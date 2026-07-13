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13. júla 2026
Polícia dohliadla na bezpečnosť festivalu Pohoda, odhalila 20 opitých vodičov a riešila aj priestupky – VIDEO, FOTO
V troch prípadoch boli priestupky vyriešené napomenutím. Na bezpečnosť v súvislosti s trenčianskym festivalom Pohoda dohliadali stovky
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13.7.2026 (SITA.sk) - V troch prípadoch boli priestupky vyriešené napomenutím.
Na bezpečnosť v súvislosti s trenčianskym festivalom Pohoda dohliadali stovky policajtov. Ako v tejto súvislosti informovala trenčianska policajná hovorkyňa Petra Klenková, policajti v tejto súvislosti prijali rozsiahle bezpečnostné opatrenia.
Ešte pred otvorením festivalu napríklad vykonali pyrotechnickú prehliadku. Počas podujatia boli na monitorovanie bezpečnostnej situácie využívané aj služobné drony.
"Policajti služby poriadkovej, dopravnej, železničnej aj kriminálnej polície po celý čas trvania festivalu dohliadali na verejný poriadok, bezproblémový presun do a z miesta konania (tak ako pri iných podujatiach, kde polícia predpokladá zvýšený počet návštevníkov) a v okolí na bezpečnosť a dopravu pri prístupových trasách," uviedla Klenková s tým, že policajti odhalili dvoch vodičov, ktorí viedli motorové vozidlá pod vplyvom alkoholu s hodnotou presahujúcou jedno promile.
"V jednom prípade vodič nafúkal 1,90 promile alkoholu. Okrem toho bolo zistených 18 vodičov, ktorí viedli vozidlo pod vplyvom alkoholu do jedného promile. U dvoch cyklistov bolo taktiež zistené požitie alkoholu," zdôraznila hovorkyňa.
Počas služby policajti zastavili aj vodiča taxislužby, ktorý prevážal cestujúcich smerujúcich na festival. "Skríningové vyšetrenie potvrdilo prítomnosť metamfetamínu, amfetamínu a THC v jeho organizme. Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu," informovala Klenková.
Doplnila, že na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky policajti v blokovom konaní riešili 41 priestupkov, najmä za nerešpektovanie dopravného značenia, chýbajúce doklady či spôsob jazdy. V troch prípadoch boli priestupky vyriešené napomenutím.
Na úseku verejného poriadku riešili policajti v blokovom konaní štyri priestupky. "V jednom prípade bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Polícia zároveň prijala jedno trestné oznámenie vo veci prečinu krádeže, keď neznámy páchateľ odcudzil zo stanu ruksak spolu s osobnými vecami," uviedla hovorkyňa.
Taktiež podľa nej policajti predviedli päť osôb. "Počas festivalu boli zaevidované dva prípady intoxikácie alkoholom u osôb mladších ako 18 rokov," dodala Klenková.
Zdroj: SITA.sk - Polícia dohliadla na bezpečnosť festivalu Pohoda, odhalila 20 opitých vodičov a riešila aj priestupky – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na bezpečnosť v súvislosti s trenčianskym festivalom Pohoda dohliadali stovky policajtov. Ako v tejto súvislosti informovala trenčianska policajná hovorkyňa Petra Klenková, policajti v tejto súvislosti prijali rozsiahle bezpečnostné opatrenia.
Ešte pred otvorením festivalu napríklad vykonali pyrotechnickú prehliadku. Počas podujatia boli na monitorovanie bezpečnostnej situácie využívané aj služobné drony.
Opití vodiči
"Policajti služby poriadkovej, dopravnej, železničnej aj kriminálnej polície po celý čas trvania festivalu dohliadali na verejný poriadok, bezproblémový presun do a z miesta konania (tak ako pri iných podujatiach, kde polícia predpokladá zvýšený počet návštevníkov) a v okolí na bezpečnosť a dopravu pri prístupových trasách," uviedla Klenková s tým, že policajti odhalili dvoch vodičov, ktorí viedli motorové vozidlá pod vplyvom alkoholu s hodnotou presahujúcou jedno promile.
"V jednom prípade vodič nafúkal 1,90 promile alkoholu. Okrem toho bolo zistených 18 vodičov, ktorí viedli vozidlo pod vplyvom alkoholu do jedného promile. U dvoch cyklistov bolo taktiež zistené požitie alkoholu," zdôraznila hovorkyňa.
Počas služby policajti zastavili aj vodiča taxislužby, ktorý prevážal cestujúcich smerujúcich na festival. "Skríningové vyšetrenie potvrdilo prítomnosť metamfetamínu, amfetamínu a THC v jeho organizme. Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu," informovala Klenková.
Desiatky priestupkov
Doplnila, že na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky policajti v blokovom konaní riešili 41 priestupkov, najmä za nerešpektovanie dopravného značenia, chýbajúce doklady či spôsob jazdy. V troch prípadoch boli priestupky vyriešené napomenutím.
Na úseku verejného poriadku riešili policajti v blokovom konaní štyri priestupky. "V jednom prípade bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Polícia zároveň prijala jedno trestné oznámenie vo veci prečinu krádeže, keď neznámy páchateľ odcudzil zo stanu ruksak spolu s osobnými vecami," uviedla hovorkyňa.
Taktiež podľa nej policajti predviedli päť osôb. "Počas festivalu boli zaevidované dva prípady intoxikácie alkoholom u osôb mladších ako 18 rokov," dodala Klenková.
Zdroj: SITA.sk - Polícia dohliadla na bezpečnosť festivalu Pohoda, odhalila 20 opitých vodičov a riešila aj priestupky – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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