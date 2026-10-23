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23. októbra 2026
Slovensko sa pripojilo k vyhláseniu upozorňujúcemu na riziko hladomoru v Sudáne
Tagy: Hladomor Humanitárna kríza Sudán
Akútnej potravinovej neistote v Sudáne čelí takmer 19,5 milióna ľudí, čo predstavuje približne 41 percent obyvateľstva. Slovensko sa spolu s ďalšími 30 štátmi a
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23.10.2026 (SITA.sk) - Akútnej potravinovej neistote v Sudáne čelí takmer 19,5 milióna ľudí, čo predstavuje približne 41 percent obyvateľstva.
Slovensko sa spolu s ďalšími 30 štátmi a Európskou komisiou pripojilo k spoločnému vyhláseniu iniciovanému Spojeným kráľovstvom, ktoré upozorňuje na vážnu potravinovú situáciu a rastúce riziko hladomoru v Sudáne. Akútnej potravinovej neistote tam čelí takmer 19,5 milióna ľudí, čo predstavuje približne 41 percent obyvateľstva. V kritickej situácii je približne päť miliónov obyvateľov.
Za hlavný dôvod prehlbujúcej sa krízy označili signatári pokračujúci konflikt, ktorý spôsobuje masové vysídľovanie obyvateľstva, narúša poľnohospodársku produkciu, fungovanie trhov a dodávateľských reťazcov a obmedzuje poskytovanie humanitárnej pomoci.
„Sudán čelí jednej z najzávažnejších humanitárnych a potravinových kríz súčasnosti. Bez okamžitých krokov hrozí ďalšie prehlbovanie hladu a podvýživy, ktoré najviac zasahujú deti a ďalšie zraniteľné skupiny obyvateľstva,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.
Ako dodal, vo vyhlásení vyzvali strany konfliktu, aby odstránili prekážky brániace poskytovaniu humanitárnej pomoci, umožnili bezpečný a neobmedzený prístup humanitárnych organizácií do všetkých častí Sudánu a zabezpečili ochranu ich pracovníkov. Predchádzanie hladomoru a záchrana ľudských životov si podľa neho vyžadujú okamžité a koordinované úsilie medzinárodného spoločenstva.
Signatári vyzvali strany konfliktu, aby umožnili humanitárne operácie cez všetky vnútroštátne a cezhraničné trasy vrátane leteckého prístupu do Dárfúru. Zároveň apelovali na zdržanie sa útokov na civilnú infraštruktúru vrátane poľnohospodárstva a potravinových systémov a na posilnenie bezpečnosti humanitárnych pracovníkov. Medzinárodné spoločenstvo zároveň vyzvali na urýchlené zvýšenie financovania humanitárnej pomoci a podporu úsilia o odvrátenie hroziaceho hladomoru v Sudáne.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko sa pripojilo k vyhláseniu upozorňujúcemu na riziko hladomoru v Sudáne © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko sa spolu s ďalšími 30 štátmi a Európskou komisiou pripojilo k spoločnému vyhláseniu iniciovanému Spojeným kráľovstvom, ktoré upozorňuje na vážnu potravinovú situáciu a rastúce riziko hladomoru v Sudáne. Akútnej potravinovej neistote tam čelí takmer 19,5 milióna ľudí, čo predstavuje približne 41 percent obyvateľstva. V kritickej situácii je približne päť miliónov obyvateľov.
Za hlavný dôvod prehlbujúcej sa krízy označili signatári pokračujúci konflikt, ktorý spôsobuje masové vysídľovanie obyvateľstva, narúša poľnohospodársku produkciu, fungovanie trhov a dodávateľských reťazcov a obmedzuje poskytovanie humanitárnej pomoci.
„Sudán čelí jednej z najzávažnejších humanitárnych a potravinových kríz súčasnosti. Bez okamžitých krokov hrozí ďalšie prehlbovanie hladu a podvýživy, ktoré najviac zasahujú deti a ďalšie zraniteľné skupiny obyvateľstva,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.
Ako dodal, vo vyhlásení vyzvali strany konfliktu, aby odstránili prekážky brániace poskytovaniu humanitárnej pomoci, umožnili bezpečný a neobmedzený prístup humanitárnych organizácií do všetkých častí Sudánu a zabezpečili ochranu ich pracovníkov. Predchádzanie hladomoru a záchrana ľudských životov si podľa neho vyžadujú okamžité a koordinované úsilie medzinárodného spoločenstva.
Signatári vyzvali strany konfliktu, aby umožnili humanitárne operácie cez všetky vnútroštátne a cezhraničné trasy vrátane leteckého prístupu do Dárfúru. Zároveň apelovali na zdržanie sa útokov na civilnú infraštruktúru vrátane poľnohospodárstva a potravinových systémov a na posilnenie bezpečnosti humanitárnych pracovníkov. Medzinárodné spoločenstvo zároveň vyzvali na urýchlené zvýšenie financovania humanitárnej pomoci a podporu úsilia o odvrátenie hroziaceho hladomoru v Sudáne.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko sa pripojilo k vyhláseniu upozorňujúcemu na riziko hladomoru v Sudáne © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hladomor Humanitárna kríza Sudán
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