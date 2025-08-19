|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 19.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lýdia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. augusta 2025
Polícia obvinila právnika z podvodu, hrozí mu trest až osem rokov za mrežami
Až osemročné väzenie hrozí 69-ročnému mužovi, ktorého humenský policajný vyšetrovateľ obvinil zo zločinu podvodu. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa
Zdieľať
19.8.2025 (SITA.sk) - Až osemročné väzenie hrozí 69-ročnému mužovi, ktorého humenský policajný vyšetrovateľ obvinil zo zločinu podvodu. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, ako právny zástupca pod rôznymi zámienkami prevzal od muža, ktorý bol súdom stanovený za opatrovníka pre svoje dieťa, v troch prípadoch peniaze.
„Celkovo išlo o 17-tisíc eur,“ skonštatovala Ligdayová. Stalo sa tak ešte v roku 2018. Peniaze mali slúžiť ako úhrada pri poskytovaní právnych služieb v konaní pred súdom.
„Muž peniaze prevzal a aj napriek tomu neposkytol a nevykonal žiaden úkon smerujúci k poskytnutiu dohodnutých právnych služieb,“ dodala policajná hovorkyňa. Obvinenému mužovi, v prípade preukázania viny pred súdom, hrozí podľa zákona trest odňatia slobody na dva až osem rokov, keďže skutok mal spáchať na chránenej osobe.
Zdroj: SITA.sk - Polícia obvinila právnika z podvodu, hrozí mu trest až osem rokov za mrežami © SITA Všetky práva vyhradené.
„Celkovo išlo o 17-tisíc eur,“ skonštatovala Ligdayová. Stalo sa tak ešte v roku 2018. Peniaze mali slúžiť ako úhrada pri poskytovaní právnych služieb v konaní pred súdom.
„Muž peniaze prevzal a aj napriek tomu neposkytol a nevykonal žiaden úkon smerujúci k poskytnutiu dohodnutých právnych služieb,“ dodala policajná hovorkyňa. Obvinenému mužovi, v prípade preukázania viny pred súdom, hrozí podľa zákona trest odňatia slobody na dva až osem rokov, keďže skutok mal spáchať na chránenej osobe.
Zdroj: SITA.sk - Polícia obvinila právnika z podvodu, hrozí mu trest až osem rokov za mrežami © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zelenskyj daroval Trumpovi golfovú palicu vojaka, ktorý prišiel o nohu
Zelenskyj daroval Trumpovi golfovú palicu vojaka, ktorý prišiel o nohu
<< predchádzajúci článok
Raši sa stretol so zástupcami mimovládok, diskutovali o problémoch a dopadoch prijatého zákona
Raši sa stretol so zástupcami mimovládok, diskutovali o problémoch a dopadoch prijatého zákona