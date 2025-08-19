Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 19.8.2025
 24hod.sk    Z domova

19. augusta 2025

Polícia obvinila právnika z podvodu, hrozí mu trest až osem rokov za mrežami


Až osemročné väzenie hrozí 69-ročnému mužovi, ktorého humenský policajný vyšetrovateľ obvinil zo zločinu podvodu. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa



gettyimages 1093609976 676x451 19.8.2025 (SITA.sk) - Až osemročné väzenie hrozí 69-ročnému mužovi, ktorého humenský policajný vyšetrovateľ obvinil zo zločinu podvodu. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, ako právny zástupca pod rôznymi zámienkami prevzal od muža, ktorý bol súdom stanovený za opatrovníka pre svoje dieťa, v troch prípadoch peniaze.


Celkovo išlo o 17-tisíc eur,“ skonštatovala Ligdayová. Stalo sa tak ešte v roku 2018. Peniaze mali slúžiť ako úhrada pri poskytovaní právnych služieb v konaní pred súdom.

Muž peniaze prevzal a aj napriek tomu neposkytol a nevykonal žiaden úkon smerujúci k poskytnutiu dohodnutých právnych služieb,“ dodala policajná hovorkyňa. Obvinenému mužovi, v prípade preukázania viny pred súdom, hrozí podľa zákona trest odňatia slobody na dva až osem rokov, keďže skutok mal spáchať na chránenej osobe.


Zdroj: SITA.sk - Polícia obvinila právnika z podvodu, hrozí mu trest až osem rokov za mrežami © SITA Všetky práva vyhradené.

