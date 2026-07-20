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20. júla 2026
Samosprávy kritizujú Migaľov rezort za zmenu plánu Fondu na spravodlivú transformáciu, ministrovi adresovali otvorené stanovisko
Tagy: Bojnice Elektromobilita Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) fond na spravodlivú transformáciu KSK Košický samosprávny kraj Magistrát mesta Košice Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Prievidza primátor Brezna Program Slovensko SAD Prievidza Samosprávy Verejná doprava
Podľa stanoviska ministerstvo bez relevantnej analýzy upustilo od vyhlásenia druhej výzvy podporujúcej verejnú dopravu, ktorá bola regiónom opakovane prisľúbená. Samosprávy transformujúcich sa ...
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20.7.2026 (SITA.sk) - Podľa stanoviska ministerstvo bez relevantnej analýzy upustilo od vyhlásenia druhej výzvy podporujúcej verejnú dopravu, ktorá bola regiónom opakovane prisľúbená.
Samosprávy transformujúcich sa regiónov Slovenska adresovali spoločné otvorené stanovisko najvyšším vládnym predstaviteľom a ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Samuelovi Migaľovi, v ktorom vyjadrili nespokojnosť s postupom ministerstva pri príprave výzvy na podporu nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá.
Samosprávy odmietajú, že ministerstvo bez odborného zdôvodnenia a preukázania potrieb zmenilo dohodnutý plán použitia Fondu na spravodlivú transformáciu a zároveň žiadajú vyhlásenie prisľúbenej výzvy na podporu verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami.
Podľa stanoviska ministerstvo bez relevantnej analýzy upustilo od vyhlásenia druhej výzvy podporujúcej verejnú dopravu, ktorá bola regiónom opakovane prisľúbená. Táto zmena ohrozuje plánované nákupy elektrobusov, najmä v mestách Prievidza a Bojnice, kde pôvodnú výzvu vyhlásilo ministerstvo v spolupráci so zástupcami dopravcov a miest.
V septembri 2025 boli dopravca SAD Prievidza a mesto Prievidza požiadaní o uvoľnenie alokácie na základe informácie o plánovanej druhej výzve do konca roka. Minister Samuel Migaľ im tento záväzok potvrdil aj verejne 9. októbra 2025 v Bojniciach. Napriek tomu v máji 2026 minister bez zdôvodnenia oznámil, že druhá výzva nebude vyhlásená a financie budú použité na iné priority.
Samosprávy a Európska komisia vyzvali ministerstvo na transparentné vysvetlenie zmeny prístupu a požadovali prípravu analytickej štúdie identifikujúcej reálne potreby územia. Ministerstvo však predložilo návrhy výzvy a hodnotiace kritériá len pred dvomi dňami na online prerokovanie, bez výsledkov takejto analýzy.
V navrhovaných kritériách sa neposudzuje prínos projektu k cieľom transformácie, neskúma sa prínos pre verejnú dopravu, prínos pre dekarbonizáciu územia, či reálna potreba územia.
Rozhodovať má matematický vzorec založený na výkone nabíjačiek, korekčných faktoroch a posúdení hodnoty za peniaze. Vecné hodnotiace kritériá k tejto výzve nie sú vôbec navrhnuté.
Za mimoriadne závažné považujú aj to, že pripravovaná výzva nie je súčasťou schváleného Harmonogramu plánovaných výziev Programu Slovensko, zatiaľ čo viaceré výzvy, ktoré v harmonograme uvádzané sú, boli regiónom dlhodobo avizované, a sú pripravené, dodnes neboli vyhlásené.
Na potrebu rýchleho vyhlásenia týchto výziev upozornili aj počas Okrúhleho stola o Fonde na spravodlivú transformáciu v Prievidzi 18. júna 2026 a v spoločnom liste ministrovi MIRRI SR. Samosprávy zdôrazňujú, že nepredvídateľné a neodôvodnené zmeny pravidiel ministerstva výrazne narúšajú dôveru partnerov a ohrozujú kvalitnú prípravu projektov a efektívne využitie európskych prostriedkov.
Preto požadujú, aby MIRRI SR pozastavilo výzvu na nabíjaciu infraštruktúru, zabezpečilo transparentnosť zmeny plánov, predložilo potrebné analytické podklady a dodržiavalo schválený harmonogram výziev alebo jeho zmeny konzultovalo s partnermi v regiónoch.
Spoločné stanovisko podporujú viacerí predstavitelia samospráv dotknutých okresných miest a členovia komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko pre Fond na spravodlivú transformáciu, vrátane starostov, primátorov a zástupcov kraja.
Medzi signatármi sú napríklad Vojtech Čičmanec (starosta Kocúrany), Tomáš Abel (primátor Brezno), Iveta Komorová Hiľovská (starostka Poproč), Milada Šimkovičová a Alojz Vlčko (mesto Prievidza), Richard Dlhý (Magistrát mesta Košice), Martina Lamačková (Trenčiansky samosprávny kraj), Barbora Kováčová (Košický samosprávny kraj) a ďalší primátori z okresných miest ako Prievidza, Partizánske, Handlová, Bojnice.
Zdroj: SITA.sk - Samosprávy kritizujú Migaľov rezort za zmenu plánu Fondu na spravodlivú transformáciu, ministrovi adresovali otvorené stanovisko © SITA Všetky práva vyhradené.
Samosprávy transformujúcich sa regiónov Slovenska adresovali spoločné otvorené stanovisko najvyšším vládnym predstaviteľom a ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Samuelovi Migaľovi, v ktorom vyjadrili nespokojnosť s postupom ministerstva pri príprave výzvy na podporu nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá.
Verejné potvrdenie záväzku
Samosprávy odmietajú, že ministerstvo bez odborného zdôvodnenia a preukázania potrieb zmenilo dohodnutý plán použitia Fondu na spravodlivú transformáciu a zároveň žiadajú vyhlásenie prisľúbenej výzvy na podporu verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami.
Podľa stanoviska ministerstvo bez relevantnej analýzy upustilo od vyhlásenia druhej výzvy podporujúcej verejnú dopravu, ktorá bola regiónom opakovane prisľúbená. Táto zmena ohrozuje plánované nákupy elektrobusov, najmä v mestách Prievidza a Bojnice, kde pôvodnú výzvu vyhlásilo ministerstvo v spolupráci so zástupcami dopravcov a miest.
V septembri 2025 boli dopravca SAD Prievidza a mesto Prievidza požiadaní o uvoľnenie alokácie na základe informácie o plánovanej druhej výzve do konca roka. Minister Samuel Migaľ im tento záväzok potvrdil aj verejne 9. októbra 2025 v Bojniciach. Napriek tomu v máji 2026 minister bez zdôvodnenia oznámil, že druhá výzva nebude vyhlásená a financie budú použité na iné priority.
Prínos projektu k cieľom transformácie
Samosprávy a Európska komisia vyzvali ministerstvo na transparentné vysvetlenie zmeny prístupu a požadovali prípravu analytickej štúdie identifikujúcej reálne potreby územia. Ministerstvo však predložilo návrhy výzvy a hodnotiace kritériá len pred dvomi dňami na online prerokovanie, bez výsledkov takejto analýzy.
V navrhovaných kritériách sa neposudzuje prínos projektu k cieľom transformácie, neskúma sa prínos pre verejnú dopravu, prínos pre dekarbonizáciu územia, či reálna potreba územia.
Rozhodovať má matematický vzorec založený na výkone nabíjačiek, korekčných faktoroch a posúdení hodnoty za peniaze. Vecné hodnotiace kritériá k tejto výzve nie sú vôbec navrhnuté.
Za mimoriadne závažné považujú aj to, že pripravovaná výzva nie je súčasťou schváleného Harmonogramu plánovaných výziev Programu Slovensko, zatiaľ čo viaceré výzvy, ktoré v harmonograme uvádzané sú, boli regiónom dlhodobo avizované, a sú pripravené, dodnes neboli vyhlásené.
Pozastavená výzva
Na potrebu rýchleho vyhlásenia týchto výziev upozornili aj počas Okrúhleho stola o Fonde na spravodlivú transformáciu v Prievidzi 18. júna 2026 a v spoločnom liste ministrovi MIRRI SR. Samosprávy zdôrazňujú, že nepredvídateľné a neodôvodnené zmeny pravidiel ministerstva výrazne narúšajú dôveru partnerov a ohrozujú kvalitnú prípravu projektov a efektívne využitie európskych prostriedkov.
Preto požadujú, aby MIRRI SR pozastavilo výzvu na nabíjaciu infraštruktúru, zabezpečilo transparentnosť zmeny plánov, predložilo potrebné analytické podklady a dodržiavalo schválený harmonogram výziev alebo jeho zmeny konzultovalo s partnermi v regiónoch.
Spoločné stanovisko podporujú viacerí predstavitelia samospráv dotknutých okresných miest a členovia komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko pre Fond na spravodlivú transformáciu, vrátane starostov, primátorov a zástupcov kraja.
Medzi signatármi sú napríklad Vojtech Čičmanec (starosta Kocúrany), Tomáš Abel (primátor Brezno), Iveta Komorová Hiľovská (starostka Poproč), Milada Šimkovičová a Alojz Vlčko (mesto Prievidza), Richard Dlhý (Magistrát mesta Košice), Martina Lamačková (Trenčiansky samosprávny kraj), Barbora Kováčová (Košický samosprávny kraj) a ďalší primátori z okresných miest ako Prievidza, Partizánske, Handlová, Bojnice.
Zdroj: SITA.sk - Samosprávy kritizujú Migaľov rezort za zmenu plánu Fondu na spravodlivú transformáciu, ministrovi adresovali otvorené stanovisko © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bojnice Elektromobilita Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) fond na spravodlivú transformáciu KSK Košický samosprávny kraj Magistrát mesta Košice Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Prievidza primátor Brezna Program Slovensko SAD Prievidza Samosprávy Verejná doprava
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