimavská Sobota, OP Karusel

muž, 46, Rimavský Sobota, OP Karusel

žena, 78, Spišská Nová Ves, OP Karusel

muž, 36, Čadca, v karanténnom stredisku Modra

11:02 V súvislosti s koronavírusom je v slovenských nemocniciach hospitalizovaných 212 pacientov. „U 81 bolo ochorenie Covid-19 potvrdené, u 131 sa čaká na výsledky testov,“ priblížila Eliášová. „Na JIS je 8 pacientov, dvaja sú na umelej pľúcnej ventilácii,“ dodala.

10:55 Na Slovensku za posledný deň otestovali 3323 ľudí, od začiatku pandémie už u nás urobili 44 277‬ testov

10:47 Počet prípadov na Slovensku sa za posledný deň zvýšil o 72 na 1162. Žiaľ, pribudlo ďalšie úmrtie pacienta s pozitívnym testom na Covid-19,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová s tým, že v Univerzitnej nemocnici Bratislava zomrela ďalšia žena z DSS Pezinok. Slovensko tak má spolu už 12 obetí.

10:25 Občianska iniciatíva Hackvirus.sk chce pomôcť podnikateľom, živnostníkom ale aj zamestnancom, ktorí sa v súvislosti s krízou dostali do ťažkej situácie a majú finančné problémy.

Je pripravená poskytnúť im technologické riešenia, ktoré im uľahčia tento stav riešiť. „Rozhodli sme sa zamerať našu výzvu na ľudí, ktorí sú kvôli šíriacej sa epidémii v ťažkej situácii, často sú existenčne ohrození a uvažujú, ako krízu prežiť,“ objasnil jeden zo zakladateľov Hackvirus.sk Andrej Krúpa.

Všetky nápady na pomoc, ktoré iniciatíva získa, sa vyhodnotia a analyzujú. „Na základe tejto analýzy vyberieme top tému alebo problém, ktorej sa naši IT odborníci budú venovať a prinesú vhodné technologické riešenie,“ dodal Krúpa. Aktivitu podporil aj minister hospodárstva Richard Sulík.

10:11 Petíciu za zrušenie preukázania sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie Covid-19 pre pendlerov už podpísali tisícky ľudí.

10:02 Úrad vlády na sociálnej sieti Facebook zverejnil dôležité telefónne čísla pre ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia, kde sa objavil koronavírus, alebo boli v kontakte s nakazenou osobou.

9:40 Od pondelka 20. apríla budú autobusy a trolejbusy v meste pod Urpínom jazdiť až do odvolania v mimoriadnom režime. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková, mesto tak reaguje na pretrvávajúcu situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu a výrazný pokles počtu cestujúcich vo verejnej hromadnej doprave. Vzhľadom na vysoké výpadky tržieb v mestskej hromadnej doprave (MHD) by sa pri zachovaní súčasného stavu zvyšovala potreba dotácie z rozpočtu mesta pre dopravcov na vykrytie straty výkonov vo verejnom záujme.