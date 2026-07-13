Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 13.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Margita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

13. júla 2026

Pellegrini odcestoval na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu, čakajú ho viaceré rokovania


Tagy: Azerbajdžanský prezident Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Minister obrany SR Minister vnútra SR Ministerka hospodárstva SR Oficiálna návšteva Prezident Slovenskej republiky

Popri programe prezidenta SR sa v Baku uskutoční aj Slovensko-azerbajdžanské biznis fórum za účasti slovenských podnikateľov. Prezident SR



Zdieľať
pelle azerbajdzan 676x451 13.7.2026 (SITA.sk) - Popri programe prezidenta SR sa v Baku uskutoční aj Slovensko-azerbajdžanské biznis fórum za účasti slovenských podnikateľov.


Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok odcestoval na oficiálnu návštevu Azerbajdžanskej republiky na pozvanie prezidenta Ilhama Alijeva. Ako informuje Kancelária prezidenta SR, cesta nadväzuje na historicky prvú oficiálnu návštevu azerbajdžanskej hlavy štátu na Slovensku v decembri minulého roka.

Politický dialóg


"Pokračovanie najvyššieho politického dialógu medzi Bratislavou a Baku potvrdzuje záujem oboch krajín rozvíjať vzájomné vzťahy v oblastiach, ktoré majú strategický význam pre budúci rozvoj," konštatuje prezidentská kancelária.

Spolu s Pellegrinim odcestovali do Azerbajdžanu aj podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák, podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková, minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok a guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír.

Prezidenta čakajú viaceré rokovania


Pellegrini bude s I. Alijevom rokovať o možnostiach prehĺbenia energetickej spolupráce, podpore slovenského exportu, rozvoji priemyselnej a technologickej spolupráce, zlepšovaní dopravného prepojenia medzi krajinami, ako aj možnostiach zapojenia slovenských partnerov do projektov obnovy a rozvoja území zasiahnutých konfliktom. Navštívi tiež región Agdam, kde sa oboznámi s projektom inteligentnej dediny v Baš Garvande a položí základný kameň novej školy, ktorá bude niesť meno generála Milana Rastislava Štefánika.

Slovenský prezident absolvuje tiež rokovanie s predsedom azerbajdžanskej vlády Alimom Asadovom a s predsedníčkou parlamentu (Milli Medžlis) Sahibou Gafarovou. V hlavnom meste Azerbajdžanu sa stretne s Mons. Vladimírom Feketem, apoštolským prefektom pochádzajúcim zo Slovenska. Navštívi tiež Alej martýrov, kde položí veniec, a následne si uctí pamiatku národného lídra Azerbajdžanu Heydara Alijeva pri jeho hrobe.

Popri programe prezidenta SR sa v Baku uskutoční aj Slovensko-azerbajdžanské biznis fórum za účasti slovenských podnikateľov. Fórum ponúkne priestor na rozšírenie obchodnej spolupráce, nadviazanie nových partnerstiev a podporu slovenských firiem pri uplatnení sa na azerbajdžanskom trhu.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odcestoval na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu, čakajú ho viaceré rokovania © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Azerbajdžanský prezident Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Minister obrany SR Minister vnútra SR Ministerka hospodárstva SR Oficiálna návšteva Prezident Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Polícia dohliadla na bezpečnosť festivalu Pohoda, odhalila 20 opitých vodičov a riešila aj priestupky – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 