Polícia dostala v súvislosti s voľbami viac ako dvesto podnetov

Na snímke policajné auto pred budovou Štatistického úradu (ŠÚ) SR počas volieb v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 10. novembra (TASR) - Polícia počas volebného dňa dostala viacero podnetov od občanov, ktoré sa týkajú najmä možného narušenia prípravy volieb, podozrenia z porušenia moratória a volebnej korupcie. Potvrdila to hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová."Ku dňu konania volieb to bolo viac ako dvesto podnetov, z nich bola približne polovica trestných oznámení, asi štyridsiatka priestupkov a evidujeme aj 60 iných podnetov," informovala Baloghová.V priebehu volebného dňa prijali policajti ďalšie podnety, ktoré je potrebné preveriť. "Týkali sa najmä možného narušenia prípravy volieb, podozrenia z porušenia moratória a volebnej korupcie," dodala.Zopakovala, že voľby prebiehajú v pokoji, policajti zatiaľ nezaznamenali narušenie a sú pripravení zasiahnuť, ak si to aktuálna situácia bude vyžadovať.Nových starostov, primátorov a komunálnych poslancov si v sobotu volia obyvatelia v takmer 3000 mestách a obciach. Otvorených je viac ako 6000 volebných miestností. Zatvoria sa o 22.00 h. Potom sa začne sčítavanie hlasov. Priebežné neoficiálne výsledky bude zverejňovať Štatistický úrad SR na webstránke www.volbysr.sk.