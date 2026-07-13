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13. júla 2026
Pellegrini odcestoval na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu, čakajú ho viaceré rokovania
Tagy: Azerbajdžanský prezident Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Minister obrany SR Minister vnútra SR Ministerka hospodárstva SR Oficiálna návšteva Prezident Slovenskej republiky
Popri programe prezidenta SR sa v Baku uskutoční aj Slovensko-azerbajdžanské biznis fórum za účasti slovenských podnikateľov. Prezident SR
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13.7.2026 (SITA.sk) - Popri programe prezidenta SR sa v Baku uskutoční aj Slovensko-azerbajdžanské biznis fórum za účasti slovenských podnikateľov.
Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok odcestoval na oficiálnu návštevu Azerbajdžanskej republiky na pozvanie prezidenta Ilhama Alijeva. Ako informuje Kancelária prezidenta SR, cesta nadväzuje na historicky prvú oficiálnu návštevu azerbajdžanskej hlavy štátu na Slovensku v decembri minulého roka.
"Pokračovanie najvyššieho politického dialógu medzi Bratislavou a Baku potvrdzuje záujem oboch krajín rozvíjať vzájomné vzťahy v oblastiach, ktoré majú strategický význam pre budúci rozvoj," konštatuje prezidentská kancelária.
Spolu s Pellegrinim odcestovali do Azerbajdžanu aj podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák, podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková, minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok a guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír.
Pellegrini bude s I. Alijevom rokovať o možnostiach prehĺbenia energetickej spolupráce, podpore slovenského exportu, rozvoji priemyselnej a technologickej spolupráce, zlepšovaní dopravného prepojenia medzi krajinami, ako aj možnostiach zapojenia slovenských partnerov do projektov obnovy a rozvoja území zasiahnutých konfliktom. Navštívi tiež región Agdam, kde sa oboznámi s projektom inteligentnej dediny v Baš Garvande a položí základný kameň novej školy, ktorá bude niesť meno generála Milana Rastislava Štefánika.
Slovenský prezident absolvuje tiež rokovanie s predsedom azerbajdžanskej vlády Alimom Asadovom a s predsedníčkou parlamentu (Milli Medžlis) Sahibou Gafarovou. V hlavnom meste Azerbajdžanu sa stretne s Mons. Vladimírom Feketem, apoštolským prefektom pochádzajúcim zo Slovenska. Navštívi tiež Alej martýrov, kde položí veniec, a následne si uctí pamiatku národného lídra Azerbajdžanu Heydara Alijeva pri jeho hrobe.
Popri programe prezidenta SR sa v Baku uskutoční aj Slovensko-azerbajdžanské biznis fórum za účasti slovenských podnikateľov. Fórum ponúkne priestor na rozšírenie obchodnej spolupráce, nadviazanie nových partnerstiev a podporu slovenských firiem pri uplatnení sa na azerbajdžanskom trhu.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odcestoval na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu, čakajú ho viaceré rokovania © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok odcestoval na oficiálnu návštevu Azerbajdžanskej republiky na pozvanie prezidenta Ilhama Alijeva. Ako informuje Kancelária prezidenta SR, cesta nadväzuje na historicky prvú oficiálnu návštevu azerbajdžanskej hlavy štátu na Slovensku v decembri minulého roka.
Politický dialóg
"Pokračovanie najvyššieho politického dialógu medzi Bratislavou a Baku potvrdzuje záujem oboch krajín rozvíjať vzájomné vzťahy v oblastiach, ktoré majú strategický význam pre budúci rozvoj," konštatuje prezidentská kancelária.
Spolu s Pellegrinim odcestovali do Azerbajdžanu aj podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák, podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková, minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok a guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír.
Prezidenta čakajú viaceré rokovania
Pellegrini bude s I. Alijevom rokovať o možnostiach prehĺbenia energetickej spolupráce, podpore slovenského exportu, rozvoji priemyselnej a technologickej spolupráce, zlepšovaní dopravného prepojenia medzi krajinami, ako aj možnostiach zapojenia slovenských partnerov do projektov obnovy a rozvoja území zasiahnutých konfliktom. Navštívi tiež región Agdam, kde sa oboznámi s projektom inteligentnej dediny v Baš Garvande a položí základný kameň novej školy, ktorá bude niesť meno generála Milana Rastislava Štefánika.
Slovenský prezident absolvuje tiež rokovanie s predsedom azerbajdžanskej vlády Alimom Asadovom a s predsedníčkou parlamentu (Milli Medžlis) Sahibou Gafarovou. V hlavnom meste Azerbajdžanu sa stretne s Mons. Vladimírom Feketem, apoštolským prefektom pochádzajúcim zo Slovenska. Navštívi tiež Alej martýrov, kde položí veniec, a následne si uctí pamiatku národného lídra Azerbajdžanu Heydara Alijeva pri jeho hrobe.
Popri programe prezidenta SR sa v Baku uskutoční aj Slovensko-azerbajdžanské biznis fórum za účasti slovenských podnikateľov. Fórum ponúkne priestor na rozšírenie obchodnej spolupráce, nadviazanie nových partnerstiev a podporu slovenských firiem pri uplatnení sa na azerbajdžanskom trhu.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odcestoval na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu, čakajú ho viaceré rokovania © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Azerbajdžanský prezident Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Minister obrany SR Minister vnútra SR Ministerka hospodárstva SR Oficiálna návšteva Prezident Slovenskej republiky
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