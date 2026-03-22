Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 22.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Beňadik
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. marca 2026

Polícia identifikovala páchateľov výbuchu bankomatu v Dolných Salibách, pátra po 28-ročnom mužovi – FOTO


Tagy: Objasnenie zločinu Pátranie výbuch bankomatu

Polícia už vie, kto sa v stredu 18. marca skoro ráno podieľal na výbuchu bankomatu v Dolných Salibách v okrese Galanta. Páchatelia tam za použitia plynu ...



Zdieľať
653707321_1385470880293151_1431049039702680865_n 676x416 22.3.2026 (SITA.sk) - Polícia už vie, kto sa v stredu 18. marca skoro ráno podieľal na výbuchu bankomatu v Dolných Salibách v okrese Galanta. Páchatelia tam za použitia plynu zaútočili na bankomat, pričom výbuch spôsobil jeho úplnú deštrukciu a poškodil autobusovú zastávku.


„Ani nie do 24 hodín od spáchania skutku sa podarilo trnavským krajským kriminalistom zistiť smer úniku páchateľov na motorovom vozidle, ktoré bolo pri čine použité. Vo štvrtok 19. marca v skorých ranných hodinách došlo pri pokuse o likvidáciu vozidla, a tým aj dôležitých stôp, k zadržaniu jednej osoby,“ informovala trnavská krajská polícia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Následne kriminalisti vykonali množstvo neodkladných, neopakovateľných, zaisťovacích a procesných úkonov, ako aj znaleckých skúmaní. Tie viedli k zisteniu totožnosti osoby, ktorá sa na skutku priamo podieľala.

Preto polícia vyhlásila pátranie po 28-ročnom Patrikovi Žigovi, ktorý sa však v mieste bydliska nezdržiava. Podozrivý je zo zločinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, v súbehu s prečinom krádeže a prečinom poškodzovania cudzej veci. V Trnavskom kraji zostáva neobjasnených ešte niekoľko ďalších výbuchov bankomatov.


Zdroj: SITA.sk - Polícia identifikovala páchateľov výbuchu bankomatu v Dolných Salibách, pátra po 28-ročnom mužovi – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Objasnenie zločinu Pátranie výbuch bankomatu
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V Taliansku sa začalo dvojdňové referendum o reforme súdnictva
<< predchádzajúci článok
Hajko sa pre názorové rozdiely vzdá mandátu, KDH bude mať v parlamente nového poslanca

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 