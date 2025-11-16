Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 16.11.2025
 Meniny má Agnesa
 Z domova

16. novembra 2025

Sedemnásty november si pripomenú aj v Poprade, zhromaždenie pripravuje občianska iniciatíva


Tagy: 17. november Nežná revolúcia

V Poprade si 17. november pripomenú občianskym zhromaždením na Námestí sv. Egídia. Pripravuje ho občianska iniciatíva Poprad za demokraciu. Tá organizuje protesty a občianske zhromaždenia vyjadrujúce ...



65c524d743753619429359 676x381 16.11.2025 (SITA.sk) - V Poprade si 17. november pripomenú občianskym zhromaždením na Námestí sv. Egídia. Pripravuje ho občianska iniciatíva Poprad za demokraciu. Tá organizuje protesty a občianske zhromaždenia vyjadrujúce nespokojnosť so spoločensko-politickou situáciou od decembra 2023. O podujatí informovala za organizátorov jedna z vedúcich osobností novembra 1989 v Poprade a spoluorganizátorka a zakladateľka hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN) Eva Kulová.


Ako ďalej uviedla, pôjde o pripomenutie si nielen Medzinárodného dňa študentov, ale aj najvýznamnejšej udalosti našej novodobej histórie. Deň boja za slobodu a demokraciu je v tomto roku prvý raz po viac ako dvoch desaťročiach bežným pracovným dňom.

Členstvo v NATO a EÚ vďaka demokracii


Zhromaždenie sa v pondelok začne o 18:00 pri nákupnom centre. Rečniť na ňom budú okrem samotnej Kulovej aj sociologička Soňa Szomolányi, bývalý člen súdnej rady a expert na súdne reformy Pavol Žilinčík, horolezec a občiansky aktivista Martin Krasňanský či študentka Aneta Gurniková. Hudobnými hosťami budú Lucia Barillová a Michal Šperka.

„Budeme hovoriť o tom, prečo je demokracia stále živá, prečo sa oplatí stáť za pravdu, a že aj malé skutky odvahy môžu meniť svet,“ napísali organizátori, podľa ktorých chcú takto osláviť deň, ktorý patrí pravde, odvahe a ľudskosti. Občianski aktivisti reagujú v pozvánke na zhromaždenie aj na kriedový incident v Poprade spred viac ako týždňa.

„Tridsaťšesť rokov sa učíme žiť v demokracii. Vďaka demokratickým vládam sme v Európskej únii a v NATO. V týchto dňoch spomíname na úspechy i chyby a opäť nám pomáhajú študenti. K výrazovým prostriedkom ochrany krehkej demokracie pribudla obyčajná krieda,“ napísali v pozvánke na sociálnej sieti. V súvislosti so spomienkou na November ´89 spomínajú tiež na všetkých, ktorí neprežili krivdy totalitného režimu.

Na námestí SNP každý deň


„November ‘89 nebol len o politikoch, disidentoch a rečníkoch na námestiach. Bol o státisícoch obyčajných ľudí, predovšetkým o študentkách a študentoch, ktorí túžili po lepšom živote,“ uviedli.

Nešlo podľa nich o komunistický puč, ale autentickú odpoveď ľudí, ktorí túžili po slobode a vybojovali si ju. Jednou zo študentiek, ktoré sa do Novembra ‘89 aktívne zapojili, bola aj terajšia členka občianskej platformy Poprad za demokraciu Monika Dorošenková.

„November 1989 som zažila ako študentka vysokej školy v Bratislave. V podvečer 18. novembra prišli na moju internátnu izbu spolužiaci so správami o tom, čo sa udialo večer predtým na Národnej triede v Prahe. Volali ma na demonštráciu študentov v Bratislave, ktorá bola reakciou na pražské udalosti. Nezaváhala som, aj keď som už bola v poslednom ročníku a účasť bola rizikom,“ zaspomínala si. Odvtedy stála so svojimi priateľmi na Námestí SNP každý deň.

Neopísateľná atmosféra


„Atmosféra bola neopísateľná, boli sme šťastní a snáď sme ani necítili zimu. Zapojila som sa aj do rozmnožovania rôznych dokumentov a vyhlásení, ako napríklad „Študentskej výzvy robotníkom a roľníkom", ktoré sa na písacích strojoch cez kopiráky prepisovali v sídle Vysokej škole múzických umení na Ventúrskej ulici,“ uviedla. Išlo o koordinačné centrum slovenských vysokých škôl, v začiatkoch podľa jej slov sledované príslušníkmi ŠtB.

„Zažila som mnohé udalosti, zmenu vedenia na našej vysokej škole a zrušenie ´červených´ predmetov, generálny štrajk,´Vlak nežnej revolúcie´ z Bratislavy do Košíc. Boli sme mladí, plní nádeje a nadšení zo zmeny, ktorú sme zažívali a na ktorej sme sa podieľali. Verili sme, že nasledujúce generácie budú žiť už len v demokracii a slobode. Buďme verní odkazu Nežnej revolúcie a nenechajme si tieto vzácne hodnoty vziať,” vyzvala Dorošenková.


Zdroj: SITA.sk - Sedemnásty november si pripomenú aj v Poprade, zhromaždenie pripravuje občianska iniciatíva © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: 17. november Nežná revolúcia
