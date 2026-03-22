Nedeľa 22.3.2026
Meniny má Beňadik
22. marca 2026
Polícia identifikovala páchateľov výbuchu bankomatu v Dolných Salibách, pátra po 28-ročnom mužovi – FOTO
22.3.2026 (SITA.sk) - Polícia už vie, kto sa v stredu 18. marca skoro ráno podieľal na výbuchu bankomatu v Dolných Salibách v okrese Galanta. Páchatelia tam za použitia plynu zaútočili na bankomat, pričom výbuch spôsobil jeho úplnú deštrukciu a poškodil autobusovú zastávku.
„Ani nie do 24 hodín od spáchania skutku sa podarilo trnavským krajským kriminalistom zistiť smer úniku páchateľov na motorovom vozidle, ktoré bolo pri čine použité. Vo štvrtok 19. marca v skorých ranných hodinách došlo pri pokuse o likvidáciu vozidla, a tým aj dôležitých stôp, k zadržaniu jednej osoby,“ informovala trnavská krajská polícia.
Následne kriminalisti vykonali množstvo neodkladných, neopakovateľných, zaisťovacích a procesných úkonov, ako aj znaleckých skúmaní. Tie viedli k zisteniu totožnosti osoby, ktorá sa na skutku priamo podieľala.
Preto polícia vyhlásila pátranie po 28-ročnom Patrikovi Žigovi, ktorý sa však v mieste bydliska nezdržiava. Podozrivý je zo zločinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, v súbehu s prečinom krádeže a prečinom poškodzovania cudzej veci. V Trnavskom kraji zostáva neobjasnených ešte niekoľko ďalších výbuchov bankomatov.
Zdroj: SITA.sk - Polícia identifikovala páchateľov výbuchu bankomatu v Dolných Salibách, pátra po 28-ročnom mužovi – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
nasledujúci článok >>
V Taliansku sa začalo dvojdňové referendum o reforme súdnictva
V Taliansku sa začalo dvojdňové referendum o reforme súdnictva
<< predchádzajúci článok
Hajko sa pre názorové rozdiely vzdá mandátu, KDH bude mať v parlamente nového poslanca
Hajko sa pre názorové rozdiely vzdá mandátu, KDH bude mať v parlamente nového poslanca