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18. júla 2026

Polícia dohliada na zhromaždenia v Bratislave. Nasadila hliadky aj drony


Tagy: Dúhový PRIDE Bratislava hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave Pochod Hrdí na rodinu Polícia

Presne na poludnie v centre hlavného mesta odštartoval Dúhový Pride, popoludní je naplánovaný aj pochod Hrdí na rodinu.



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18.7.2026 (SITA.sk) - Presne na poludnie v centre hlavného mesta odštartoval Dúhový Pride, popoludní je naplánovaný aj pochod Hrdí na rodinu.


Polícia v súvislosti so sobotnými verejnými zhromaždeniami zatiaľ narušenia verejného poriadku ani komplikácie v cestnej premávke v centre Bratislavy nezaznamenala. V súvislosti s plánovanými zhromaždenia polícia prijala bezpečnostné opatrenia.

Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Presne na poludnie v centre hlavného mesta odštartoval Dúhový Pride, popoludní je naplánovaný aj pochod Hrdí na rodinu.

„Policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave dnes realizujú bezpečnostné opatrenie v súvislosti verejnými zhromaždeniami, ktoré sa uskutočnia na území Bratislavy. Do opatrenia je zapojený dostatočný počet príslušníkov Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave z radov poriadkovej, dopravnej, ako aj kriminálnej polície. Počas priebehu zhromaždení budeme využívať na monitoring a dohľad aj policajné drony,“ priblížil Szeiff.

Na dopravnú situáciu dohliadajú policajti Krajského dopravného inšpektorátu, o prípadných dopravných obmedzeniach a uzáverách budú verejnosť včas informovať.


Zdroj: SITA.sk - Polícia dohliada na zhromaždenia v Bratislave. Nasadila hliadky aj drony © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dúhový PRIDE Bratislava hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave Pochod Hrdí na rodinu Polícia
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