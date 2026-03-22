Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 22.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Beňadik
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. marca 2026

Hajko sa pre názorové rozdiely vzdá mandátu, KDH bude mať v parlamente nového poslanca


Tagy: Komunálne voľby podpredseda KDH Predseda Hlas-SD vzdanie sa mandátu

Poslanec NRSR za KDH Jozef Hajko sa vzdá svojho mandátu k 14. aprílu a nahradí ho teológ Gabriel Paľa. V nedeľnej diskusnej ...



Zdieľať
22.3.2026 (SITA.sk) - Poslanec NRSR za KDH Jozef Hajko sa vzdá svojho mandátu k 14. aprílu a nahradí ho teológ Gabriel Paľa. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 to potvrdil podpredseda KDH Viliam Karas. Dôvodom odchodu Hajka majú byť názorové rozdiely najmä s predsedom hnutia Milanom Majerským, ktorý je súčasne predsedom Prešovského samosprávneho kraja. „KDH má záujem o riešenia konkrétnych problémov. Nezhodujeme sa na tom, ako to má robiť," uviedol Hajko ešte 12. marca.


Predseda strany Hlas SD Matúš Šutaj Eštok v relácii potvrdil, že v rámci tohtoročných komunálnych volieb v niektorých regiónoch spoja svoje sily práve s KDH. „Na regionálnej úrovni je tá politika iná a vieme spolu fungovať,“ uviedol s tým, že ide napríklad o okolie Košíc, Nitry či Banskej Bystrice.

V prípade podpory kandidáta na župana Prešovského kraja, ktorými sú zatiaľ Milan Majerský a Milan Mazurek, Eštok uviedol: „Tak ako si neviem predstaviť, že by sme podporili pána Majerského, rovnako si nevieme predstaviť, že by sme podporili pána Mazureka,“ poznamenal predseda Hlasu s tým, že je možné, že strana postaví na tento post vlastného kandidáta.

Predseda KDH Milan Majerský sa v diskusnej relácii STVR o päť minút 12 vyjadril, že Hajkovu kritiku si vzal k srdcu. Podľa neho išlo o rozpor, ktorý si mali vyjasniť medzi sebou a nie verejne. Majerský zároveň uviedol, že Jozefa Hajka považuje za kvalifikovaného odborníka, je mu ľúto, že sa chce vzdať svojho mandátu a verí, že si svoj odchod ešte rozmyslí. Tiež potvrdil, že v prípade jeho odchodu ho nahradí profesor Gabriel Paľa.


Zdroj: SITA.sk - Hajko sa pre názorové rozdiely vzdá mandátu, KDH bude mať v parlamente nového poslanca © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 