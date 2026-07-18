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18. júla 2026

Šéf poslaneckého klubu CDU/CSU v Bundestagu odstúpil pre spor o náhradné materstvo


Tagy: náhradné materstvo Nemecký kancelár Odstúpenie Poslanec

Jens Spahn sa vzdal funkcie po kritike, ktorú vyvolalo narodenie dieťaťa prostredníctvom náhradnej matky v USA napriek zákazu tejto praxe v Nemecku. Predseda poslaneckého klubu CDU/CSU v nemeckom



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germany_politics_90633 676x451 18.7.2026 (SITA.sk) - Jens Spahn sa vzdal funkcie po kritike, ktorú vyvolalo narodenie dieťaťa prostredníctvom náhradnej matky v USA napriek zákazu tejto praxe v Nemecku.


Predseda poslaneckého klubu CDU/CSU v nemeckom Spolkovom sneme (Bundestag) Jens Spahn v sobotu odstúpil z funkcie po vlne kritiky, ktorú vyvolalo jeho rozhodnutie využiť s manželom služby náhradnej matky v Spojených štátoch.

Uprednostnil osobné šťastie


Náhradné materstvo je v Nemecku zakázané a Kresťanskodemokratická únia (CDU) dlhodobo presadzuje zachovanie tohto zákazu.

„V uplynulých dňoch som si uvedomil, že moje osobné šťastie zo založenia rodiny s mojím manželom a z toho, že som sa stal otcom, je nezlučiteľné s mojou politickou funkciou,“ napísal Spahn v liste kolegom.

Správa o tom, že Spahn a jeho manžel sa stali rodičmi prostredníctvom náhradnej matky v Spojených štátoch, vyvolala kritiku vo vedení CDU aj výzvy na jeho odstúpenie.

Hovoria o pokrytectve


Opoziční politici zároveň hovorili o pokrytectve vzhľadom na dlhodobý odmietavý postoj kresťanských demokratov k náhradnému materstvu. Spahn v piatok uviedol, že rozhodnutiu predchádzalo dlhé osobné zvažovanie.

Nemecký kancelár Friedrich Merz sa k prípadu verejne nevyjadril, oznámil však, že sa ním bude zaoberať predsedníctvo CDU.

Zároveň zopakoval, že nevidí dôvod na zmenu nemeckej legislatívy ani dlhodobého postoja strany k náhradnému materstvu.


Zdroj: SITA.sk - Šéf poslaneckého klubu CDU/CSU v Bundestagu odstúpil pre spor o náhradné materstvo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: náhradné materstvo Nemecký kancelár Odstúpenie Poslanec
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