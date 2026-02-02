|
Pondelok 2.2.2026
Meniny má Erik, Erika
Denník - Správy
02. februára 2026
Policajti v rámci akcie SÁVA chytili srbskú prevádzačku, hrozí jej osem rokov väzenia – FOTO
Policajti v rámci akcie SÁVA chytili srbskú prevádzačku. V prípade dokázania viny jej hrozí až osem rokov väzenia. Informovala o tom hovorkyňa
2.2.2026 (SITA.sk) - Policajti v rámci akcie SÁVA chytili srbskú prevádzačku. V prípade dokázania viny jej hrozí až osem rokov väzenia. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Diana Dudáková Janušíková. Ako spresnila, 42-ročnej žene vzniesol vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii obvinenie zo zločinu prevádzačstva.
Obvinená žena srbskej príslušnosti podľa doterajších zistení minimálne od januára 2024 do januára 2026 na území Slovenska umožnila najmenej ôsmim štátnym príslušníkom Srbska nelegálne zotrvať na Slovensku či v iných členských krajinách EÚ. Urobila tak za peniaze.
"Obvinená mala vytvárať fiktívne podmienky pre získanie a obnovu prechodného pobytu za účelom podnikania alebo zamestnania, zabezpečovať nepravdivé doklady, vrátane čestných vyhlásení o poskytnutí ubytovania, a sprevádzať cudzincov na oddeleniach cudzineckej polície. Po získaní pobytu mali cudzinci vykonávať činnosti v rozpore s účelom udeleného pobytu," priblížila polícia s tým, že za túto činnosť dostávala obvinená finančné odmeny.
Dokopy na tom zarobila minimálne 25 300 eur. Policajti vzali obvinenú do väzby, keďže sa obávali, že by pokračovala v činnosti, skrývala sa alebo by utiekla. Ak žene dokážu vinu, hrozí jej trest odňatia slobody na dva roky až osem rokov.
Zdroj: SITA.sk - Policajti v rámci akcie SÁVA chytili srbskú prevádzačku, hrozí jej osem rokov väzenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
