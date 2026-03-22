Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 22.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Beňadik
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

22. marca 2026

V Taliansku sa začalo dvojdňové referendum o reforme súdnictva


Taliani začali dvojdňové referendum o reforme súdnictva, ktorú premiérka Giorgia Meloniová označuje za nevyhnutnú na zvýšenie nezávislosti ...



Zdieľať
italy_politics_50560 676x451 22.3.2026 (SITA.sk) - Taliani začali dvojdňové referendum o reforme súdnictva, ktorú premiérka Giorgia Meloniová označuje za nevyhnutnú na zvýšenie nezávislosti súdov, no kritici tvrdia, že reforma bude mať opačný efekt a je politickým nástrojom na ovládnutie súdnictva.

Nezávislosť súdnictva


Referendum sa môže stať aj hlasovaním o samotnej Meloniovej pred parlamentnými voľbami v apríli 2026. Vládna koalícia chce zmeniť ústavu tak, aby oddelila úlohy sudcov a prokurátorov a reformovala ich kontrolný orgán, Superior Council of the Judiciary (CSM). Meloniová tvrdí, že reforma spraví súdnictvo modernejším, meritokratickejším, autonómnejším, zodpovednejším a oslobodeným od politických vplyvov.

Kritici, vrátane líderky stredolevej Demokratickej strany Elly Schleinovej, tvrdia, že reforma oslabí nezávislosť súdnictva. Mladá študentka Margherita Rossiová, ktorá prišla z Milána do Ríma hlasovať, vyjadrila obavy, že nízka účasť umožní zmenu ústavy aj pri malej podpore. Prieskumy ukazujú, že obidve strany sú vyrovnané.

Jednodňový štrajk


Reforma vyvolala silný odpor v súdnictve, pričom viac ako 80 % členov Národnej asociácie sudcov v Taliansku uskutočnilo minulý rok jednodňový štrajk. Nordiova šéfka štábu Giusi Bartolozziová vyvolala kritiku, keď počas televíznej diskusie povedala, že reforma „odstráni sudcov, ktorí fungujú ako popravné čaty“.

Najkontroverznejšou časťou reformy je rozdelenie CSM na dve samostatné rady – jednu pre sudcov a druhú pre prokurátorov – a vytvorenie nového 15-členného disciplinárneho súdu.

Členovia súdu by boli vyberaní žrebovaním, nie volení kolegami, pričom traja členovia by boli menovaní ceremoniálnym prezidentom a traja zo zoznamu skúsených právnikov schválených parlamentom. Druhá časť reformy by zabránila sudcom a prokurátorom meniť medzi týmito funkciami, čo má riešiť obavy z príliš tesných vzťahov medzi nimi, ktoré môžu poškodiť obvinených.


   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

