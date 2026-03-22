Nedeľa 22.3.2026
Meniny má Beňadik
22. marca 2026
Hajko sa pre názorové rozdiely vzdá mandátu, KDH bude mať v parlamente nového poslanca
Poslanec NRSR za KDH Jozef Hajko sa vzdá svojho mandátu k 14. aprílu a nahradí ho teológ Gabriel Paľa. V nedeľnej diskusnej ...
22.3.2026 (SITA.sk) - Poslanec NRSR za KDH Jozef Hajko sa vzdá svojho mandátu k 14. aprílu a nahradí ho teológ Gabriel Paľa. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 to potvrdil podpredseda KDH Viliam Karas. Dôvodom odchodu Hajka majú byť názorové rozdiely najmä s predsedom hnutia Milanom Majerským, ktorý je súčasne predsedom Prešovského samosprávneho kraja. „KDH má záujem o riešenia konkrétnych problémov. Nezhodujeme sa na tom, ako to má robiť," uviedol Hajko ešte 12. marca.
Predseda strany Hlas SD Matúš Šutaj Eštok v relácii potvrdil, že v rámci tohtoročných komunálnych volieb v niektorých regiónoch spoja svoje sily práve s KDH. „Na regionálnej úrovni je tá politika iná a vieme spolu fungovať,“ uviedol s tým, že ide napríklad o okolie Košíc, Nitry či Banskej Bystrice.
V prípade podpory kandidáta na župana Prešovského kraja, ktorými sú zatiaľ Milan Majerský a Milan Mazurek, Eštok uviedol: „Tak ako si neviem predstaviť, že by sme podporili pána Majerského, rovnako si nevieme predstaviť, že by sme podporili pána Mazureka,“ poznamenal predseda Hlasu s tým, že je možné, že strana postaví na tento post vlastného kandidáta.
Predseda KDH Milan Majerský sa v diskusnej relácii STVR o päť minút 12 vyjadril, že Hajkovu kritiku si vzal k srdcu. Podľa neho išlo o rozpor, ktorý si mali vyjasniť medzi sebou a nie verejne. Majerský zároveň uviedol, že Jozefa Hajka považuje za kvalifikovaného odborníka, je mu ľúto, že sa chce vzdať svojho mandátu a verí, že si svoj odchod ešte rozmyslí. Tiež potvrdil, že v prípade jeho odchodu ho nahradí profesor Gabriel Paľa.
Zdroj: SITA.sk - Hajko sa pre názorové rozdiely vzdá mandátu, KDH bude mať v parlamente nového poslanca © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Hajko sa pre názorové rozdiely vzdá mandátu, KDH bude mať v parlamente nového poslanca © SITA Všetky práva vyhradené.
