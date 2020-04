VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Nočné mrazy a málo vlahy potrápia záhradky

Bonmot, že po teplej zime prišla studená jar, sa na Slovensku stáva skutočnosťou s veľmi nepríjemnými dôsledkami – hoci platí len čiastočne.





Denné teploty už neraz prekračujú dvadsiatky a aj priemerné teploty napríklad za marec sú väčšinou vyššie oproti priemeru. Od prelomu marca a apríla však územie Slovenska zároveň atakujú silné nočné mrazy. A už teraz je jasné, že na vegetáciu predčasne „naštartovanú“ aj vďaka teplej zimy, majú veľmi nepriaznivý dopad – najmä na ovocné stromy, ktoré už rozkvitli. Návrat mrazov pritom hrozí aj v ďalších dňoch.„Paradoxne má na tom zásadný podiel práve tohtoročná zima, ktorá skončila na celom území Slovenska ako teplotne mimoriadne nadnormálna. Konkrétne ide o obdobie od decembra do februára, no teplotne nadnormálny ako celok bol aj marec, najmä jeho prvá polovica,“ povedal pre Teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič. „To všetko urýchlilo veľmi skorý nástup vegetačného obdobia. Vo vyšších zemepisných šírkach však stále ostávali zásoby studeného vzduchu, ktorý sa tam počas zimy hromadil.“Ako upozorňuje klimatológ, počas zimných mesiacov vpády tohto studeného vzduchu na juh blokovalo intenzívne západné prúdenie teplejšieho morského vzduchu z Atlantického oceána. Cirkulačné podmienky sa však zmenili v druhej polovici marca, kedy začal prenikať aj do strednej Európy studený, pôvodom arktický vzduch. Na mnohých miestach Slovenska priniesol vôbec najvýraznejšie tohtoročné ochladenie a najmä nočné teploty klesali na rekordne nízke hodnoty.Napríklad na Lomnickom štíte namerali 30. a 31. marca teploty mínus 20,1 stupňa Celzia. Z historického hľadiska bol zaujímavý pokles dennej teploty v Piešťanoch, kde 31. marca namerali – 8 stupňov a bol tak prekonaný rekord z roku 1955 v hodnote – 6,8 °C. Ráno 1. apríla bolo v Piešťanoch vo výške 2 nad zemským povrchom až - 8.1 °C, čo bolo blízko absolútneho aprílového rekordu (1. apríla v roku 1977), keď tam namerali až - 8.6 °C.Mrazy tiež pretrvávali nezvyčajne dlho, napríklad v spomínaných Piešťanoch to bolo podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu spolu až 21 dní. Pod nulu tu klesla teplota počas väčšiny nocí v období od 22. marca do 10. apríla a potom aj po Veľkej noci.Ďalšie vlny ochladenia totiž prichádzali aj počas prvej polovice apríla, výrazne nízke boli napríklad nočné či skôr ranné teploty 15. apríla. Popri nočných mrazoch však súčasné počasie prináša aj ďalší problém.„Arktický vzduch sa okrem iného vyznačuje tým, že je suchý. Ak sa v noci zmenší oblačnosť a utíši vietor, vplyvom vyžarovanie tepla od zemského povrchu môže teplota vzduchu klesnúť veľmi nízko. Relatívne najsilnejšie mrazy sme mali teda túto jar na juhozápadnom Slovensku, čo spôsobilo obrovské škody na ovocných stromoch, a to aj preto, že práve po mimoriadne teplej zime bola vegetácia značne urýchlená,“ uviedol Matejovič. „Ešte väčším problémom však začína byť sucho, keď na juhozápade Slovenska deficit vlahy dosiahol do polovice apríla až okolo 50 až 60 mm. Podľa prognostických modelov sú výdatnejšie zrážky v nedohľadne, teda mráz a sucho môžu spôsobiť značné škody na vegetácii.“

NEDEĽA 19.4.2020

Premenlivá oblačnosť, na juhozápade prehánky.

Minimálna teplota: 10/5 °C

Maximálna teplota: 11/16 °C

Vietor: S, 15-25 km/h



PONDELOK 20.4.2020

Slnečno.

Minimálna teplota: 4/-1 °C

Maximálna teplota: 10/15 °C

Vietor: S, 10-25 km/h



UTOROK 21.4.2020

Slnečno.

Minimálna teplota: 4/-1 °C

Maximálna teplota: 11/16 °C

Vietor: SV, 15-25 km/h



STREDA 22.4.2020

Slnečno.

Minimálna teplota: 4/-1 °C

Maximálna teplota: 11/16 °C

Vietor: S, 10-20 km/h



ŠTVRTOK 23.4.2020

Prevažne polooblačno.

Minimálna teplota: 5/0 °C

Maximálna teplota: 11/16 °C

Vietor: S, 10-25 km/h



PIATOK 24.4.2020

Slnečno.

Minimálna teplota: 6/1 °C

Maximálna teplota: 13/18 °C

Vietor: S, 10-20 km/h