 24hod.sk    Z domova

19. septembra 2025

Žilinka nebol podľa Vanča súčinný, záležitosť poslaneckého prieskumu na generálnej prokuratúre zostáva otvorená


Záležitosť poslaneckého prieskumu na Generálnej prokuratúre (GP) SR necháva opozičný poslanec Branislav Vančo (



bp_9219 676x451 19.9.2025 (SITA.sk) - Záležitosť poslaneckého prieskumu na Generálnej prokuratúre (GP) SR necháva opozičný poslanec Branislav Vančo (Progresívne Slovensko) stále otvorenú. Uviedol to pre agentúru SITA.


Riadne stanovený program nebolo možné vykonať kvôli tomu, že generálny prokurátor Maroš Žilinka nebol súčinný a nesplnil si svoje zákonné povinnosti,“ pripomenul Vančo.

Žilinka zamedzil poslancom v diskusii


Opozičný poslanec ešte vo februári vyhlásil, že generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pokúsil zmariť poslanecký prieskum na Generálnej prokuratúre SR zameraný na proces zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Zamedzil totiž poslancom v diskusii s prokurátormi Oddelenia závažnej kriminality GP SR, a tiež s bývalými prokurátormi ÚŠP. Poslanec ich preto chcel pozvať na pôdu Národnej rady SR.

Prieskum na generálnej prokuratúre poslanec Vančo podľa vlastných slov inicioval pre netransparentnosť procesov súvisiacich s rušením Úradu špeciálnej prokuratúry a na základe informácií o chaose, zlých podmienkach a dokonca zmeškaných úkonoch v trestných konaniach pre nezvládnutý presun prokurátorov ÚŠP.

Generálny prokurátor v reakcii vyhlásil, že nepripustí účasť prokurátorov na zasadnutí ústavnoprávneho výboru parlamentu. „Akákoľvek snaha zo strany poslancov ústavnoprávneho výboru o pozývanie si radových prokurátorov GP SR na výbor v rámci akéhosi pokračovania v poslaneckom prieskume považujem za nenáležité a v rozpore so zákonom,“ vyhlásil vo februári Žilinka s tým, že generálna prokuratúra považuje poslanecký prieskum za ukončený.

Poslanci žiadne otázky nemali


Pokiaľ ide o zamedzenie diskusie, Žilinka zdôraznil, že za činnosť a chod prokuratúry zodpovedá generálny prokurátor. „Na všetky otázky, ktoré mali poslanci, im bolo odpovedaná na ústavnoprávnom výbore,“ uviedol Žilinka s tým, že na zasadnutiach výboru v súvislosti so zrušením ÚŠP sa v minulom roku zúčastnil opakovane.

Poslanci mu pritom podľa jeho slov mohli klásť otázky, žiadne však podľa neho nemali. „Cez to všetko sme boli pripravení a nakoniec sme viedli takmer trojhodinovú diskusiu,“ zdôraznil generálny prokurátor.

Žilinka tiež poukázal na písomné stanovisko prokurátorov Oddelenia závažnej kriminality GP SR. „V ktorom vyslovene uviedli, že nepovažujú za žiaduce stretnutia s politikmi mimo rámca plnenia zákonných a služobných povinností,“ povedal Žilinka.

Doplnil, že poslancov počas prieskumu tiež informoval, že nepripustí na GP SR robenie politiky a vťahovanie radových prokurátorov do politických súbojov. Generálny prokurátor dodal, že predmetný poslanecký prieskum považuje za čisto politickú aktivitu.


Zdroj: SITA.sk - Žilinka nebol podľa Vanča súčinný, záležitosť poslaneckého prieskumu na generálnej prokuratúre zostáva otvorená © SITA Všetky práva vyhradené.

