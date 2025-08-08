Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

08. augusta 2025

Schôdzka Trumpa s Putinom je v ich hlavách stretnutím najdrsnejších mafiánskych bossov, hovorí amerikanista


Tagy: americko-ruské rokovania vojna na Ukrajine

Putin a Trump žijú v predstavách, v ktorých sa stretnú ako dvaja najdrsnejší mafiánski bossovia a dohovoria sa spolu a výsledok sa potom pokúsia pretlačiť ako riešenie svojim partnerom, ktorých považujú za ...



trump_61693 676x451 8.8.2025 (SITA.sk) - Putin a Trump žijú v predstavách, v ktorých sa stretnú ako dvaja najdrsnejší mafiánski bossovia a dohovoria sa spolu a výsledok sa potom pokúsia pretlačiť ako riešenie svojim partnerom, ktorých považujú za slabších, povedal pre TN.cz o chystanej schôdzke šéfa Bieleho domu a ruského vládcu amerikanista z Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej Kryštof Kozák.


„Donald Trump sa nikdy veľmi netajil tým, že s Európou na takýchto rokovaniach veľmi nepočíta, pretože ju považuje za príliš slabú a neschopnú akcie. Myslím si však, že ak má mať tento konflikt vôbec nejaké riešenie, bude s tým musieť súhlasiť aj Ukrajina, a to sa pravdepodobne bez európskych spojencov nezaobíde," vyjadril odborník svoj názor.

Amerikanista však dodal, že Trump teraz vyvíja väčší nátlak na Rusko, pretože v jeho očiach je Vladimir Putin ten, kto stále odmieta nejakú dohodu. Na Ukrajincov už Trump zatlačil „a teraz ešte zostáva nejakým spôsobom dotlačiť k stene ruskú stranu. Ale tak, aby sa im vidina prímeria a následného mieru javila zaujímavejšia ako vízia pokračovania vojny," uzavrel odborník.


Zdroj: SITA.sk - Schôdzka Trumpa s Putinom je v ich hlavách stretnutím najdrsnejších mafiánskych bossov, hovorí amerikanista © SITA Všetky práva vyhradené.

