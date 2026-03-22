V Taliansku sa začalo dvojdňové referendum o reforme súdnictva
Tagy: nezávislé súdy Reforma Súdnictvo
Taliani začali dvojdňové referendum o reforme súdnictva, ktorú premiérka Giorgia Meloniová označuje za nevyhnutnú na zvýšenie nezávislosti ...
22.3.2026 (SITA.sk) - Taliani začali dvojdňové referendum o reforme súdnictva, ktorú premiérka Giorgia Meloniová označuje za nevyhnutnú na zvýšenie nezávislosti súdov, no kritici tvrdia, že reforma bude mať opačný efekt a je politickým nástrojom na ovládnutie súdnictva.
Referendum sa môže stať aj hlasovaním o samotnej Meloniovej pred parlamentnými voľbami v apríli 2026. Vládna koalícia chce zmeniť ústavu tak, aby oddelila úlohy sudcov a prokurátorov a reformovala ich kontrolný orgán, Superior Council of the Judiciary (CSM). Meloniová tvrdí, že reforma spraví súdnictvo modernejším, meritokratickejším, autonómnejším, zodpovednejším a oslobodeným od politických vplyvov.
Kritici, vrátane líderky stredolevej Demokratickej strany Elly Schleinovej, tvrdia, že reforma oslabí nezávislosť súdnictva. Mladá študentka Margherita Rossiová, ktorá prišla z Milána do Ríma hlasovať, vyjadrila obavy, že nízka účasť umožní zmenu ústavy aj pri malej podpore. Prieskumy ukazujú, že obidve strany sú vyrovnané.
Reforma vyvolala silný odpor v súdnictve, pričom viac ako 80 % členov Národnej asociácie sudcov v Taliansku uskutočnilo minulý rok jednodňový štrajk. Nordiova šéfka štábu Giusi Bartolozziová vyvolala kritiku, keď počas televíznej diskusie povedala, že reforma „odstráni sudcov, ktorí fungujú ako popravné čaty“.
Najkontroverznejšou časťou reformy je rozdelenie CSM na dve samostatné rady – jednu pre sudcov a druhú pre prokurátorov – a vytvorenie nového 15-členného disciplinárneho súdu.
Členovia súdu by boli vyberaní žrebovaním, nie volení kolegami, pričom traja členovia by boli menovaní ceremoniálnym prezidentom a traja zo zoznamu skúsených právnikov schválených parlamentom. Druhá časť reformy by zabránila sudcom a prokurátorom meniť medzi týmito funkciami, čo má riešiť obavy z príliš tesných vzťahov medzi nimi, ktoré môžu poškodiť obvinených.
Zdroj: SITA.sk - V Taliansku sa začalo dvojdňové referendum o reforme súdnictva © SITA Všetky práva vyhradené.
