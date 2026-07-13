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13. júla 2026
Von der Leyenová navrhuje postupný prístup detí k sociálnym sieťam
Brusel pripravuje nové pravidlá na ochranu maloletých, odborníci odporúčajú prísnejšie vekové obmedzenia a dohľad dospelých. Predsedníčka
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13.7.2026 (SITA.sk) - Brusel pripravuje nové pravidlá na ochranu maloletých, odborníci odporúčajú prísnejšie vekové obmedzenia a dohľad dospelých.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v pondelok podporila myšlienku postupného a veku primeraného prístupu detí k sociálnym sieťam.
Vyjadrila sa tak po zverejnení odporúčaní skupiny expertov, ktorých EK poverila posúdením rizík digitálneho prostredia pre deti a mladistvých.
Diskusia o obmedzení prístupu detí k sociálnym sieťam sa v Európskej únii (EÚ) zintenzívnila po iniciatívach Francúzska, Grécka a ďalších krajín, ktoré žiadajú prísnejšie pravidlá podobné tým, aké prijala Austrália.
„Už dnes existuje zhoda, že musí byť stanovený vek, od ktorého môžu deti vstupovať na sociálne siete,“ povedala von der Leyenová.
Zároveň zdôraznila, že nejde o otázku, či deti môžu používať sociálne siete, ale „či a kedy môžu sociálne siete získať prístup k našim deťom“.
Expertná skupina odporučila, aby deti mladšie ako 13 rokov používali digitálne platformy len pod dohľadom rodičov alebo učiteľov.
Pre tínedžerov vo veku od 13 do 18 rokov navrhuje postupne sa rozširujúce samostatné používanie platforiem, ktoré spĺňajú prísne bezpečnostné kritériá.
Von der Leyenová uviedla, že legislatívny návrh EK predstaví v druhej polovici roka. Nové pravidlá by sa mali zamerať aj na obmedzenie prvkov, ktoré podporujú závislosť od digitálneho obsahu, ako sú nekonečné posúvanie príspevkov, automatické prehrávanie videí či neustále notifikácie.
„Platformy musia preukázať, že ich služby nespôsobujú škody. V Európe nesie za bezpečnosť produktu zodpovednosť ten, kto ho vytvorí,“ zdôraznila predsedníčka EK.
Spoluautorka správy Maria Melchiorová dodala, že Európa musí zaviesť ochranné opatrenia, ktoré zabezpečia bezpečnosť detí a mladistvých v digitálnom svete.
Zdroj: SITA.sk - Von der Leyenová navrhuje postupný prístup detí k sociálnym sieťam © SITA Všetky práva vyhradené.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v pondelok podporila myšlienku postupného a veku primeraného prístupu detí k sociálnym sieťam.
Vyjadrila sa tak po zverejnení odporúčaní skupiny expertov, ktorých EK poverila posúdením rizík digitálneho prostredia pre deti a mladistvých.
Intenzívne diskusie
Diskusia o obmedzení prístupu detí k sociálnym sieťam sa v Európskej únii (EÚ) zintenzívnila po iniciatívach Francúzska, Grécka a ďalších krajín, ktoré žiadajú prísnejšie pravidlá podobné tým, aké prijala Austrália.
„Už dnes existuje zhoda, že musí byť stanovený vek, od ktorého môžu deti vstupovať na sociálne siete,“ povedala von der Leyenová.
Zároveň zdôraznila, že nejde o otázku, či deti môžu používať sociálne siete, ale „či a kedy môžu sociálne siete získať prístup k našim deťom“.
Len pod dohľadom
Expertná skupina odporučila, aby deti mladšie ako 13 rokov používali digitálne platformy len pod dohľadom rodičov alebo učiteľov.
Pre tínedžerov vo veku od 13 do 18 rokov navrhuje postupne sa rozširujúce samostatné používanie platforiem, ktoré spĺňajú prísne bezpečnostné kritériá.
Ochranné opatrenia
Von der Leyenová uviedla, že legislatívny návrh EK predstaví v druhej polovici roka. Nové pravidlá by sa mali zamerať aj na obmedzenie prvkov, ktoré podporujú závislosť od digitálneho obsahu, ako sú nekonečné posúvanie príspevkov, automatické prehrávanie videí či neustále notifikácie.
„Platformy musia preukázať, že ich služby nespôsobujú škody. V Európe nesie za bezpečnosť produktu zodpovednosť ten, kto ho vytvorí,“ zdôraznila predsedníčka EK.
Spoluautorka správy Maria Melchiorová dodala, že Európa musí zaviesť ochranné opatrenia, ktoré zabezpečia bezpečnosť detí a mladistvých v digitálnom svete.
Zdroj: SITA.sk - Von der Leyenová navrhuje postupný prístup detí k sociálnym sieťam © SITA Všetky práva vyhradené.
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