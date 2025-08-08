|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 8.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oskar
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. augusta 2025
Schôdzka Trumpa s Putinom je v ich hlavách stretnutím najdrsnejších mafiánskych bossov, hovorí amerikanista
Putin a Trump žijú v predstavách, v ktorých sa stretnú ako dvaja najdrsnejší mafiánski bossovia a dohovoria sa spolu a výsledok sa potom pokúsia pretlačiť ako riešenie svojim partnerom, ktorých považujú za ...
Zdieľať
8.8.2025 (SITA.sk) - Putin a Trump žijú v predstavách, v ktorých sa stretnú ako dvaja najdrsnejší mafiánski bossovia a dohovoria sa spolu a výsledok sa potom pokúsia pretlačiť ako riešenie svojim partnerom, ktorých považujú za slabších, povedal pre TN.cz o chystanej schôdzke šéfa Bieleho domu a ruského vládcu amerikanista z Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej Kryštof Kozák.
„Donald Trump sa nikdy veľmi netajil tým, že s Európou na takýchto rokovaniach veľmi nepočíta, pretože ju považuje za príliš slabú a neschopnú akcie. Myslím si však, že ak má mať tento konflikt vôbec nejaké riešenie, bude s tým musieť súhlasiť aj Ukrajina, a to sa pravdepodobne bez európskych spojencov nezaobíde," vyjadril odborník svoj názor.
Amerikanista však dodal, že Trump teraz vyvíja väčší nátlak na Rusko, pretože v jeho očiach je Vladimir Putin ten, kto stále odmieta nejakú dohodu. Na Ukrajincov už Trump zatlačil „a teraz ešte zostáva nejakým spôsobom dotlačiť k stene ruskú stranu. Ale tak, aby sa im vidina prímeria a následného mieru javila zaujímavejšia ako vízia pokračovania vojny," uzavrel odborník.
Zdroj: SITA.sk - Schôdzka Trumpa s Putinom je v ich hlavách stretnutím najdrsnejších mafiánskych bossov, hovorí amerikanista © SITA Všetky práva vyhradené.
„Donald Trump sa nikdy veľmi netajil tým, že s Európou na takýchto rokovaniach veľmi nepočíta, pretože ju považuje za príliš slabú a neschopnú akcie. Myslím si však, že ak má mať tento konflikt vôbec nejaké riešenie, bude s tým musieť súhlasiť aj Ukrajina, a to sa pravdepodobne bez európskych spojencov nezaobíde," vyjadril odborník svoj názor.
Amerikanista však dodal, že Trump teraz vyvíja väčší nátlak na Rusko, pretože v jeho očiach je Vladimir Putin ten, kto stále odmieta nejakú dohodu. Na Ukrajincov už Trump zatlačil „a teraz ešte zostáva nejakým spôsobom dotlačiť k stene ruskú stranu. Ale tak, aby sa im vidina prímeria a následného mieru javila zaujímavejšia ako vízia pokračovania vojny," uzavrel odborník.
Zdroj: SITA.sk - Schôdzka Trumpa s Putinom je v ich hlavách stretnutím najdrsnejších mafiánskych bossov, hovorí amerikanista © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Policajti zaistili viac ako 290 gramov pervitínu, páchateľom hrozí väzenie na 15 rokov
Policajti zaistili viac ako 290 gramov pervitínu, páchateľom hrozí väzenie na 15 rokov
<< predchádzajúci článok
Polícia zadržala v Novej Dubnici 16-ročného opitého šoféra, nafúkal takmer štyri promile
Polícia zadržala v Novej Dubnici 16-ročného opitého šoféra, nafúkal takmer štyri promile